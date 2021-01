¿Qué ver en TV? – Domingo 31 de enero

El anhelado fin de semana ha llegado y con el la oportunidad de quedarnos en casa para disfrutar con calma de un tiempo frente a la TV. Por esta razón, hemos preparado una selección especial de los mejores programas de televisión que puedes disfrutar en familia en la comodidad de tu hogar.

Hoy, la cadena Univision tiene en sus pantallas la transmisión de “Noticiero Univision: Fin de Semana” y el show “Sal y Pimienta“. Mientras que en la cadena Telemundo encontrarás la transmisión de las películas “The Boy Next Door”, “The Rock” y “The Fugitive”.

Noticiero Univision: Fin de semana

Univision transmitirá la información más importante y actualizada de lo sucedido en el mundo durante el fin de semana.

“Noticiero Univision: Fin de semana” es transmitido hoy por Univision a las 6:30 PM, Hora del Este.

Sal y Pimienta

Univision transmitirá un nuevo episodio de “Sal y Pimienta”, bajo la conducción de Jomari Goyso y Lourdes Stephen.

El show de entretenimiento viene cargado de muchas exclusivas con los artistas de habla hispana más importantes del momento.

“Sal y Pimienta” es transmitido por Univision a las 10:00 PM, Hora del Este.

The Boy Next Door

La película protagonizada por Jennifer López, será transmitida por Telemundo a las 9:00 PM, Hora del Este.

Sinopsis: “Claire Peterson, una profesora de instituto recién divorciada, empieza a verse con Noah, un atractivo joven que se ha mudado recientemente a la casa de al lado. Sin embargo, el pasional romance toma un peligroso giro, y lo que prometía ser un cuento de hadas se convierte en una pesadilla para Claire cuando florecen los comportamientos obsesivos del joven, de los que tratará de escapar antes de que sea demasiado tarde”.

OBSESIÓN – Tráiler HDEstreno: 19 de Marzo de 2015 Jennifer Lopez encabeza el reparto del thriller psicológico OBSESIÓN, que explora la historia de una atracción física llevada a límites insospechados. Dirigida por Rob Cohen (The Fast and the Furious) a partir de un guión de Barbara Curry, los coprotagonistas son Ryan Guzman, John Corbett y Kristin Chenoweth. OBSESIÓN… 2015-03-02T09:25:15Z

The Rock

La película protagonizada por Sean Connery, Nicolas Cage y Ed Harris, será transmitida por Telemundo a las 3:00 PM, Hora del Este.

Sinopsis: “Francis Hummel pretende que se indemnice a las familias de los soldados muertos en misiones secretas. Tras robar 16 misiles equipados con gas venenoso, toma Alcatraz y amenaza con lanzarlos sobre San Francisco. Para resolver la situación, el F.B.I. envía a la isla a un especialista en armamento biológico y al único fugado de la famosa prisión”.

La Roca Trailer (Castellano)La Roca Trailer (Castellano) 2010-01-11T01:51:37Z

The Fugitive

La película protagonizada por Harrison Ford, será transmitida por Telemundo a las 12:30 PM, Hora del Este.

Sinopsis: “La vida del doctor Richard Kimble, un reputado cirujano con una bella esposa y una lujosa casa en un elegante barrio de Chicago, se desmorona el día en que su mujer es brutalmente asesinada por un misterioso manco. Kimble es acusado del crimen y condenado a muerte. Mientras lo trasladan a la cárcel, el autobús donde viaja sufre un accidente que facilita la fuga de varios presos, entre ellos el propio Kimble. El detective Samuel Gerard consigue atrapar a todos los prófugos excepto al escurridizo Kimble. Una vez en libertad, Kimble sabe muy bien que si quiere probar su inocencia, tendrá que encontrar al misterioso manco, pero, al mismo tiempo, tendrá que eludir la implacable persecución del detective Gerard”.

EL FUGITIVO Trailer (Subtitulos Argentinos)El Fugitivo (1993) Dirigida por Andrew Davis. Protagonizada por Harrison Ford y Tommy Lee Jones. 2008-12-01T19:38:40Z