¿Qué ver en TV? – Domingo 29 de noviembre

El anhelado fin de semana ha llegado y con el la oportunidad de quedarnos en casa para disfrutar con calma de un tiempo frente a la TV. Por esta razón, hemos preparado una selección especial de los mejores programas de televisión que puedes disfrutar en familia en la comodidad de tu hogar.

Hoy, la cadena Univision tiene en sus pantallas la transmisión del especial “Se Habla USA”, la final de la competencia “Tu Cara Me Suena” y “Sal y Pimienta”. Mientras que en la cadena Telemundo encontrarás la transmisión del especial de la boda de Ninel Conde y Larry Ramos, y las películas “Cars 2”, “Dr. Seuss’ The Cat in the Hat” y “The Fate of the Furious”.

Se Habla USA

Univision transmitirá “Se Habla USA”, un especial que explora las identidades que existen entre los latinos en los Estados Unidos. Además, varias estrellas latinas compartirán sus experiencias de vida y la importancia de la familia.

El especial de la cadena televisiva será presentado por Francisca Lachapel y Yarel Ramos, y contará con apariciones especiales de grandes personalidades como Amara “La Negra”, Chef Yisus, Biby Gaytán, Eduardo Capetillo y Toni Dandrades.

“Se Habla USA” se transmite hoy por Univision a las 4:00 PM, Hora del Este.

Tu Cara Me Suena

La cadena televisiva Univision transmite la final de la primera temporada de la exitosa competencia internacional “Tu cara me suena”.

La música, una de las grandes pasiones de los hispanos, hará que las familias se congreguen para una competencia de canto nunca antes vista, en la que siete celebridades de primer nivel se disputarán el codiciado primer lugar.

“Tu cara me suena” es transmitido hoy por Univision a las 8:00 PM, Hora del Este.

Sal y Pimienta

“Sal y Pimienta”, uno de los programas de entretenimiento más sintonizados en la televisión de habla hispana, transmitirá una nueva gala con muchos más chismes y exclusivas de las celebridades más importantes del momento.

Una nueva entrega de la nueva temporada de “Sal y Pimienta” se transmite hoy por Univision a las 10:30 PM, Hora del Este.

Especial de la boda de Ninel Conde y Larry Ramos

El show televisivo “Al Rojo Vivo” de Telemundo transmitirá un especial con imágenes exclusivas de la boda de la actriz mexicana Ninel Conde con el empresario colombiano Larry Ramos.

La boda de Conde y Ramos se celebró a mediados del mes de octubre y Telemundo es la primera cadena televisiva que transmitirá las imágenes de la ceremonia.

“Al Rojo Vivo” en edición especial por la boda de Ninel Conde y Larry Ramos se transmite hoy por Telemundo a las 7:00 PM, Hora del Este.

Cars 2

La película animada de Pixar Animation Studios, será transmitida por Telemundo a las 2:00 PM, Hora del Este.

Sinopsis: “Rayo McQueen y su amigo, la grúa Mate, viajan al extranjero para participar en el primer Campeonato Mundial en el que se decidirá cuál es el coche más rápido del planeta. La primera escala es Tokio (Japón), donde Mate tendrá que convertirse en un espía secreto al verse envuelto inesperadamente en un caso de espionaje internacional, que lo llevará a París y a Londres. También vivirán una aventura de proporciones épicas al viajar a Porto Corsa (Italia), para disputar el Campeonato. Sin embargo, los dos tendrán que renunciar a los placeres de la Riviera italiana -yates, playas y pasta al pesto- ya que Mate está muy ocupado con su labor de espía, mientras que McQueen compite contra los mejores coches del mundo”.

Cars 2 | Trailer Oficial | Disney · Pixar OficialRayo y Mate llegarán a los cines españoles el 6 de julio de 2011. íguenos en Facebook: https://www.facebook.com/waltdisneyst… Síguenos en Twitter: https://www.twitter.com/DisneySpain En Instagram: https://www.instagram.com/DisneySpain Y en nuestra web: http://disney.es/ 2011-03-09T13:08:06Z

Dr. Seuss’ The Cat in the Hat

La película animada protagonizada por Mike Myers, será transmitida por Telemundo a las 4:30 PM, Hora del Este.

Sinopsis: “Mike Myers protagoniza esta película en el papel del travieso visitante felino con sombrero que enseña a dos niños que ‘es divertido divertirse pero hay que saber cómo hacerlo’. Dakota Fanning y Spencer Breslin encarnan a los dos niños que tienen el placer de presenciar la anárquica conducta del gato y su habilidad para divertirse desafiando las leyes de la gravedad. Kelly Preston hace el papel de la madre y Alec Baldwin es Lawrence Quinn, el vecino que aspira a convertirse en padrastro de los niños, para desesperación de éstos”.

EL GATO (Trailer)Año: 2003 Reparto: Mike Myers, Alec Baldwin, Kelly Preston, Dakota Fanning Sinopsis: Mike Myers protagoniza esta película en el papel del travieso visitante felino con sombrero que enseña a dos niños que "es divertido divertirse pero hay que saber cómo hacerlo". Dakota Fanning y Spencer Breslin encarnan a los dos niños que tienen el placer… 2010-07-16T15:37:56Z

The Fate of the Furious

La película protagonizada por Vin Diesel y Dwayne Johnson, será transmitida por Telemundo a las 8:05 PM, Hora del Este.

Sinopsis: “Con Dom y Letty de luna de miel, Brian y Mia fuera del juego y el resto de la pandilla exonerada de todo cargo, el equipo está instalado en una vida aparentemente normal. Pero cuando una misteriosa mujer (Theron) seduce a Dom (Diesel) para regresar nuevamente al mundo del crimen, se ve incapaz de rechazar la oportunidad, traicionando así a todo el mundo cercano a él. A partir de ese momento todos se enfrentarán a pruebas como nunca antes habían tenido. Desde las costas de Cuba y las calles de Nueva York hasta las llanuras del mar de Barents en el océano Ártico, nuestra fuerza de élite recorrerá el globo para impedir que un anarquista desencadene el caos en el mundo… y por supuesto para traer de vuelta a casa al hombre que les hizo una familia”.

Fast & Furious 8 (2017) Primer Tráiler Oficial EspañolFast & Furious 8 (2017) Primer Tráiler Oficial Español 14 de abril de 2017 La carrera ha comenzado. Dom Toretto (Vin Diesel) y su equipo volverán en esta ocasión con más ganas de guerra que nunca. No faltarán los excesos de velocidad y la adrenalina a raudales para un filme del que se espera que… 2016-12-12T08:41:16Z

