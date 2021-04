¿Está Publix abierto este Domingo de Pascua 2021?

¡Feliz Pascua 2021! Es posible que deba visitar una tienda de comestibles cercana si necesita comprar algunos suministros de última hora para su comida de Pascua o si necesita algo para sus canastas de Pascua. ¿Publix es una opción? Desafortunadamente, si está considerando Publix hoy, las tiendas y farmacias están cerradas el domingo de Pascua, 4 de abril de 2021.

Las tiendas Publix están cerradas en Semana Santa

La página web publico que en días festivos Publix: “Todas las tiendas y farmacias estarán cerradas el domingo de Pascua, 4 de abril. Regresaremos a nuestro horario habitual el lunes 5 de abril, para su conveniencia”.

Un representante de Publix habló con Heavy el año pasado sobre la política de la tienda para la Pascua. Dijeron: “Nuestras tiendas están cerradas tres días al año, lo que incluye el Domingo de Pascua, el Día de Acción de Gracias y los días de Navidad. Históricamente, tenemos este tiempo libre para darles a nuestros asociados la oportunidad de pasar tiempo con familiares y amigos. Como nos encontramos en una época sin precedentes, nos damos cuenta de que el distanciamiento social puede cambiar la forma en que celebramos, pero permaneceremos cerrados durante las vacaciones”.

Las farmacias también están cerradas hoy.

Las tiendas reanudarán su horario habitual el lunes 5 de abril.

El horario de la tienda para este día festivo es un poco diferente al último día festivo importante en la víspera de Año Nuevo y el Día de Año Nuevo, cuando las tiendas Publix estaban cerradas.

Si está buscando tiendas que estén abiertas hoy, intente visitar un Walmart. Todas las tiendas Walmart están abiertas para Semana Santa. Las tiendas CVS y Walgreens, junto con muchas tiendas de un dólar, también están abiertas hoy durante la Pascua.

Publix ofrece un sitio web con ideas de cocina de Pascua

Hay una cosa que Publix puede ofrecer hoy y es ayuda con su comida de Pascua. Por ejemplo, su sitio web ofrece ideas de recetas para el desayuno de Pascua.

Prepare a special Easter breakfast to share with your peeps. These recipes will have you hopping into the kitchen. http://spr.ly/6004HahgK Publicado por Publix en Jueves, 1 de abril de 2021

Las ideas en el sitio web incluyen panqueques y gofres de Pascua (algunos con forma de conejito de Pascua), brochetas de frutas en formas festivas, un conejito de rollo de canela o tazas de conejito con agujeros para donas.

Puede encontrar muchas recetas excelentes en el sitio web de Publix aquí. Sus recetas están disponibles en línea las 24 horas del día, los 7 días de la semana, independientemente de que las tiendas estén abiertas o cerradas. Su canal de YouTube también ofrece consejos, como este video sobre cómo agregar corazón a sus celebraciones de Pascua.

Add heart to your Easter celebrations.​​Every celebration is another chance to share with those you love. Make the most of your family festivities this Easter. Publix is the largest employee-owned supermarket chain in the United States, and we just keep growing. As part of our mission to be the premier quality food retailer in the world, we always aim to… 2021-03-19T14:19:04Z

Berry Custard Pie. A Publix Aprons® recipe.This decadent berry custard pie recipe is the ideal dessert for a warm night in with the family. Publix is the largest employee-owned supermarket chain in the United States, and we just keep growing. As part of our mission to be the premier quality food retailer in the world, we always aim to provide exceptional… 2021-03-31T12:45:19Z

O considere probar los rollos de pan de soda con queso cheddar.

Cheddar Soda Bread Scones. A Publix Aprons® recipe.These cheesy scones with raisins make a perfect appetizer or grab-and-go breakfast. Publix is the largest employee-owned supermarket chain in the United States, and we just keep growing. As part of our mission to be the premier quality food retailer in the world, we always aim to provide exceptional service to our customers. Publix: where… 2021-03-10T14:18:28Z

Un plato sorpresa de Pascua podría ser salmón de coco al horno con guacamole de limoncillo.

Baked Coconut Salmon with Lemongrass Guacamole. A Publix Aprons® recipe.Made with coconut flakes and lemongrass spice, this simple salmon recipe delivers a sweet and savory dinner option. Publix is the largest employee-owned supermarket chain in the United States, and we just keep growing. As part of our mission to be the premier quality food retailer in the world, we always aim to provide exceptional… 2021-03-03T16:11:56Z

Cuando Publix vuelva a abrir, puede usar Club Publix para hacer sus compras más fácilmente.

With Club Publix, you can get the groceries you need, when you need them, more easily. Join today for a simpler way to save. Terms & conditions apply. http://spr.ly/6183Htwuc Publicado por Publix en Lunes, 29 de marzo de 2021

Las ofertas de Club Publix le ayudan a ahorrar dinero recortando cupones digitales y recibiendo notificaciones de BOGO y ventas relevantes para usted. También puede realizar un seguimiento de las compras con recibos electrónicos, guardar listas de compras para reordenar y obtener información sobre las próximas ventas y productos. También puede pagar escaneando su aplicación. Los miembros pueden ver el anuncio semanal antes que los demás y obtener recomendaciones de recetas. Para unirse, simplemente cree una cuenta, ingrese su número de teléfono y luego obtendrá ahorros semanales y actualizaciones que se adaptan a sus necesidades específicas. El programa es gratuito.

Esta es la versión original de Heavy.com

LEER MÁS: ¿Están CVs y Walgreens abiertos este Domingo de Pascua 2021?