Priscilla Presley llora al hablar de la última vez que vio a su hija Lisa Marie

Una alumna de “Dancing With the Stars” habló abiertamente sobre la muerte repentina de su única hija. Priscilla Presley, quien compitió en la sexta temporada del programa de competencia de baile, perdió a su hija, Lisa Marie Presley, en enero de 2023.

“Era insoportable. Es como si te hubieran quitado una gran parte de tu vida”, recordó emocionado Presley en una entrevista con Piers Morgan en TalkTV. “Perdí a mi madre, perdí a mi nieto y perdí a mi hija. Todavía es impactante que no la tengamos”.

Lisa Marie Presley fue encontrada inconsciente en su casa en el sur de California el 12 de enero y fue trasladada de urgencia a un hospital cercano, donde luego murió, según TMZ. Priscilla Presley confirmó la muerte de su hija en un comunicado dado a la revista People en ese momento.

“Con gran pesar debo compartir la devastadora noticia de que mi hermosa hija Lisa Marie nos ha dejado. Era la mujer más apasionada, fuerte y amorosa que he conocido. Pedimos privacidad mientras intentamos afrontar esta profunda pérdida. Gracias por el amor y las oraciones. En este momento no habrá más comentarios”, se lee en el comunicado.

Priscilla Presley recordó la última vez que vio a su hija

En su entrevista con Morgan, Pricilla habló sobre la última vez que estuvo con Lisa Marie, en los Globos de Oro el 10 de enero en Los Ángeles.

“Ella no se veía bien esa noche y yo estaba preocupado”, dijo Presley. “Le preguntó a Jerry Schilling, uno de mis mejores amigos, si podía abrazarla. Llevaba tacones altos, pero los había usado antes y pensé: ‘¿Está bien?’. En realidad no se veía tan bien, se veía muy frágil”.

Aunque los dos se rieron un poco y todo pareció ir bien, dijo Presley, su abrazo de buenas noches fue el “último abrazo” que compartiría con su hija.

“Entonces la abracé y ella siguió su camino, y yo el mío, y ese abrazo fue el último que le di”, añadió Priscilla.

Según su autopsia, Lisa Marie murió de una obstrucción del intestino delgado (a través de ABC News). Mientras estaba en el hospital, tenía “un abdomen muy distendido y le diagnosticaron acidosis metabólica grave”.

Priscilla Presley dijo anteriormente que “no puedo creer” que su hija se haya ido

La vida de Priscilla ha estado llena de dolor y pérdida. En 2020, su nieto, el único hijo de Lisa Marie, Benjamin Keough, se suicidó, según TMZ. Un año después, su madre, Anna Lillian Iversen, murió en 2021.

Años antes, Priscilla lamentó la pérdida de su exmarido, Elvis Presley, quien murió de un infarto en 1977. Perder a su única hija ha sido un dolor diferente para la actriz.

“Todavía no puedo creerlo. No le deseo esto a ninguna madre”, dijo Pricilla a The Hollywood Reporter en agosto de 2023.

Durante los últimos meses, Priscilla se ha mantenido ocupada promocionando la película “Priscilla” y pasando tiempo con su hijo, Navarone Garibaldi.

