¿Qué ver en TV? – Sábado 6 de febrero

El anhelado fin de semana ha llegado y con el la oportunidad de quedarnos en casa para disfrutar con calma de un tiempo frente a la TV. Por esta razón, hemos preparado una selección especial de los mejores programas de televisión que puedes disfrutar en familia en la comodidad de tu hogar.

Hoy, la cadena Univision tiene en sus pantallas la transmisión de “Noticiero Univision: Fin de Semana” y la comedia “Corazón Contento”. Mientras que en la cadena Telemundo encontrarás la transmisión de las películas “Kin”, “Kiss Of The Dragon”, “Cars 2” y “Dawn Of The Planet Of The Apes”.

Noticiero Univision: Fin de semana

Univision transmitirá la información más importante y actualizada de lo sucedido en el mundo durante el fin de semana.

“Noticiero Univision: Fin de semana” es transmitido hoy por Univision a las 6:30 PM, Hora del Este.

Corazón Contento

Univision transmitirá un episodio especial de la serie de comedia “Corazon Contento”, proyecto televisivo que narra la historia de un montón de personajes que viven en Monterrey, Ciudad de México y Mérida en el país azteca.

“Corazon Contento” se transmite hoy por Univision a las 7:00 PM, Hora del Este.

Kin

La película protagonizada por Jack Reynor, Myles Truitt y James Franco, será transmitida por Telemundo a las 9:00 PM, Hora del Este.

Sinopsis: “Perseguidos por un criminal vengativo (James Franco) y una banda de soldados sobrenaturales,​ un exconvicto recién liberado (Jack Reynor) y su hermano adolescente adoptado (Myles Truitt) se ven obligados a escapar con un arma de origen misterioso que es su única protección”.

Kin – Trailer español (HD)Kin – Trailer Oficial Español (2018) – WEB: trailersyestrenos.es – TWITTER: twitter.com/TrailersyEstren – FACEBOOK: facebook.com/trailersyestrenos – INSTAGRAM: instagram.com/trailersyestrenos – GOOGLE+: google.com Sinopsis: Eli es un niño afroamericano de 14 años que vive en Detroit con su padre adoptivo, Hal, un compasivo a la par que estricto viudo que percibe que Eli está cayendo en la… 2018-10-16T11:17:23Z

Kiss Of The Dragon

La película protagonizada por Jet Li y Tchéky Karyo, será transmitida por Telemundo a las 7:00 PM, Hora del Este.

Sinopsis: “Liu Siu-Jian (Jet Li), un reputado agente de inteligencia de China, se encuentra en plena misión ante la disyuntiva de seguir con su labor informativa a su gobierno o ayudar a Jessica Kamen (Bridget Fonda), una prostituta americana con problemas. Todo comienza cuando Liu es enviado a París a ayudar a detener a Mister Big (Ric Young), un mafioso chino relacionado con el tráfico de heroína. En la capital francesa conocerá al inspector Jean-Pierre Richard (Tchéky Karyo), un corrupto y violento policía francés con el que debe coordinarse en la investigación del traficante de drogas”.

El beso del dragón (Trailer en castellano)Más info: aratzforever.blogspot.com 2016-09-25T16:50:31Z

Cars 2

La película animada de Pixar Animation Studios, será transmitida por Telemundo a la 1:00 PM, Hora del Este.

Sinopsis: “Rayo McQueen y su amigo, la grúa Mate, viajan al extranjero para participar en el primer Campeonato Mundial en el que se decidirá cuál es el coche más rápido del planeta. La primera escala es Tokio (Japón), donde Mate tendrá que convertirse en un espía secreto al verse envuelto inesperadamente en un caso de espionaje internacional, que lo llevará a París y a Londres. También vivirán una aventura de proporciones épicas al viajar a Porto Corsa (Italia), para disputar el Campeonato. Sin embargo, los dos tendrán que renunciar a los placeres de la Riviera italiana -yates, playas y pasta al pesto- ya que Mate está muy ocupado con su labor de espía, mientras que McQueen compite contra los mejores coches del mundo”.

Cars 2 | Trailer Oficial | Disney · Pixar OficialRayo y Mate llegarán a los cines españoles el 6 de julio de 2011. íguenos en Facebook: facebook.com/waltdisneyst… Síguenos en Twitter: twitter.com/DisneySpain En Instagram: instagram.com/DisneySpain Y en nuestra web: disney.es/ 2011-03-09T13:08:06Z

Dawn Of The Planet Of The Apes

La película protagonizada por Jason Clarke, será transmitida por Telemundo a las 3:30 PM, Hora del Este.

Sinopsis: “Tras la aparición del devastador “virus de los simios” desarrollado en un laboratorio y que casi acabó con los humanos, un grupo de simios muy evolucionados, capitaneados por César, se han convertido en la raza dominante del planeta. La única amenaza para su desarrollo la representa un grupo de seres humanos que han sobrevivido al virus, al que ahora son inmunes. Los hombres necesitan la energía de una presa cerca del asentamiento de lo simios, así que César, siempre razonable y buscando el bien de los suyos, firma una tregua de paz que evite estallar una guerra que determinará cuál será la raza dominante”.

El amanecer del Planeta de los Simios – Trailer en español (HD)Más Info trailersyestrenos.es Sinopsis: Secuela de 'El origen del Planeta de los Simios' (2011) de Rupert Wyatt. Un grupo de simios evolucionados genéticamente, capitaneados por Cesar, se convierte en la raza dominante del planeta tierra. Su única amenaza de crecimiento es un grupo de humanos que han sobrevivido a un virus devastador desatado en la… 2013-12-18T14:17:27Z