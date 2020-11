¿Qué ver en TV? – Sábado 14 de noviembre

El anhelado fin de semana ha llegado y con el la oportunidad de quedarnos en casa para disfrutar con calma de un tiempo frente a la TV. Por esta razón, hemos preparado una selección especial de los mejores programas de televisión que puedes disfrutar en familia en la comodidad de tu hogar.

Hoy, la cadena Univision tiene en sus pantallas la transmisión de “Noticiero Univision: Fin de Semana”. Mientras que en la cadena Telemundo encontrarás la transmisión de “Noticias Telemundo: Fin de Semana” y las películas “Non-Stop”, “Rumble in The Bronx”, “The Bourne Ultimatum” y “End of Days”.

Noticiero Univision: Fin de semana

Univision transmitirá la información más importante y actualizada de lo sucedido en el mundo durante el fin de semana.

“Noticiero Univision: Fin de semana” es transmitido hoy por Univision a las 6:30 PM, Hora del Este.

Noticias Telemundo Fin de Semana

Telemundo informará sobre el acontecer más noticioso durante el fin de semana en una transmisión especial de Noticias Telemundo que se transmite hoy por la importante cadena televisiva de habla hispana.

“Noticias Telemundo Fin de Semana” es transmitido hoy a las 6:30 PM, Hora del Este.

Non-Stop

La película protagonizada por Liam Neeson y Julianne Moore, será transmitida por Telemundo a las 9:00 PM, Hora del Este.

Sinopsis: “Bill Marks (Liam Neeson), un veterano agente del servicio aéreo de los Air Marshalls, pasa por una mala etapa: tiene problemas con la bebida, y últimamente se toma su trabajo como una rutinaria tarea de vigilante a bordo de un avión. Sin embargo, en un viaje de Nueva York a Londres recibe una serie de misteriosos mensajes de texto, en los que se le pide que inste al gobierno a hacer una transferencia de 150 millones de dólares a una cuenta secreta. En caso contrario, un pasajero morirá cada 20 minutos. Comienza así un juego del gato y el ratón a 40.000 pies de altura y con la vida de 200 pasajeros pendiente de un hilo”.

Non-Stop (Sin Escalas) – Tráiler Hd en EspañolNon-Stop (Sin Escalas) – Tráiler Hd en Español Ficha de la película http://cines.com/estreno/non-stop-2013/ TWITTER https://twitter.com/@cinescom FACEBOOK https://www.facebook.com/cinescom/ GOOGLE+ https://plus.google.com/+Cinescom/ Estreno en cines 21 de Marzo 2014 – Sinopsis: Un oficial del ejército norteamericano se embarca en vuelo sin escalas de Nueva York a Londres. Durante el trayecto comienza a recibir mensajes de texto de un… 2014-02-20T16:27:39Z

Rumble in The Bronx

La película protagonizada por Jackie Chan, será transmitida por Telemundo a las 7:00 PM, Hora del Este.

Sinopsis: “Keong (Jackie Chan), un policía de Hong Kong, viaja a Nueva York para asistir a la boda de su tío, pero durante su estancia en el Bronx se verá envuelto en una lucha de bandas callejeras”.

Rumble In The Bronx (1995) Official Trailer – Jackie Chan, Anita Mui Action Movie HDSubscribe to CLASSIC TRAILERS: http://bit.ly/1u43jDe Subscribe to TRAILERS: http://bit.ly/sxaw6h Subscribe to COMING SOON: http://bit.ly/H2vZUn Like us on FACEBOOK: http://goo.gl/dHs73 Follow us on TWITTER: http://bit.ly/1ghOWmt Rumble In The Bronx (1995) Official Trailer – Jackie Chan, Anita Mui Action Movie HD A young man visiting and helping his uncle in New York City finds himself forced to… 2014-08-13T02:29:23Z

The Bourne Ultimatum

La película protagonizada por Matt Damon, será transmitida por Telemundo a las 3:30 PM, Hora del Este.

Sinopsis: “Tercera entrega de las aventuras del agente Jason Bourne, que sigue investigando quién es y qué hay realmente detrás del programa secreto de la CIA llamado Treadstone. Un reportero británico de “The Guardian” le pone sobre una nueva pista facilitándole el nombre de Blackbriar. Bourne dará con él en Londres, en un intento de encajar las últimas piezas de ese pasado que él aún intenta recuperar”.

Jason Bourne – Trailer español (HD)Más Info http://www.trailersyestrenos.es – TWITTER: https://twitter.com/TrailersyEstren – FACEBOOK: https://www.facebook.com/trailersyestrenos – GOOGLE+: https://www.google.com/+TrailersyEstrenos Sinopsis: Jason Bourne ha recuperado su memoria, pero eso no significa que el más letal agente de los cuerpos de élite de la CIA lo sepa todo. Han pasado doce años desde la última vez que Bourne estuviera operando en las sombras. ¿Qué… 2016-04-21T07:46:00Z

End of Days

La película protagonizada por Arnold Schwarzenegger, será transmitida por Telemundo a la 1:00 PM, Hora del Este.

Sinopsis: “Nueva York, 1979. En un hospital de Manhattan acaba de nacer Christine, una niña preciosa. Ese mismo día, en el Vaticano, un joven sacerdote le comunica al Papa que esa niña lleva la marca del Anticristo. En 1999, Jericho Cane, un ex-policía amargado, salva a Christine del asalto de unos ladrones. Desde entonces Cane será víctima de la persecución de terribles fuerzas sobrenaturales”.

End of Days Trailer [HQ]No Copyright Infringement Intended. 2013-06-07T16:50:17Z

