¿Qué ver en TV? – Sábado 27 de febrero

El anhelado fin de semana ha llegado y con el la oportunidad de quedarnos en casa para disfrutar con calma de un tiempo frente a la TV. Por esta razón, hemos preparado una selección especial de los mejores programas de televisión que puedes disfrutar en familia en la comodidad de tu hogar.

Hoy, la cadena Univision tiene en sus pantallas la transmisión de “Noticiero Univision: Fin de Semana” y la comedia “Corazón Contento”. Mientras que en la cadena Telemundo encontrarás la transmisión de las películas “Maximum Conviction”, “The Code”, “Cradle 2 The Grave”, “The Little Rascals Save The Day” e “Inside Out”.

Noticiero Univision: Fin de semana

Univision transmitirá la información más importante y actualizada de lo sucedido en el mundo durante el fin de semana.

“Noticiero Univision: Fin de semana” es transmitido hoy por Univision a las 6:30 PM, Hora del Este.

Corazón Contento

Univision transmitirá un episodio especial de la serie de comedia “Corazon Contento”, proyecto televisivo que narra la historia de un montón de personajes que viven en Monterrey, Ciudad de México y Mérida en el país azteca.

“Corazon Contento” se transmite hoy por Univision a las 7:00 PM, Hora del Este.

Maximum Conviction

La película protagonizada por Steven Seagal y Steve Austin, será transmitida por Telemundo a las 9:00 PM, Hora del Este.

Sinopsis: “Tom Steel, un ex-agente de operaciones especiales y su compañero Manning deben supervisar la llegada de dos misteriosas presidiarias y desmantelar una antigua prisión. Cuando llevan a cabo la operación y descubren la verdadera identidad de las presas, se dan cuenta de que están en medio de algo muy peligroso”.

Maximum Conviction Trailer (Steven Seagal – Steve Austin )Maximum Conviction Trailer (2012 – Steven Seagal – Steve Austin). Release Date : November 6th, 2012. Join us on Facebook & Twitter : facebook.com/FreshMovieTrailers & twitter.com/mytrailerisrich A downpour of bullets and a thunderstorm of fists moving in with Anchor Bay Films' voracious action/thriller Maximum Conviction. Starring the stellar action duo of martial arts action film… 2012-09-10T22:03:14Z

The Code

La película protagonizada por Morgan Freeman y Antonio Banderas, será transmitida por Telemundo a las 7:00 PM, Hora del Este.

Sinopsis: “Keith Ripley (Morgan Freeman), un ladrón de la vieja escuela, es frío, calculador y actúa según el “Código” de los ladrones, cuyas reglas son: realizar el encargo, cubrir al compañero, y no colaborar jamás con la policía. Gabriel Martín (Antonio Banderas), un ladrón de poca monta que se conoce las calles de Nueva York como la palma de la mano, colabora con Ripley en su último golpe: el robo de dos Huevos de Fabergé que jamás han sido expuestos y que están custodiados con los más sofisticados sistemas de seguridad en la caja fuerte de una sociedad rusa. Ripley los necesita para saldar una deuda con un mafioso ruso que no dudará en acabar con él si no le consigue las dos excepcionales piezas”.

The code – tráiler españolJack Monahan (Antonio Banderas) es un ladrón de poca monta al que la vida ha tratado muy mal. Su suerte cambiará cuando se encuentre por casualidad con Ripley (Morgan Freeman), un ladrón de la vieja escuela que lo apadrinará y escogerá como compañero para su próximo gran golpe: el robo de unos valiosísimos huevos Fabergé… 2009-01-13T18:43:29Z

Cradle 2 The Grave

La película protagonizada por Jet Li, DMX y Anthony Anderson, será transmitida por Telemundo a las 4:00 PM, Hora del Este.

Sinopsis: “Armado con una potente combinación de carisma, conocimiento de las calles y experto en artes marciales, el gangster Tony Fait (DMX) maneja las amenazas del paisaje urbano con precisión, cuidando de sus negocios y de su fiel equipo de profesionales. Su pasión sólo es superada por su amor a su joven hija Vanessa (Paige Hurd). Después de conseguir un alijo de diamantes negros en un complejo golpe, Fait se las tendrá que ver con Su (Jet Li), un agente del gobierno taiwanés que seguía la pista de las joyas por medio mundo. Pero el implacable Su no sólo persigue los diamantes, también a su antiguo compañero, el despiadado Ling (Mark Dacascos), quien ha secuestrado a Vanessa para intercambiarlas por las joyas robadas”.

Nacer para morir (Trailer en castellano)Más info: aratzforever.blogspot.com 2020-04-22T04:00:10Z

The Little Rascals Save The Day

La película infantil de Universal Pictures, será transmitida por Telemundo a las 02:00 PM, Hora del Este.

Sinopsis: “¡Disfruta a lo grande con Spanky, Alfalfa, Darla, Buckwheat, el perro Petey y la pandilla al completo, ya que se disponen a llevar a cabo sus habituales travesuras! La Pandilla está tratando de conseguir el dinero que necesita su abuela (Doris Roberts) para salvar su panadería. El único problema es que no hacen nada bien. Desde un chapucero servicio de lavado de mascotas a un no menos espantoso servicio de taxi. No logran obtener ni un céntimo. Su única esperanza es ganar el premio de un concurso de talentos locales”.

Una pandilla de pillos/pequeños traviesos (The little rascals) trailer españolcinexcusas.com/ Spanky y los miembros de el «Club de machotes odiamujeres» se reúnen… Alfa Alfa se ha enamorado de una mujer, Darla amenazando la existencia del gran club «solo para chicos» Futuros problemas se avecinarán cuando destruyen su centro de operaciones y los matones del barrio roban su coche “The Blur” ¿Cómo podrán ganar la… 2018-06-27T23:18:01Z

Inside Out

La película animada de Walt Disney Pictures, será transmitida por Telemundo a las 12:00 PM, Hora del Este.

Sinopsis: “Riley es una chica que disfruta o padece toda clase de sentimientos. Aunque su vida ha estado marcada por la Alegría, también se ve afectada por otro tipo de emociones. Lo que Riley no entiende muy bien es por qué motivo tiene que existir la Tristeza en su vida. Una serie de acontecimientos hacen que Alegría y Tristeza se mezclen en una peligrosa aventura que dará un vuelco al mundo de Riley”.

VideoVideo related to ¿qué ver en tv? – sábado 27 de febrero 2021-02-27T08:00:47-05:00