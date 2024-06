“Profe Infiltrado”: Sebastián Zurita y Natalia Téllez hablan de sus personajes y más

La nueva serie Profe Infiltrado estrena este viernes 7 de junio por ViX Premium. Sebastián Zurita y Natalia Téllez forman parte de esta comedia de ocho episodios. Durante una entrevista con AhoraMismo, Zurita y Téllez hablaron de su personaje dentro de la historia protagonizada por Memo Villegas. “Es un policía de carrera pero tiene sueños mas grandes”, dijo Zurita sobre su papel de comandante Aurelio Maldonado. “Su sueño más grande es ser alcalde”. Para lograrlo se le ocurre hacer algo impresionante como atrapar a un famoso delincuente. Pero necesitará infiltrar a otro criminal de menos categoría para encontrar suficiente evidencia para atrapar al delincuente mayor y así cumplir su sueño político.

Parte del vestuario del personaje de Zurita fue una tanga de leopardo. “Ese el eye candy del Profe Infiltrado”, respondió Zurita entre risas sobre lo que tuvo que usar en la comedia de ViX.

Por otro lado esta Téllez, quiene es una maestra que se enamora del profesor infiltrado. “Sophie termina teniendo una relación romántica con el profesor de deportes, que en realidad es el Rey de la Fayuca y está infiltrado en la escuela. [Sophie] es un personaje muy lindo porque logra ver mas allá…logra ver la parte sensible de él…es el choque de dos mundos porque ella es una profesora súper tímida, que quiere ser escritora y se enamora profundamente del profesor de deportes”. Arriba puede ver la entrevista completa.

Más sobre “Profe Infiltrado”

Profe Infiltrado cuenta la historia de Julián, un tipo bueno y soñador que nunca ha conocido otro mundo que no sea el de la delincuencia. Su familia trabaja para una red de contrabando de electrodomésticos comandada por Don Rafael Ochando, el Rey de la Fayuca, pero su falta de vocación para el crimen y su personalidad sensible lo ha relegado a trabajos menores como repartidor de mercancía. Un día, mientras cubre su ruta de repartidor, Julián cae en las manos del comandante Aurelio Maldonado, jefe de la división anti-contrabando de la policía, que a cambio de no meter a Julián y a su mamá a la cárcel lo obliga a trabajar como informante en la organización de los Ochando, infiltrándose como maestro de educación física al Instituto Cuévano, la escuela privada en la que estudia la hija de Don Rafael, Paola Ochando. La misión de Julián es conseguir pruebas de que Don Rafael está usando la escuela como bodega clandestina y acercarse a Paola para intentar que incrimine a su papá y así poder arrestarlo y desmantelar el negocio. Lo que el profe no vio venir es que terminará creando una linda amistad con la hija de Ochando, lo cual lo pone en una situación aún más comprometedora.