¿Qué ver en TV? – Domingo 3 de enero

El anhelado fin de semana ha llegado y con el la oportunidad de quedarnos en casa para disfrutar con calma de un tiempo frente a la TV. Por esta razón, hemos preparado una selección especial de los mejores programas de televisión que puedes disfrutar en familia en la comodidad de tu hogar.

Hoy, la cadena Univision tiene en sus pantallas la transmisión de “Noticiero Univision: Fin de Semana” y la pelicula “Rise of the Planet of the Apes”. Mientras que en la cadena Telemundo encontrarás la transmisión de las películas “Cartels”, “2 Guns”, “Man On A Ledge” y “Assassination Games”.

Noticiero Univision: Fin de semana

Univision transmitirá la información más importante y actualizada de lo sucedido en el mundo durante el fin de semana.

“Noticiero Univision: Fin de semana” es transmitido hoy por Univision a las 6:30 PM, Hora del Este.

Rise of the Planet of the Apes

La película protagonizada por James Franco, será transmitida por Univision a las 8:00 PM, Hora del Este.

Sinopsis: “Precuela del ya mítico largometraje “El planeta de los simios”. Will Rodman (James Franco) es un joven científico que está investigando con monos para obtener un tratamiento contra el alzheimer, una enfermedad que afecta a su padre (John Lithgow). Uno de esos primates, César, un chimpancé recién nacido al que Will se llevó a casa para protegerlo, experimenta una evolución en su inteligencia verdaderamente sorprendente. En el estudio del simio le ayudará una bella primatóloga llamada Caroline (Freida Pinto).”

El Origen del Planeta de los Simios – Nuevo tráilerYa está disponible el nuevo y espectacular tráiler de El Origen del Planeta de los Simios. La película se estrenará el próximo 5 de agosto. Un simple acto de compasión y arrogancia provoca una guerra sin precedentes y el ORIGEN DEL PLANETA DE LOS SIMIOS. El equipo ganador de un Oscar® por los efectos visuales… 2011-06-24T07:45:00Z

Cartels

La película protagonizada por Steven Seagal, Luke Goss y Georges St-Pierre, será transmitida por Telemundo a las 9:00 PM, Hora del Este.

Sinopsis: “Un equipo de élite de la DEA es asignado para proteger a un jefe del narcotráfico que se refugia en un hotel de lujo esperando la extradición.”

‘Cartels’ Trailerhttp://www.hollywood.com A US Marshall (Luke Goss) with the help of Agent Harrison (Steven Seagal) must transport a crime boss while a crime boss (Georges St-Pierre) wants to kill him in ‘Cartels’. ‘Cartels’ will be releases in limited theaters and on Demand July 7, 2017. For more movie trailers, celebrity interviews and box office news visit… 2017-06-21T15:55:55Z

2 Guns

La película protagonizada por Mark Wahlberg y Denzel Washington, será transmitida por Telemundo a las 7:00 PM, Hora del Este.

Sinopsis: “Un agente de la DEA, Bobby Trench (Denzel Washington), y un oficial de la Inteligencia Naval, Michael Stigman (Mark Wahlberg), consiguen robarle 43 millones de dólares a la mafia. El problema consiste en que en realidad ese dinero no era de la organización criminal, sino de la CIA. Adaptación al cine de una novela gráfica de Steven Grant.”

2 GUNS – Tráiler Oficial en Español – SONY PICTURESTráiler de 2 GUNS en Español con Denzel Washington y Mark Wahlberg. Dirigida por Baltasar Kormákur Sinopsis: El ganador del OSCAR® de la Academia Denzel Washington y Mark Wahlberg protagonizan 2 GUNS, película de acción donde dos agentes inmersos en una misma operación llevan investigaciones paralelas para sus diferentes agencias. Ninguno de ellos sabe que… 2013-08-29T15:29:51Z

Man On A Ledge

La película protagonizada por Sam Worthington, será transmitida por Telemundo a las 4:00 PM, Hora del Este.

Sinopsis: “Nick Cassidy (Sam Worthington), un antiguo agente de policía, se escapa de la cárcel y se dirige al Hotel Roosevelt de Nueva York. Al subirse a la cornisa de uno de los pisos más altos, pone en peligro mucho más que su vida. La ciudad entera está a punto de quedarse paralizada, incluidos ciertos individuos que guardan grandes secretos.”

Al borde del abismo – Trailer español (HD)Derechos cedidos por Aurum Si quieres tener toda la información del mundo del cine visita http://cinemaadhoc.info/ 2012-02-20T17:20:00Z

Assassination Games

La película protagonizada por Jean-Claude Van Damme, será transmitida por Telemundo a las 2:00 PM, Hora del Este.

Sinopsis: “Dos asesinos rivales, los mejores del mundo, pero desconocidos el uno al otro, tendrán que unir sus fuerzas para luchar en contra de un cartel de la droga apoyado por la DEA.”

Assassination Games // Trailer // Jean-Claude Van DammeJean-Claude Van Damme // Official YouTube Channel http://www.jcvdworld.com https://www.youtube.com/JCVDWorld @JCVD #JCVD #JEANCLAUDE #VANDAMME #MOVIE #ENTERTAINMENT #FILM 2017-07-29T07:48:18Z

