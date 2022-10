Películas de Terror que puedes ver este fin de semana de Halloween 2022

Si eres fan de las películas de terror, estas en el lugar preciso. A partir de este viernes puedes disfrutar de Twilight Zone, The Cabin in the Woods y Teen Wolf, entre otras películas para empezar la celebración de Halloween, este 31 de octubre. A continuación tenemos la programación de Pluto TV, Unimás y Telemundo.

Pluto TV en Halloween

Viernes, 28 de octubre, a partir de las 6-a.m. ET en el canal Forever Kids: “Freaky Fridays” con series inolvidables para los jóvenes como Tales from the Cryptkeeper, Teen Wolf y Ultimate Book of Spells

Desde el jueves 27 de octubre- hasta el lunes 31 de octubre: A través del canal Classic TV Drama Pluto TV presentará una maratón de la icónica serie “Twilight Zone”, la cual continúa siendo la favorita a nivel mundial de los amantes del género de ciencia ficción.

Pluto TV en español, es la categoría para los hispanos de Estados Unidos de Pluto TV que ofrece una amplia variedad de contenido especialmente seleccionado que incluye películas, shows de realidad, series, noticias, novelas y más. Pluto TV en español está disponible a través de Pluto TV, en todos los dispositivos de televisión y móviles en Estados Unidos.

Telemundo en Halloween

Telemundo tiene preparada una programación de terror. A partir de este sábado puedes ver la cinta Halloween, a las 9 p.m. hora del Este. Pero si lo tuyo es de ciencia ficción, también puedes ver The Chronicles Of Riddick o Mega Desastres, Split y Scorpion King: Book of Souls.

Mientras que el Domingo, podrás ver el Desfile Día de los Muertos a las 4 p.m., hora del Este. Para más información puedes ir aquí.

Telemundo tiene preparado festejar con sus talentos este lunes 31 de octubre. Así que no te puedes perder Hoy Día, En Casa Con Telemundo, La Mesa Caliente y Al Rojo Vivo. Los presentadores sorprenderán con sus disfraces, y entretendrán con espectáculos, parodias y noticias del día. No olvides sintonizar para disfrutar este especial de Halloween con Telemundo.

UniMás en Halloween

UniMás tiene una terrorífica programación que no se la puede perder. Train to Busan cuenta la historia de unos pasajeros en un tren que luchan desesperadamente por sobrevivir contra unos hambrientos zombies. La cinta apocalíptica transmite este sábado a las 6:30 p.m., hora del Este. También tiene en su lista The Cabin in the Woods, un lugar donde cosas malas suceden cuando cinco amigos viajan a una cabaña remota en el bosque y sus peores pesadillas empiezan a tomar forma. The Cabin in the Woods, transmite el sábado a las 9:00 p.m., hora del Este. El domingo puedes disfrutar de Anaconda, Terrordactyl, 300 y The Last Witch Hunter.

Vix en Halloween

Vix celebra Halloween con películas de terror como Mexzombies, Presencias y El Vestido de la Novia. Mexzombies trata de las aventuras de dos adolescentes: Cronos, un amante del cine clásico, y Tavo, un aspirante a experto en parkour. Junto a sus amigos de la exclusiva colonia Sierra Linda, deberán enfrentar el inesperado desafío de prevenir un apocalipsis zombie en la Ciudad de México. Mientras ponen a prueba su amistad, también buscan su primer amor. “Mexzombies” mezcla comedia, acción y terror en una película para jóvenes de todas las edades. Presencias cuenta la historia de Victor, quien regresa a la cabaña donde pasó su infancia, con la esperanza de ponerla a la venta. Sin embargo, tras una desgarradora tragedia, se verá obligado a enfrentarse a sus peores pesadillas. El Vestido de la Novia cuenta la historia de Sara, que siempre ha soñado con casarse y encontrar el vestido de novia perfecto. Las cosas toman un giro horrible cuando días después de su búsqueda, un paquete misterioso llega a su puerta, desencadenando una serie de eventos malditos y visiones inquietantes.