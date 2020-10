¿Qué ver en TV? – Sábado 3 de octubre

El anhelado fin de semana ha llegado y con el la oportunidad de quedarnos en casa para disfrutar con calma de un tiempo frente a la TV. Por esta razón, hemos preparado una selección especial de los mejores programas de televisión que puedes disfrutar en familia en la comodidad de tu hogar.

Hoy, la cadena Univision tiene en sus pantallas la transmisión de “Noticiero Univision: Fin de Semana”. Mientras que en la cadena Telemundo encontrarás la transmisión de “Noticias Telemundo: Fin de Semana” y de las películas “The Island”, “The Bourne Legacy”, “The Corruptor” y “Rush Hour 2”.

Noticiero Univision: Fin de semana

Univision transmitirá la información más importante y actualizada de lo sucedido en el mundo durante el fin de semana.

“Noticiero Univision: Fin de semana” es transmitido hoy por Univision a las 6:30 PM, Hora del Este.

Noticias Telemundo Fin de Semana

Telemundo informará sobre el acontecer más noticioso durante el fin de semana en una transmisión especial de Noticias Telemundo que se transmite hoy por la importante cadena televisiva de habla hispana.

“Noticias Telemundo Fin de Semana” es transmitido hoy a las 6:30 PM, Hora del Este.

The Island

La película protagonizada por Laetitia Casta, será transmitida por Telemundo a la 1:00 PM, Hora del Este.

Sinopsis: “Una pareja (Casta y Lindhardt) llega a una pequeña isla búlgara, frente a la costa del Mar Negro, con la intención de disfrutar tranquilamente de unos días de vacaciones. Poca gente vive en el archipiélago. Entre los habitantes, Irina y Pavel, un maduro matrimonio que se convierte en la principal razón para que el lugar rápidamente deje de resultar tan idílico…”.

The Island by Kamen Kalev – official movie trailer 2011-05-10T07:31:41Z

The Bourne Legacy

La película protagonizada por Jeremy Renner, será transmitida por Telemundo a las 3:30 PM, Hora del Este.

Sinopsis: “El agente Aaron Cross (Jeremy Renner) es un producto del eficiente programa Outcome. Este programa diseña y entrena agentes cuya función consiste en actuar en solitario en misiones de alto riesgo. Sin embargo, en el momento en que la historia del agente Bourne está a punto de salir a la luz, los altos mandos de la agencia deciden tomar una solución drástica al respecto.”

El Legado de Bourne – Trailer oficial 2012 en HDEstreno: 15 de agosto de 2012. Siempre hubo más de uno No te pierdas el segundo tráiler oficial de El Legado de Bourne. http://www.ellegadodebourne.es Síguenos en Facebook: http://www.facebook.com/universalpicturesspain Síguenos en Twitter: http://www.twitter/Universal_Spain El Legado de Bourne expande el universo de Bourne, creado por Robert Ludlum, con una historia original donde conoceremos a un nuevo héroe… 2012-06-04T11:35:56Z

The Corruptor

La película protagonizada por Chow Yun-Fat, será transmitida por Telemundo a las 9:00 PM, Hora del Este.

Sinopsis: “El detective Nick Chen (Chow Yun-Fat), de origen chino, dirige la Unidad contra las bandas asiáticas de Chinatown, donde se está produciendo un enfrentamiento entre las Tríadas y los Fukinese Dragons, una nueva banda ultraviolenta. Para acabar con ellos, a Chen se le asigna un compañero llamado Danny Wallace (Mark Wahlberg) que, muy pronto, aprenderá a defenderse en el mafioso entramado oriental.”

The Corruptor (1999) Official Trailer – Mark Wahlberg, Chow Yun-Fat Movie HDSubscribe to CLASSIC TRAILERS: http://bit.ly/1u43jDe Subscribe to TRAILERS: http://bit.ly/sxaw6h Subscribe to COMING SOON: http://bit.ly/H2vZUn Like us on FACEBOOK: http://goo.gl/dHs73 Follow us on TWITTER: http://bit.ly/1ghOWmt The Corruptor (1999) Official Trailer – Mark Wahlberg, Chow Yun-Fat Movie HD With the aid from a NYC policeman, a top immigrant cop tries to stop drug-trafficking and corruption by immigrant… 2014-07-26T00:35:38Z

Rush Hour 2

La película protagonizada por Jackie Chan, será transmitida por Telemundo a las 7:00 PM, Hora del Este.

Sinopsis: “El detective James Carter se encuentra de vacaciones en Hong Kong con su buen amigo el detective Lee. Mientras Carter está ansioso por dedicarse a la juerga y las mujeres, Lee tiene que enfrentarse con un jefe de las Tríadas, responsable del asesinato de dos funcionarios de la embajada estadounidense. Conforme avancen en la investigación, descubrirán una trama de distribución de billetes falsos.”

HORA PUNTA 2 (Trailer español)Año: 2001 Director: Brett Ratner Actores: Jackie Chan, Chris Tucker, John Lone, Alan King, Roselyn Sánchez Sinopsis: El detective James Carter se encuentra de vacaciones en Hong Kong con su buen amigo el detective Lee. Mientras Carter está ansioso por dedicarse a la juerga y las mujeres, Lee tiene que enfrentarse con un jefe de… 2015-06-11T11:17:18Z

