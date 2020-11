Día de Acción de Gracias 2020: ¿Publix está abierto o cerrado?

Hoy es el Día de Acción de Gracias 2020 y es posible que necesites comprar algo de última hora en el supermercado. Pero, ¿a dónde puedes ir que realmente esté abierto o que ofrezca entregas en este día? Si querías adquirir algo en Publix, desafortunadamente eso no será posible. Todos los establecimientos de Publix cierran anualmente durante el Día de Acción de Gracias.

Las tiendas de Publix están cerradas en el Día de Acción de Gracias 2020

Es posible que Publix esté abierto en algunos días festivos, pero para el Día de Acción de Gracias todas las tiendas permanecen cerradas.

El sitio web oficial de los horarios de operaciones de Publix menciona: “Todas las tiendas y farmacias estarán cerradas el Día de Acción de Gracias, 26 de noviembre. Regresaremos a nuestro horario habitual el viernes 27 de noviembre, para su conveniencia”.

Un representante de Publix confirmó a Heavy que permanecerán cerrados en el Día de Acción de Gracias 2020: “Si bien los días festivos pueden verse diferentes este año, nuestras tiendas estarán cerradas en el Día de Acción de Gracias y en el Día de Navidad para celebrar el día festivo y permitir que nuestros asociados pasen tiempo con sus familiares y amigos. Esta ha sido nuestra tradición durante 90 años”.

Las farmacias de Publix también permanecerán cerradas en el Día de Acción de Gracias 2020.

¿A dónde puede ir si realmente necesita comprar algo el día de hoy? Muchas tiendas CVS y Walgreens estarán abiertas por si necesita realizar una compra de última hora. Sin embargo, Walmart o Target estarán cerradas por el Día de Acción de Gracias 2020. Otras tiendas que suelen estar abiertas son Food Lion, Albertson’s, Family Dollar y Safeway. Pero tenga en cuenta que debe buscar el horario de cada tienda para saber si permanecerán abiertas a lo largo del día. Debido a la pandemia, algunas tiendas pueden tener horarios más limitados u otras reglas establecidas según las restricciones locales.

Recetas de comida de Publix para celebrar los días festivos

Puedes encontrar una variedad de recetas de cocina en el sitio web de Publix pulsando aquí. Si tienes todos los ingredientes, sólo necesitarás un poco de ayuda para preparar cualquier plato, Publix te ayudará en este proceso.

Las recetas de Publix están disponibles en línea las 24 horas del día y los 7 días de la semana, independientemente de que las tiendas permanezcan abiertas o cerradas.

Algunas recetas que encontrará en el sitio web incluyen: Camarones con chile, Sangría de arándanos, Tamales de carnita de cerdo con crema de chile rojo, Costillas asadas, entre muchas otras grandes recetas.

Aquí puedes tener un adelanto de las recetas navideñas de Publix:

Aquí un adelanto de la receta de galletas de Publix:

Aquí una receta de pollo estilo cajún en caso que quieras probar algo diferente:

Aquí una receta de waffles de calabaza con sirope de sidra de manzana:

¿Estás pensando en un buen postre navideño? Aquí tienes la receta del pastel de zanahoria.

