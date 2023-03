¿Qué significa chiaroscuro? Shakira lo publicó en Instagram

La mañana del 30 marzo los seguidores de Shakira reaccionaron a una palabra que publicó la cantante en Instagram. “Yo no sé como la gente espera que ya ella esté completamente recuperada y feliz…”, comentó una de sus seguidoras, que obtuvo más de 3 mil likes en su comentario. Y continuó: “eso toma tiempo, (Shakira) ha vivido una traición del hombre con el que creía que pasaría el resto de su vida, con el que compartió 12 años y encima es el padre de sus hijos!!! Ella está en el proceso de sanar, olvidar y perdonar pero eso no es de un día para otro!! Ella realmente amaba a ese hombre”.

Lo que realmente significa “Chiaroscuro” está lejos de que le este enviando un mensaje a Clara Chia, la nueva pareja de Gerard Piqué. Mientras otro dice que “vas a convertir a Clara en víctima” por la indirecta. Otra seguidora comentó en las redes de Shakira: “Señora le aconsejo que tome terapia y verá que se sentirá mejor. Es mejor no mencionar a la pareja de su exmarido! Sea feliz. Claramente es una indirecta….”

Shakira publicó una foto de ella donde se ve su cara mitad oscura y la otra mitad iluminada y en el pie de foto escribió: “Chiaroscuro”, lo que significa Claroscuro. Chiaroscuro es el nombre para describir una clase de arte italiana.

Chiaroscuro es el uso de fuertes contrastes entre la luz y la oscuridad, generalmente contrastes audaces que afectan a toda una composición. También es un término técnico utilizado por artistas e historiadores del arte para el uso de contrastes de luz para lograr una sensación de volumen al modelar objetos y figuras tridimensionales. Los efectos similares en el cine, y en la fotografía en blanco y negro y de bajo perfil también se denominan claroscuro. Abajo pueden ver algunos ejemplos del arte italiano que se conoce como chiaroscuro.

Shakira estudió en la Universidad de California

A parte de ser una de las artistas internacionalmente famosa. Ella dejo un momento la música para asistir la universidad. Shakira se graduó de la secundaria en Los Ángeles, donde aprendió varios idiomas como el inglés, portugués, italiano y arabe.

Después estudió un semestre de la carrera de Historia de la Civilización Occidental, pero no logró terminar la licenciatura. En una entrevista con Jimmy Kimmel contó como hizo para que no la reconocieran en la universidad. “Pasé completamente desapercibida y nadie me reconoció durante los meses que estuve yendo a clases. Me ponía una gorra de béisbol y unos pantalones deportivos, y me presentaba en el aula sin levantar la menor de las sospechas”, contó Shakira.