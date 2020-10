¿Qué ver en TV? – Sábado 10 de octubre

El anhelado fin de semana ha llegado y con el la oportunidad de quedarnos en casa para disfrutar con calma de un tiempo frente a la TV. Por esta razón, hemos preparado una selección especial de los mejores programas de televisión que puedes disfrutar en familia en la comodidad de tu hogar.

Hoy, la cadena Univision tiene en sus pantallas la transmisión de “Noticiero Univision: Fin de Semana”. Mientras que en la cadena Telemundo encontrarás la transmisión de “Noticias Telemundo: Fin de Semana” y de las películas “Guardians Of The Galaxy”, “Executive Decision”, “Despicable Me 2”, “Dawn Of The Planet Of The Apes” y “24 Hours To Live”.

Noticiero Univision: Fin de semana

Univision transmitirá la información más importante y actualizada de lo sucedido en el mundo durante el fin de semana.

“Noticiero Univision: Fin de semana” es transmitido hoy por Univision a las 6:30 PM, Hora del Este.

Noticias Telemundo Fin de Semana

Telemundo informará sobre el acontecer más noticioso durante el fin de semana en una transmisión especial de Noticias Telemundo que se transmite hoy por la importante cadena televisiva de habla hispana.

“Noticias Telemundo Fin de Semana” es transmitido hoy a las 6:30 PM, Hora del Este.

Guardians Of The Galaxy

La película protagonizada por Chris Pratt, será transmitida por Telemundo a la 1:00 PM, Hora del Este.

Sinopsis: “El temerario aventurero Peter Quill es objeto de un implacable cazarrecompensas después de robar una misteriosa esfera codiciada por Ronan, un poderoso villano cuya ambición amenaza todo el universo. Para poder escapar del incansable Ronan, Quill se ve obligado a pactar una complicada tregua con un cuarteto de disparatados inadaptados: Rocket, un mapache armado con un rifle, Groot, un humanoide con forma de árbol, la letal y enigmática Gamora y el vengativo Drax the Destroyer. Pero cuando Quill descubre el verdadero poder de la esfera, deberá hacer todo lo posible para derrotar a sus extravagantes rivales en un intento desesperado de salvar el destino de la galaxia.”

Executive Decision

La película protagonizada por Kurt Russell, será transmitida por Telemundo a las 3:30 PM, Hora del Este.

Sinopsis: “Un conocido terrorista islámico es detenido. Tras ser entregado a las autoridades norteamericanas, miembros de su grupo negocian su liberación, después de cometer un atentado en Londres y secuestrar un avión Boeing 747 lleno de pasajeros en el que embarcan una bomba de gas nervioso que tienen intención de hacer explotar en Washington.”

Despicable Me 2

La película animada será transmitida por Telemundo a las 5:00 PM, Hora del Este.

Sinopsis: “Ahora que el incansable y emprendedor Gru ha dejado atrás una vida dedicada a las fechorías para criar a Margo, Edith y Agnes, dispone de mucho tiempo libre para disfrutarlo con ellas, el Dr. Nefario y los minions. Pero, justo cuando empieza a adaptarse a su papel de hombre de familia, una organización mundial ultrasecreta dedicada a la lucha contra el mal llama a su puerta. Junto con su nueva compañera de aventuras, Lucy Wilde, Gru tendrá que descubrir quién es el responsable de un espectacular y malévolo plan y llevarlo ante la justicia. Y es que hace falta echar mano del mayor ex-villano del mundo para atrapar a quien aspira a ocupar ese lugar.”

Dawn Of The Planet Of The Apes

La película protagonizada por Jason Clarke, será transmitida por Telemundo a las 8:30 PM, Hora del Este.

Sinopsis: “Tras la aparición del devastador “virus de los simios” desarrollado en un laboratorio y que casi acabó con los humanos, un grupo de simios muy evolucionados, capitaneados por César, se han convertido en la raza dominante del planeta. La única amenaza para su desarrollo la representa un grupo de seres humanos que han sobrevivido al virus, al que ahora son inmunes. Los hombres necesitan la energía de una presa cerca del asentamiento de lo simios, así que César, siempre razonable y buscando el bien de los suyos, firma una tregua de paz que evite estallar una guerra que determinará cuál será la raza dominante.”

24 Hours To Live

La película protagonizada por Ethan Hawke, será transmitida por Telemundo a las 9:00 PM, Hora del Este.

Sinopsis: “Un asesino profesional muere durante uno de sus trabajos, pero es devuelto a la vida por un día con el encargo de cumplir una importante misión. Tendrá entonces que formar equipo con la espía que lo asesinó para poder vengarse del poderoso sindicato criminal que acabó con la vida de su familia. Para conseguirlo sólo contará con 24 horas.”

