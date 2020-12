¿Qué ver en TV? – Domingo 20 de diciembre

El anhelado fin de semana ha llegado y con el la oportunidad de quedarnos en casa para disfrutar con calma de un tiempo frente a la TV. Por esta razón, hemos preparado una selección especial de los mejores programas de televisión que puedes disfrutar en familia en la comodidad de tu hogar.

Hoy, la cadena Univision tiene en sus pantallas la transmisión de “Sal y Pimienta” y la película “The Polar Express”. Mientras que en la cadena Telemundo encontrarás la transmisión de las películas “Jack Reacher”, “The Marine 4: Moving Target”, “Daddy’s Home” y “Juan Apóstol, El Más Amado”.

Sal y Pimienta

“Sal y Pimienta”, uno de los programas de entretenimiento más sintonizados en la televisión de habla hispana, transmitirá una nueva gala con muchos más chismes y exclusivas de las celebridades más importantes del momento.

Una nueva entrega de “Sal y Pimienta” se transmite hoy por Univision a las 10:00 PM, Hora del Este.

The Polar Express

La película animada, será transmitida por Univision a las 12:00 PM, Hora del Este.

Sinopsis: “En una nevada noche de Navidad, un niño emprende un extraordinario viaje en tren hacia el Polo Norte. A partir de ese momento empieza una aventura que le servirá para conocerse a sí mismo y que le enseñará que la magia puede estar siempre presente en la vida a condición de creer en ella”.

Jack Reacher

La película protagonizada por Tom Cruise, será transmitida por Telemundo a las 9:00 PM, Hora del Este.

Sinopsis: “Jack Reacher (Tom Cruise), un antiguo policía militar que vive como un vagabundo y que trabaja por su cuenta, decide investigar el caso de un francotirador que ha sido acusado de matar a cinco personas en un tiroteo. Al ser interrogado, el francotirador exige la presencia de Jack Reacher”.

The Marine 4: Moving Target

La película protagonizada por Mike ‘The Miz’ Mizanin y Summer Rae, será transmitida por Telemundo a las 7:00 PM, Hora del Este.

Sinopsis: “Jake Carter es asignado para proteger a una ingeniera en sistemas que trata de descubrir a unos corruptos contratistas de la defensa militar estadounidense. Un equipo de mercenarios ha sido contratado para matarla, junto con todo aquel que se interponga en su camino”.

Daddy’s Home

La película protagonizada por Will Ferrell y Mark Wahlberg, será transmitida por Telemundo a las 4:00 PM, Hora del Este.

Sinopsis: “Brad Whitaker, un ejecutivo que acaba de casarse, intenta por todos los medios ganarse el afecto de los hijos de Sarah, pero le resulta muy difícil porque los niños echan mucho de menos a su padre. Las cosas se pondrán peor con el regreso de Dusty, ex marido de Sarah y padre de los dos niños. Entre ellos surge una fuerte rivalidad: uno intenta integrarse en su nueva familia, el otro pretende reconquistar a su ex esposa y a sus hijos”.

Juan Apóstol, El Más Amado

La película protagonizada por Mane de La Parra, será transmitida por Telemundo a las 2:00 PM, Hora del Este.

Sinopsis: “‘Juan Apóstol, el más amado’ narra la historia de San Juan Evangelista, desde que acompañó a Jesús de Nazareth cuando el mesías fue crucificado hasta que escribió el Evangelio años más tarde antes de su propia muerte. Un proyecto producido por Beverly Hills Entertainment, compañía cuyo dueño es el gallego afincado en Miami José Manuel Brandariz. Protagonizan la cinta, entre otros, el mexicano Mane de la Parra como el apóstol Juan, la cubana Livia Brito como la virgen María, Marjorie de Sousa como María Magdalena y Sissi Fleitas como Santa María Salomé. Además, Boris Izaguirre es Poncio Pilato y Jon Arias (hijo de Imanol Arias) encarna al propio Jesús de Nazareth. Varias localizaciones fueron rodadas en la provincia de Almería”.

