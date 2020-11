¿Qué ver en TV? – Sábado 21 de noviembre

El anhelado fin de semana ha llegado y con el la oportunidad de quedarnos en casa para disfrutar con calma de un tiempo frente a la TV. Por esta razón, hemos preparado una selección especial de los mejores programas de televisión que puedes disfrutar en familia en la comodidad de tu hogar.

Hoy, la cadena Univision tiene en sus pantallas la transmisión de “Noticiero Univision: Fin de Semana” y la película “Deepwater Horizon”. Mientras que en la cadena Telemundo encontrarás la transmisión de “Noticias Telemundo: Fin de Semana” y las películas “Inside Man: Most Wanted”, “The Hitman’s Bodyguard” y “Executive Decision”.

Noticiero Univision: Fin de semana

Univision transmitirá la información más importante y actualizada de lo sucedido en el mundo durante el fin de semana.

“Noticiero Univision: Fin de semana” es transmitido hoy por Univision a las 6:30 PM, Hora del Este.

Noticias Telemundo Fin de Semana

Telemundo informará sobre el acontecer más noticioso durante el fin de semana en una transmisión especial de Noticias Telemundo que se transmite hoy por la importante cadena televisiva de habla hispana.

“Noticias Telemundo Fin de Semana” es transmitido hoy a las 6:30 PM, Hora del Este.

Deepwater Horizon

La película protagonizada por Mark Wahlberg, será transmitida por Univision a las 9:00 PM, Hora del Este.

Sinopsis: “Basado en los eventos sucedidos en el Golfo de México en abril del 2010, cuando un accidente en una plataforma de la BP que perforaba para extraer petróleo causó una catástrofe que mató a 11 personas e hirió a otras 16, provocando además una de las catástrofes medioambientales más graves causadas por el hombre”.

Marea Negra (2016) Tráiler Oficial #2 (Mark Wahlberg) EspañolMarea Negra (2016) Tráiler Oficial #2 (Mark Wahlberg) Español 2 de diciembre de 2016 Mike Williams es un trabajador de la plataforma petrolífera, Deepwater Horizon, situada a 60 kilómetros de la costa de Louisiana en pleno golfo de México. El 20 de abril de 2010 el lugar sufría una terrible catástrofe: un incendio provocó una… 2016-05-31T11:24:17Z

Inside Man: Most Wanted

La película protagonizada por Rhea Seehorn y Roxanne McKee, será transmitida por Telemundo a las 9:00 PM, Hora del Este.

Sinopsis: “Un especialista en negociaciones del cuerpo de policía de la ciudad de Nueva York se une a un agente federal para rescatar a una docena de turistas que han sido tomados como prisioneros durante un asedio de más de 10 horas a la Reserva Federal”.

INSIDE MAN MOST WANTED Trailer (2019) Thriller MovieINSIDE MAN MOST WANTED Trailer (2019) Thriller Movie © 2019 – Universal Pictures Home 2019-08-08T09:14:23Z

The Hitman’s Bodyguard

La película protagonizada por Ryan Reynolds y Samuel L. Jackson, será transmitida por Telemundo a las 3:30 PM, Hora del Este.

Sinopsis: “El prestigioso guardaespaldas Michael Bryce (Ryan Reynolds) recibe un nuevo cliente: un asesino a sueldo, Darius Kincaid (Samuel L. Jackson), que debe testificar en un juicio en La Haya contra un cruel dictador (Gary Oldman).”

El Otro Guardaespaldas – Tráiler Oficial – Castellano HD#ElOtroGuardaespaldas, protagonizada por Ryan Reynolds y Samuel L. Jackson. ¡No te pierdas el tráiler oficial! Estreno 25 de agosto Síguenos en: Facebook: http://www.facebook.com/WarnerBrosPicturesEspana/ Instagram: http://www.instagram.com/warnerbrosspain/ Twitter: http://twitter.com/warnerbrosspain Web oficial: http://www.warnerbros.es/ El mejor guardaespaldas mundial [Ryan Reynolds] recibe el encargo de proteger la vida de su enemigo mortal, uno de los sicarios más famosos del mundo… 2017-07-05T20:00:06Z

Executive Decision

La película protagonizada por Kurt Russell, será transmitida por Telemundo a la 1:00 PM, Hora del Este.

Sinopsis: “Un conocido terrorista islámico es detenido. Tras ser entregado a las autoridades norteamericanas, miembros de su grupo negocian su liberación, después de cometer un atentado en Londres y secuestrar un avión Boeing 747 lleno de pasajeros en el que embarcan una bomba de gas nervioso que tienen intención de hacer explotar en Washington”.

Executive Decision – Trailer 2A 747 travelling from Athens to Washington DC is hijaked by a group of terrorists. They claim it's to force the government to release their leader, but covert intelligence man David Grant doesn't believe it. He tries to persuade the authorities to keep the plane out of US airspace while a rescue mission is put… 2014-07-08T22:56:56Z