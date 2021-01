¿Qué ver en TV? – Domingo 10 de enero

El anhelado fin de semana ha llegado y con el la oportunidad de quedarnos en casa para disfrutar con calma de un tiempo frente a la TV. Por esta razón, hemos preparado una selección especial de los mejores programas de televisión que puedes disfrutar en familia en la comodidad de tu hogar.

Hoy, la cadena Univision tiene en sus pantallas la transmisión de “Noticiero Univision: Fin de Semana” y la pelicula “Mission: Impossible Rogue Nation”. Mientras que en la cadena Telemundo encontrarás la transmisión de las películas “Finding Dory”, “Officer Down” y “Ben Hur”.

Noticiero Univision: Fin de semana

Univision transmitirá la información más importante y actualizada de lo sucedido en el mundo durante el fin de semana.

“Noticiero Univision: Fin de semana” es transmitido hoy por Univision a las 6:30 PM, Hora del Este.

Mission: Impossible Rogue Nation

La película protagonizada por Tom Cruise, será transmitida por Univision a las 8:00 PM, Hora del Este.

Sinopsis: “Con la FMI disuelta y Ethan Hunt (Tom Cruise) abandonado a su suerte, el equipo tiene que enfrentarse contra el Sindicato, una red de agentes especiales altamente preparados y entrenados. Estos grupos están empeñados en crear un nuevo orden mundial mediante una serie de ataques terroristas cada vez más graves. Ethan reúne a su equipo y une sus fuerzas con la agente británica renegada Ilsa Faust (Rebecca Ferguson), quien puede que sea o no miembro de esta nación secreta, mientras el grupo se va enfrentando a su misión más imposible hasta la fecha… Quinta entrega de la saga Misión Imposible”.

Misión Imposible: Nación Secreta – Teaser Tráiler (HD)La cuenta atrás ha comenzado. Ethan Hunt volverá este verano para enfrentarse a una nueva misión. Misión Imposible: Nación Secreta, protagonizada por Tom Cruise, Jeremy Renner, Simon Pegg, Rebecca Ferguson. ¡Estreno 7 de agosto en cines! ¡Está aquí! – ¡No te pierdas el tráiler de Misión: Imposible Nación Secreta Ethan and team take on their… 2015-03-23T15:09:38Z

Finding Dory

La película animada de Pixar Animation Studios, será transmitida por Telemundo a las 12:30 PM, Hora del Este.

Sinopsis: “Un año después de los acontecimientos narrados en “Buscando a Nemo”, Dory vive apaciblemente con Marlin y su hijo Nemo. Pero durante un viaje para ver cómo las mantarrayas migran de vuelta a casa, los problemas de memoria de Dory parecen desaparecer durante un segundo: recuerda que tiene una familia e inmediatamente decide emprender viaje para reencontrarse con sus padres, a los que perdió hace años”.

Buscando a Dory | Primer Tráiler Oficial | Disney · Pixar OficialDisfruta del primer Tráiler de 'Buscando a Dory', la nueva película de Disney · Pixar. Síguenos en Facebook: https://www.facebook.com/waltdisneyst… Síguenos en Twitter: https://www.twitter.com/DisneySpain En Instagram: https://www.instagram.com/DisneySpain Y en nuestra web: http://disney.es/ La nueva película de Disney•Pixar, “Buscando a Dory” se estrenará el 22 de junio en cines. Reúne a Dory, el característico y olvidadizo pez… 2016-03-02T14:06:17Z

Officer Down

La película protagonizada por Stephen Dorff, será transmitida por Telemundo a las 2:30 PM, Hora del Este.

Sinopsis: “La historia gira en torno a la redención de un policía corrupto, el detective David Callahan (Stephen Dorff)”.

Officer Down Official Trailer #1 (2013) – Stephen Dorff, James Woods Movie HDSubscribe to TRAILERS: http://bit.ly/sxaw6h Subscribe to COMING SOON: http://bit.ly/H2vZUn Officer Down Official Trailer #1 (2013) – Stephen Dorff, James Woods Movie HD One year ago, dirty cop Detective Callahan (Dorff) was shot in a drug bust gone wrong and saved by a stranger, giving Callahan a second chance to clean up his life. But when… 2012-12-06T20:21:02Z

Ben Hur

La película protagonizada por Jack Huston, será transmitida por Telemundo a las 5:30 PM, Hora del Este.

Sinopsis: “Judah Ben-Hur (Jack Huston) es un príncipe falsamente acusado de traición por su hermano adoptivo Messala (Toby Kebbell), un oficial del ejército romano. Desposeído de su título y separado de su familia y de la mujer que ama (Nazanin Boniadi), Judah es condenado a la esclavitud en las galeras. Después de varios años, Judah regresa a su tierra natal en busca de venganza, pero encontrará su propia redención”.

Ben-Hur (2016) Primer Tráiler Oficial EspañolBen-Hur (2016) Primer Tráiler Oficial Español 2 septiembre 2016 Ben Hur es un joven príncipe de Jerusalén que tiene ideas opuestas a las de los romanos. Por estas diferencias políticas será traicionado por su hermano adoptivo Messala y tendrá que pasar cinco años aislado como esclavo en la cocina de un barco. Tras salir victorioso… 2016-03-22T13:04:46Z

Noticias Telemundo Fin de Semana

Telemundo informará sobre el acontecer más noticioso durante el fin de semana en una transmisión especial de Noticias Telemundo que se transmite hoy por la importante cadena televisiva de habla hispana.

“Noticias Telemundo Fin de Semana” es transmitido hoy a las 5:00 PM, Hora del Este.

