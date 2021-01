¿Qué ver en TV? – Sábado 9 de enero

El anhelado fin de semana ha llegado y con el la oportunidad de quedarnos en casa para disfrutar con calma de un tiempo frente a la TV. Por esta razón, hemos preparado una selección especial de los mejores programas de televisión que puedes disfrutar en familia en la comodidad de tu hogar.

Hoy, la cadena Univision tiene en sus pantallas la transmisión de “Noticiero Univision: Fin de Semana”. Mientras que en la cadena Telemundo encontrarás la transmisión de “Noticias Telemundo: Fin de Semana” y las películas “Eraser”, “47 Ronin”, “The Fugitive” y “Cars 2”.

Noticiero Univision: Fin de semana

Univision transmitirá la información más importante y actualizada de lo sucedido en el mundo durante el fin de semana.

“Noticiero Univision: Fin de semana” es transmitido hoy por Univision a las 6:30 PM, Hora del Este.

Noticias Telemundo Fin de Semana

Telemundo informará sobre el acontecer más noticioso durante el fin de semana en una transmisión especial de Noticias Telemundo que se transmite hoy por la importante cadena televisiva de habla hispana.

“Noticias Telemundo Fin de Semana” es transmitido hoy a las 6:30 PM, Hora del Este.

Eraser

La película protagonizada por Arnold Schwarzenegger, será transmitida por Telemundo a las 9:00 PM, Hora del Este.

Sinopsis: “John Kruger, Eraser, es un destacado oficial del Programa Federal de Protección de Testigos. Ahora se enfrenta a un gran reto profesional: suministrar una nueva identidad a Lee Cullen. Esta joven ha descubierto una conspiración en la que están implicados importantes personajes de la política y la industria armamentística, por lo que su supervivencia está en manos de Eraser”.

Eraser (1996) – Original TrailerA Witness Protection specialist becomes suspicious of his co-workers when dealing with a case involving high-tech weapons. Directed by: Chuck Russell. Cast: Arnold Schwarzenegger, James Caan, Vanessa L. Williams, James Coburn. Release Date: June 21, 1996. 2010-11-13T01:49:50Z

47 Ronin

La película protagonizada por Keanu Reeves, será transmitida por Telemundo a las 7:00 PM, Hora del Este.

Sinopsis: “Basada en una leyenda japonesa. Siglo XVIII. Kai (Keanu Reeves) es un paria que se une a Oishi (Hiroyuki Sanada), el jefe de los 47 Ronin. Su objetivo es vengarse del traidor que mató a su señor y los condenó al destierro. Para recuperar el honor perdido, los guerreros emprenden una aventura que les obligará a superar duras pruebas”.

47 RONIN La Leyenda del Samurái – Trailer Internacional subtitulado HD47 RONIN 'LA LEYENDA DEL SAMURÁI'. Estreno en México: 31 de enero, sólo en cines Conoce más en http://www.47roninlapelicula.com y síguenos en http://www.facebook.com/universalpicturesmx Keanu Reeves regresa a los cines en la súper producción de acción y aventura: 47 RONIN. Tras la traición y muerte de su amo, 47 samuráis jurarán venganza para recuperar el honor… 2013-10-29T16:03:28Z

The Fugitive

La película protagonizada por Harrison Ford, será transmitida por Telemundo a las 3:30 PM, Hora del Este.

Sinopsis: “La vida del doctor Richard Kimble, un reputado cirujano con una bella esposa y una lujosa casa en un elegante barrio de Chicago, se desmorona el día en que su mujer es brutalmente asesinada por un misterioso manco. Kimble es acusado del crimen y condenado a muerte. Mientras lo trasladan a la cárcel, el autobús donde viaja sufre un accidente que facilita la fuga de varios presos, entre ellos el propio Kimble. El detective Samuel Gerard consigue atrapar a todos los prófugos excepto al escurridizo Kimble. Una vez en libertad, Kimble sabe muy bien que si quiere probar su inocencia, tendrá que encontrar al misterioso manco, pero, al mismo tiempo, tendrá que eludir la implacable persecución del detective Gerard”.

The Fugitive (1993) Official Trailer #1 – Harrison Ford, Tommy Lee Jones MovieThe Fugitive (1993) Official Trailer #1 – Harrison Ford, Tommy Lee Jones Movie Subscribe to CLASSIC TRAILERS: http://bit.ly/1u43jDe Subscribe to TRAILERS: http://bit.ly/sxaw6h Subscribe to COMING SOON: http://bit.ly/H2vZUn Like us on FACEBOOK: http://bit.ly/1QyRMsE Follow us on TWITTER: http://bit.ly/1ghOWmt Dr. Richard Kimble, unjustly accused of murdering his wife, must find the real killer while being the target… 2014-01-10T23:52:47Z

Cars 2

La película animada de Pixar Animation Studios, será transmitida por Telemundo a la 1:00 PM, Hora del Este.

Sinopsis: “Rayo McQueen y su amigo, la grúa Mate, viajan al extranjero para participar en el primer Campeonato Mundial en el que se decidirá cuál es el coche más rápido del planeta. La primera escala es Tokio (Japón), donde Mate tendrá que convertirse en un espía secreto al verse envuelto inesperadamente en un caso de espionaje internacional, que lo llevará a París y a Londres. También vivirán una aventura de proporciones épicas al viajar a Porto Corsa (Italia), para disputar el Campeonato. Sin embargo, los dos tendrán que renunciar a los placeres de la Riviera italiana -yates, playas y pasta al pesto- ya que Mate está muy ocupado con su labor de espía, mientras que McQueen compite contra los mejores coches del mundo”.

Cars 2 – Trailer Español Latino – FULL HD© Walt Disney Pictures – All Rights Reserved. Sinopsis: La estrella de los autos de carrera, "Rayo" McQueen, y la incomparable grúa Mate, llevan su amistad hacia emocionantes destinos en CARS 2, cuando cruzan el océano para participar del primer "Grand Prix Mundial", en el que se determinará cuál es el automóvil más veloz del… 2010-11-24T00:09:59Z

