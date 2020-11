¿Qué ver en TV? – Sábado 7 de noviembre

View this post on Instagram

Salvador Cienfuegos Zepeda, quien fuera titular del Ejército mexicano de 2012 a 2018, se declaró no culpable de cuatro cargos de narcotráfico y lavado de dinero en una corte federal de Nueva York este jueves 5 de noviembre. Su defensa también pidió un plazo de dos semanas para reunirse con la Fiscalía federal para revisar la evidencia en este caso y, si se puede, llegar a un acuerdo de culpabilidad. El gobierno estadounidense acusa a Cienfuegos Zepeda de recibir sobornos de una célula del Cartel de los Beltrán Leyva mientras era secretario de la Defensa de México durante el sexenio del expresidente, Enrique Peña Nieto. #SalvadorCienfuegos #general #EjercitoMexicano #México #Narcotrafico #Drogas #PeñaNieto #EPN 📸 Ronaldo Schemidt/AFP via Getty Images. 👉 Más información en el link de nuestra biografía.