¿Qué ver en TV? – Sábado 27 de marzo

El anhelado fin de semana ha llegado y con el la oportunidad de quedarnos en casa para disfrutar con calma de un tiempo frente a la TV. Por esta razón, hemos preparado una selección especial de los mejores programas de televisión que puedes disfrutar en familia en la comodidad de tu hogar.

Hoy, la cadena Univision tiene en sus pantallas la transmisión de “Noticiero Univision: Fin de Semana”. Mientras que en la cadena Telemundo encontrarás la transmisión de las películas “Battle: Los Angeles”, “Ninja”, “Death Race: Beyond Anarchy” y “The Karate Kid”.

Noticiero Univision: Fin de semana

Univision transmitirá la información más importante y actualizada de lo sucedido en el mundo durante el fin de semana.

“Noticiero Univision: Fin de semana” es transmitido hoy por Univision a las 6:30 PM, Hora del Este.

Battle: Los Angeles

La película protagonizada por Aaron Eckhart, será transmitida por Telemundo a las 8:30 PM, Hora del Este.

Sinopsis: “En el año 2011, la invasión de la Tierra por seres de otro planeta va precedida por el ataque de fuerzas desconocidas que parecen meteoritos. Una tras otra van cayendo las grandes ciudades del mundo. Los Ángeles se ha convertido en el último bastión dentro de los Estados Unidos. En medio del caos, a un sargento de la Marina (Aaron Eckhart) y a sus hombres se les encarga la misión de rescatar a la población civil de una zona que va a ser bombardeada”.

Ninja

La película protagonizada por Scott Adkins, será transmitida por Telemundo a las 7:00 PM, Hora del Este.

Sinopsis: “Casey es un chico occidental cuya pasión por la filosofía ninja le lleva hasta Japón para estudiar Ninjutsu. Su instrucción avanza favorablemente y su Sensei le pregunta si estaría dispuesto a volver a Nueva York para proteger la legendaria Yoroi Bitsu, un arcón blindado que contiene las armas de los últimos Ninja Koga”.

Ninja 2009 Trailer

Death Race: Beyond Anarchy

La película protagonizada por Zach McGowan, Danny Glover y Danny Trejo, será transmitida por Telemundo a las 3:30 PM, Hora del Este.

Sinopsis: “Danny Trejo regresa como el despiadado corredor de apuestas Goldberg en la Death Race más sangrienta y salvaje hasta la fecha. Después de un ataque fallido a un legendario conductor y prisionero, llamado Frankenstein, el especialista de Black Ops, llamado Connor Gibson (McGowan), se infiltra en una prisión federal de máxima seguridad con un objetivo en mente – participar en la inmoral e ilegal Death Race y acabar con Frankenstein. Connor se hace con la ayuda de Baltimore Bob (Glover) y Lists (Koehler) y, sin planearlo, se enamora de la bella camarera Jane (Marzano). Connor tendrá que luchar por más que su vida en este mundo brutal donde no hay guardias, ni reglas, ni pista ni miedo”.

Death Race: Beyond Anarchy Trailer (2018) Danny Glover, Danny Trejo

The Karate Kid

La película protagonizada por Jaden Smith y Jackie Chan, será transmitida por Telemundo a la 1:00 PM, Hora del Este.

Sinopsis: “Remake adaptado a la época contemporánea del clásico de los 80 “Karate Kid”. Sigue la historia de Dre, un joven skateboarder que se muda a China con su madre soltera por motivos de trabajo. Cuando un matón local empieza a molestarle, el joven encontrará un apoyo en Mr. Han, un hombre que se ofrece a enseñarle artes marciales para defenderse de sus agresores”.

