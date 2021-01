¿Qué ver en TV? – Domingo 17 de enero

El anhelado fin de semana ha llegado y con el la oportunidad de quedarnos en casa para disfrutar con calma de un tiempo frente a la TV. Por esta razón, hemos preparado una selección especial de los mejores programas de televisión que puedes disfrutar en familia en la comodidad de tu hogar.

Hoy, la cadena Univision tiene en sus pantallas la transmisión de “Noticiero Univision: Fin de Semana” y el estreno de la nueva temporada de “Sal y Pimienta“. Mientras que en la cadena Telemundo encontrarás la transmisión de las películas “Bad Boys II”, “Cobra”, “The Adjustment Bureau”, “U.S. Marshals” y “The Little Rascals Save The Day”.

Noticiero Univision: Fin de semana

Univision transmitirá la información más importante y actualizada de lo sucedido en el mundo durante el fin de semana.

“Noticiero Univision: Fin de semana” es transmitido hoy por Univision a las 6:30 PM, Hora del Este.

Sal y Pimienta

Univision está de estreno con la nueva temporada de “Sal y Pimienta”, bajo la conducción de Jomari Goyso y Lourdes Stephen.

El show de entretenimiento viene cargado de muchas exclusivas con los artistas de habla hispana más importantes del momento.

“Sal y Pimienta” es transmitido por Univision a las 10:00 PM, Hora del Este.

Bad Boys II

La película protagonizada por Martin Lawrence y Will Smith, será transmitida por Telemundo a las 8:30 PM, Hora del Este.

Sinopsis: “Los detectives de narcóticos Mike Lowrey -Smith- y Marcus Burnett -Lawrence- han sido asignados a un nuevo caso en Miami, donde un astuto narcotraficante -Jordi Mollà- ha iniciado una sangrienta guerra. Además la amistad de los dos agentes se complica cuando Mike empieza a sentir algo por la hermana de Marcus”.

Trailers | Bad Boys 2: vuelven más rebeldesLa acción y la comedia nunca terminan cuando los detectives Martin Lawrence y Will Smith se reúnen de nuevo. Las balas vuelan, los automóviles se cuelgan y las risas explotan mientras persiguen a un narcotraficante desde Miami hasta Cuba. Descarga la App: http://bit.ly/2cuqeVY Síguenos en: Facebook: https://www.facebook.com/ClarovideoMexico Twitter: https://twitter.com/ClarovideoMx 2019-04-02T17:45:30Z

Cobra

La película protagonizada por Sylvester Stallone, será transmitida por Telemundo a las 7:00 PM, Hora del Este.

Sinopsis: “Cuando el crimen se extiende como una plaga, el teniente de policía Marion “Cobra” Cobretti es el único remedio para combatirlo. La misión de Cobra consiste, por una parte, en detener a los seguidores de una secta de asesinos y, por otra en proteger a Ingrid, la testigo de un asesinato cometido por la banda. Con lo que no cuenta es con la existencia de un “topo” en el departamento de policía, que se encargará de informar del escondite de la chica”.

Cobra – TrailerSylvester Stallone creates another electrifying American hero in the Rocky/Rambo mold: Cobretti the cop, a fearless dispenser of justice out to stop a gang of serial killers. Year: 1986 2014-07-08T22:52:04Z

The Adjustment Bureau

La película protagonizada por Matt Damon y Emily Blunt, será transmitida por Telemundo a las 4:00 PM, Hora del Este.

Sinopsis: “El día de las elecciones al Senado, el joven y carismático político David Norris (Matt Damon) conoce a Elise Sellas (Emily Blunt), una guapa bailarina de ballet que altera completamente su vida. Cuando Norris empieza a sospechar que ciertas fuerzas sobrenaturales intentan separarlos, tratará de averiguar las causas. Debut en la dirección del guionista de ‘El ultimatum de Bourne'”.

DESTINO OCULTO – Trailer HDESTRENO: 4 de Marzo de 2011 David Norris (Matt Damon) es un ambicioso político a punto de conseguir un asiento en el Senado de Estados Unidos, cuando conoce a la guapa bailarina de danza contemporánea Elise Sellas (Emily Blunt), una mujer totalmente diferente de todas las que ha conocido hasta ahora. No tarda en darse… 2011-02-10T18:19:44Z

U.S. Marshals

La película protagonizada por Tommy Lee Jones y Wesley Snipes, será transmitida por Telemundo a la 1:30 PM, Hora del Este.

Sinopsis: “Secuela de ‘The Fugitive’ (1993). Mark Sheridan (Snipes), acusado del asesinato de dos agentes secretos, es arrestado y trasladado en avión a una penitenciaría. Durante el viaje, debido a una revuelta, el avión sufre un accidente que le permite escapar. Comienza entonces una implacable persecución por parte del agente federal Samuel Gerard (Lee Jones), que hace años vivió una experiencia similar persiguiendo al doctor Kimble, el famoso fugitivo”.

U.S. Marshals (1998) – Official Trailer – Tommy Lee Jones, Wesley Snipes Movie HDU.S. Marshals (1998) Official Trailer – Tommy Lee Jones, Wesley Snipes Movie HD Subscribe to CLASSIC TRAILERS: http://bit.ly/1u43jDe Subscribe to TRAILERS: http://bit.ly/sxaw6h Subscribe to COMING SOON: http://bit.ly/H2vZUn Like us on FACEBOOK: http://bit.ly/1QyRMsE Follow us on TWITTER: http://bit.ly/1ghOWmt US Marshal Samuel Gerard (Jones) and his team of Marshals are assigned to track down Sheridan (Snipes), who… 2016-06-07T15:01:17Z

The Little Rascals Save The Day

La película infantil de Universal Pictures, será transmitida por Telemundo a las 11:30 AM, Hora del Este.

Sinopsis: “¡Disfruta a lo grande con Spanky, Alfalfa, Darla, Buckwheat, el perro Petey y la pandilla al completo, ya que se disponen a llevar a cabo sus habituales travesuras! La Pandilla está tratando de conseguir el dinero que necesita su abuela (Doris Roberts) para salvar su panadería. El único problema es que no hacen nada bien. Desde un chapucero servicio de lavado de mascotas a un no menos espantoso servicio de taxi. No logran obtener ni un céntimo. Su única esperanza es ganar el premio de un concurso de talentos locales… pero ¿habéis oído cantar a Alfalfa?”.

Una pandilla de pillos/pequeños traviesos (The little rascals) trailer españolhttp://cinexcusas.com/ Spanky y los miembros de el «Club de machotes odiamujeres» se reúnen… Alfa Alfa se ha enamorado de una mujer, Darla amenazando la existencia del gran club «solo para chicos» Futuros problemas se avecinarán cuando destruyen su centro de operaciones y los matones del barrio roban su coche “The Blur” ¿Cómo podrán ganar la… 2018-06-27T23:18:01Z

Sigue a AhoraMismo en Instagram