Conoce la programación de Telemundo para 2022-2023

NBCUniversal Telemundo Enterprises presentó su oferta de programación de ficción y alternativa para la temporada 2022-23, para todas las plataformas, fortaleciendo así su posición como el productor número uno de contenido de ficción en español en los Estados Unidos. La compañía presentó una robusta programación, anclada por el evento deportivo más grande del mundo –la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022™– e impulsada por una combinación de potentes y reconocidas franquicias, así como nuevas producciones originales, incluyendo títulos para Peacock bajo su marca Tplus. El tema de esta temporada de Upfronts –“Turn It Up” (“Sube el Volumen”) resalta la visión y compromiso de Telemundo por ofrecer la mejor y más audaz programación de entretenimiento, deportes de clase mundial y contenido noticioso confiable para atraer y conectar con los latinos en todos los idiomas y a través de todas las plataformas.

“Los latinos están transformando todos los aspectos de nuestro país: nuestra sociedad, nuestra economía y nuestra cultura. Nos llena de orgullo presentar un catálogo de contenido variado y electrizante para esta próxima temporada, y así continuar atrayendo y conectando con la audiencia de mayor crecimiento a través de la televisión abierta y de streaming, con una extensa lista de reconocidas franquicias, grandes talentos, mayor presencia en Peacock con Tplus, y el mayor evento deportivo del mundo, la Copa Mundial de la FIFA”, dijo Beau Ferrari, Presidente Ejecutivo de NBCUniversal Telemundo Enterprises. “A medida que seguimos invirtiendo en contenido premium de entretenimiento, noticias y deportes, estamos realmente maximizando el poder de la cartera de TV y streaming de NBCUniversal para ayudar a los anunciantes a llegar al mayor número de latinos en la industria, a escala y en ambos idiomas, como ninguna otra empresa de medios”.

Impulsado por Telemundo, cada mes NBCUniversal llega a nueve de cada diez latinos, más que ninguna otra compañía de medios en todas las plataformas.

“Cuando se combina todo el poder de Comcast NBCUniversal con la marca confiable de Telemundo, los anunciantes pueden conectar con más de 60 millones de latinos, una de las comunidades más influyentes del país”, dijo Linda Yaccarino, Presidente Ejecutivo de Global Advertising and Partnerships, NBCUniversal. “Es una combinación perfecta y un paquete completo que sólo existe aquí”.

Este año, Telemundo vuelve a ser el destino del mayor escenario del fútbol, al convertirse nuevamente en el hogar exclusivo de la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022™ en español. Los aficionados pueden hallar en Telemundo y Peacock la cobertura en español más ambiciosa de la Copa Mundial de la FIFA, incluyendo reportajes en vivo de la fase de grupos, todos los partidos de la eliminatoria y la tan esperada final de la Copa Mundial. Además, Telemundo ofrecerá una amplia gama de contenidos futbolísticos exclusivos en Peacock, diseñados para atraer tanto a los aficionados al fútbol como a los nuevos fanáticos del deporte. Los planes para el streaming incluyen un canal dedicado las 24 horas del día a la Copa Mundial con cobertura exclusiva antes y después de los partidos, un programa diario de debate en vivo, análisis jugada a jugada de cada gol del día, entrevistas y resúmenes ampliados.

Telemundo destacó el regreso de dos de las Súper Series™ más queridas de la cadena, como La Reina del Sur, la exitosa franquicia que regresa en su tercera temporada y con una calidad de producción sin precedentes, y la octava temporada de El Señor de Los Cielos, con el sorpresivo regreso de su protagonista y el favorito de la audiencia, Rafael Amaya. Además de estas franquicias, Telemundo aporta suspenso e intriga a su oferta de horario estelar con una lista de nuevos dramas que incluyen La Mujer de Mi Vida, Culpable o Inocente (título provisional) y El Conde (título provisional) protagonizado por Fernando Colunga, además de la serie antológica El Doctor de los Milagros (título provisional) y dos series biográficas sobre la vida de dos muy queridos íconos latinos: El Rey: Vicente Fernández, protagonizada por Jaime Camil, y María: La Mexicana, inspirada por la novela Acuérdate de María, de Sergio Almazán, sobre la vida de la actriz mexicana María Félix. De igual modo, tras el gran éxito del año pasado, la cadena traerá de vuelta su popular reality La Casa de Los Famosos y la competencia deportiva familiar en español número uno en el país, Exatlón Estados Unidos, además del nuevo concurso de cocina de celebridades, Top Chef VIP.

Telemundo anunció programación adicional de la marca Tplus para todo el espectro de hispanos, llegando exclusivamente a la franja premium de Peacock. Los fanáticos de la música latina pueden esperar la serie The Story of Reggaeton (título provisional), bajo la producción ejecutiva de Daddy Yankee y con la participación de estrellas del género como Bad Bunny, Ivy Queen, Karol G y otros. Otras ofertas anunciadas para Tplus incluyen la serie de suspenso e intriga Keep This to Yourself, bajo la producción ejecutiva de Wilmer Valderrama; Leopard Skin, un thriller policial dirigido por Sebastián Gutiérrez y producido con AGC Television; y 90 Minutes (título provisional), un nuevo drama centrado en el fútbol, creado con el equipo de Propagate Fuego, que sigue a un grupo de marginados que se unen para salvar al equipo de fútbol del barrio. Estos títulos se suman a otros anunciados previamente como la innovadora serie Young at Heart (título provisional), un reality de citas que explora los límites sociales de las parejas con “diferencia de edad”, producido junto a Kinetic Content de Red Arrow (Love is Blind); y Gente Sana (título provisional), la docuserie del ícono musical, mundialmente reconocido, J Balvin, que gira en torno a su recorrido hacia el bienestar mental, producido con Exile Content Studio y NBC News Studios. La marca Tplus de Telemundo sigue desarrollando una amplia gama de proyectos con creadores líderes y emergentes de la comunidad hispana de Estados Unidos, antes de su lanzamiento en Peacock este otoño. Bajo su marca Tplus, la cadena anunció acuerdos de desarrollo para la docuserie enfocada en crímenes Chicano Squad (título provisional), con el icónico productor de cine Lawrence Bender como productor ejecutivo junto a Jupiter Entertainment; el más reciente experimento de citas sociales Love is Relative (título provisional) con el mismo equipo de 90 Day Fiancé, y Viva Houston (título provisional) una nueva serie de reality que muestra un círculo de empresarias latinas amigas-enemigas, con Bright Spot Content (Little People Big World, Baker’s Dozen). A su vez, Tplus, de Telemundo, anunció un acuerdo con Meadowlark Media, de John Skipper y Dan Le Batard, y Telemundo Streaming Studios para producir contenido deportivo, comenzando con programación especial alrededor de la Copa Mundial.

La galardonada división de noticias de la cadena, “Noticias Telemundo”, en asociación con NBC News NOW, anunció que lanzará un canal de noticias diarias en español, Noticias Telemundo Ahora, que ofrecerá contenidos informativos las 24 horas del día, disponible para la audiencia bajo demanda. La nueva oferta de streaming cubrirá las noticias de última hora y los temas claves del estilo de vida latino, ofreciendo reportes en vivo desde las principales ciudades de Estados Unidos, así como entrevistas con los protagonistas de la actualidad y las voces de habla hispana más destacadas en todo el mundo.