¿Qué ver en TV? – Domingo 13 de diciembre

El anhelado fin de semana ha llegado y con el la oportunidad de quedarnos en casa para disfrutar con calma de un tiempo frente a la TV. Por esta razón, hemos preparado una selección especial de los mejores programas de televisión que puedes disfrutar en familia en la comodidad de tu hogar.

Hoy, la cadena Univision tiene en sus pantallas la transmisión de “Noticias Univision: Fin de semana”. Mientras que en la cadena Telemundo encontrarás la transmisión de las películas “Tomb Raider”, “Precious Cargo”, “Collateral Damage” y “The Secret Life Of Pets”.

Noticiero Univision: Fin de semana

Univision transmitirá la información más importante y actualizada de lo sucedido en el mundo durante el fin de semana.

“Noticiero Univision: Fin de semana” es transmitido hoy por Univision a las 6:30 PM, Hora del Este.

Tomb Raider

La película protagonizada por Alicia Vikander, será transmitida por Telemundo a las 7:00 PM, Hora del Este.

Sinopsis: “Lara Croft, la independiente hija de un excéntrico aventurero que desapareció cuando ella era apenas una adolescente, se ha convertido en una joven de 21 años sin ningún propósito en la vida. Se abre paso por las caóticas calles del East London, el barrio de moda, como mensajera en bicicleta, un trabajo que apenas le da para pagar el alquiler. Decidida a forjar su propio camino, se niega a tomar las riendas del imperio empresarial de su padre, con la misma firmeza que se niega a reconocer que él se ha ido para siempre. Un día Lara decide dejar atrás todo e ir en busca del último paradero conocido de su padre: una legendaria tumba en una isla mítica que podría estar en algún lugar de la costa de Japón… Nueva película basada en la saga de videojuegos “Tomb Raider'”.

Tomb Raider – Tráiler Oficial 1 – Castellano HDPróximamente en cines Lara Croft es la hija, extremadamente independiente, de un excéntrico aventurero que desapareció cuando ella apenas era adolescente. Ahora se ha convertido en una joven de 21 años que no está centrada en nada y que se abre paso por las caóticas calles de la moderna East London como bici-mensajera; apenas llega… 2017-09-21T05:55:33Z

Precious Cargo

La película protagonizada por Mark-Paul Gosselaar y Bruce Willis, será transmitida por Telemundo a las 9:30 PM, Hora del Este.

Sinopsis: “Tras un golpe fallido, el gánster Eddie (Bruce Willis), comienza la búsqueda de la seductora ladrona Karen (Claire Forlani), que le ha fallado. Para ganarse otra vez la confianza de Eddie, Karen recurre a su ex amante y experto ladrón Jack (Mark-Paul Gosselaar)”.

Precious Cargo Official Trailer #1 (2016) – Bruce Willis, Mark-Paul Gosselaar Action Movie HDSubscribe to TRAILERS: http://bit.ly/sxaw6h Subscribe to COMING SOON: http://bit.ly/H2vZUn Like us on FACEBOOK: http://bit.ly/1QyRMsE Follow us on TWITTER: http://bit.ly/1ghOWmt Precious Cargo Official Trailer #1 (2016) – Bruce Willis, Mark-Paul Gosselaar Action Movie HD A crime boss tries to make off with loot that belongs to another thief. The Fandango MOVIECLIPS Trailers channel is your destination… 2016-02-25T17:18:21Z

Collateral Damage

La película protagonizada por Arnold Schwarzenegger, será transmitida por Telemundo a las 4:00 PM, Hora del Este.

Sinopsis: “La familia de Gordy Brewer (Arnold Schwarzenegger), un bombero de Los Ángeles, muere a manos de un grupo terrorista colombiano en un atentado con bomba en el centro de la ciudad, y él es testigo del horrible suceso. Convencido de que la justicia nunca detendrá a los que han arruinado su vida matando a su mujer y su hijo, Brewer decide viajar a la selva colombiana para vengarse por su cuenta”.

The Secret Life Of Pets

La película animada de Universal Pictures, será transmitida por Telemundo a las 2:00 PM, Hora del Este.

Sinopsis: “En un edificio de apartamentos de Manhattan, la vida de Max como mascota favorita corre peligro cuando su dueña trae a casa a un otro perro llamado Duke, con quien Max pronto tiene sus diferencias. Pero ambas mascotas tienen que dejar atrás su rivalidad cuando se enteran de que un adorable conejito blanco llamado Snowball está reclutando a un ejército de animales domésticos que han sido abandonados, decididos a vengarse de todos los animales domésticos felices y de sus dueños”.

MASCOTAS – Nuevo TráilerEstreno: 5 de Agosto de 2016 Síguenos en http://www.facebook.com/MascotasLaPeliculaSpain En su quinta colaboración para una película de animación, Illumination Entertainment y Universal Pictures presentan MASCOTAS, una comedia acerca de la vida que llevan nuestras mascotas cuando cerramos la puerta detrás de nosotros camino del trabajo o del colegio. Las superestrellas de la comedia Louis C.K.,… 2016-05-12T09:02:43Z

