¿Cuál fue la causa de muerte de la Princesa Diana?

La Princesa Diana murió el 31 de agosto de 1997. Ella viajaba en el asiento trasero de un Mercedes Benz que se dirigía a gran velocidad por un túnel en París, Francia, cuando el conductor perdió el control del vehículo y se estrelló contra un pilar de cemento.

En ese momento, se informó que Diana no murió en el impacto y que sufrió un paro cardíaco después de ser colocada en una camilla. Ella fue declarada muerta en un hospital cercano poco tiempo después. Tenía 36 años al momento de su muerte.

La causa de muerte de la Princesa Diana fue un paro cardíaco.

Le sobrevivieron sus dos hijos, el Príncipe William y el Príncipe Harry.

Esto es lo que necesitas saber:

1. Un bombero le realizó reanimación cardiopulmonar en la escena del accidente y dijo que ella estaba viva y respondía, pero luego sufrió un paro cardíaco

La princesa Diana estaba viva y receptiva, según dijo Xavier Gourmelon, un bombero que le practicó reanimación cardiopulmonar en el lugar del accidente.

“Le tomé la mano y le dije que se calmara y se quedara quieta. Yo le dije que estaba allí para ayudarla y tranquilizarla. Ella dijo: ‘Dios mío, ¿qué pasó?’ Para ser honesto, pensé que ella sobreviviría. Por lo que yo sabía, cuando estaba en la ambulancia, estaba viva y yo esperaba que ella sobreviviera. Pero más tarde me enteré de que había muerto en el hospital. Fue muy molesto”, dijo Gourmelon a The Sun en agosto de 2017.

La princesa Diana sufrió un paro cardíaco “cuando la colocaron en una camilla”, de acuerdo con The Chicago Tribune.

Ella fue una de las tres personas que murieron en ese accidente. Iba en el auto con su entonces novio, Dodi Fayed, y su guardaespaldas, Trevor Rees-Jones. Un hombre de nombre Henri Paul conducía el vehículo. Rees-Jones fue el único sobreviviente. Fayed y Paul murieron en el impacto.

2. Su hermana, Jane Fellowes, fue la primera en enterarse de su muerte y se lo contó a la Familia Real

Lady Jane Fellowes (en la foto de arriba a la izquierda) fue la primera persona de la familia Spencer en enterarse de la muerte de Diana. Fue Fellowes quien le dijo tanto a la familia Spencer como a la Familia Real que Diana había muerto en un accidente automovilístico.

Fellowes y su hermana mayor, Lady Sarah McCorquodale, viajaron a París, Francia, para recuperar el cuerpo de su hermana menor. El príncipe Carlos, el exmarido de Diana, también hizo el viaje.

En el funeral de la princesa Diana, Fellowes leyó un poema de Henry Van Dyke Jr. Puedes leerlo a continuación:

El tiempo es demasiado lento para los que esperan,

Demasiado rápido para aquellos que temen,

Demasiado largo para los que se afligen,

Demasiado corto para aquellos que se regocijan,

Pero para quien ama, el tiempo es Eternidad.

Desde la muerte de su hermana, Fellowes ha vivido una vida muy privada. Ella nunca ha hablado sobre esa fatídica noche. Cuando sus hermanos participaron en un documental de la BBC sobre su hermana menor, Fellowes decidió no participar, según la revista Hello.

3. Su funeral fue televisado y visto por aproximadamente 2500 millones de personas

El funeral de la princesa Diana tuvo lugar el 6 de septiembre de 1997 en Londres. A las 9:08 AM, Hora Local, sonó la campana tenor y el cuerpo de la princesa Diana fue sacado del Palacio de Kensington para viajar al Palacio de St. James en un carruaje.

Mientras el ataúd con tres coronas (una de cada uno de sus hijos y una de lirios blancos, del hermano de Diana, Earl Spencer), se dirigía a la Abadía de Westminster, los dolientes lo recibieron, muchos de los cuales lloraban en las calles, según The Independent.

“Esperábamos que el ataúd de Diana, envuelto en el estandarte real y transportado en un carruaje de armas inflexible, se encontrara con un silencio atónito al pasar por las puertas. Pero, en su dolor, algunos simplemente no pudieron contenerse. Mientras las flores caían sobre el cortejo de los transeúntes, el sonido de gritos y lamentos llenaba el aire. ‘¡Diana!’, gritaban. ‘¡Dios te bendiga!'”.

Poco tiempo después, la procesión llegó frente al Palacio de Buckingham para algo nunca antes visto.

“A las 10:17 AM, afuera de las puertas del Palacio de Buckingham, se vio una vista sin precedentes de casi todos los miembros de la Familia Real de pie juntos para presentar sus respetos. Nunca antes se habían reunido así por este motivo y los dolientes lo apreciaron profundamente”.

Después del funeral, el ataúd fue llevado al Palacio de St. James, donde permaneció durante cinco días. El cuerpo de la princesa Diana fue enterrado más tarde en Althorp.

El funeral fue televisado y aproximadamente 2500 millones de personas de todo el mundo lo sintonizaron para verlo. Según Entertainment Weekly, aproximadamente 33 millones de esas personas vivían en los Estados Unidos.

Aproximadamente 2000 personas asistieron al funeral, que se llevó a cabo en la Abadía de Westminster. Tom Cruise, Tom Hanks, Nicole Kidman y Steven Spielberg estuvieron presentes.

4. Hubo rumores de que la Princesa Diana estaba embarazada al momento de su muerte y varias teorías de conspiración han estado surgiendo desde entonces

Durante años, han circulado teorías de conspiración sobre la muerte de la princesa Diana, y muchos se preguntan si su muerte fue un montaje de algún tipo.

Justo después de su fallecimiento, el padre de su entonces novio, Mohamed Al-Fayed, hizo algunas afirmaciones audaces sobre su muerte. El Sr. Al-Fayed no solo afirmó que la Familia Real orquestó todo el asunto, sino que también afirmó que ella estaba embarazada al momento de su muerte.

“Diana me dijo por teléfono que estaba embarazada. Soy la única persona a la que ellos se lo dijeron. Me dijeron que estaban comprometidos y que anunciarían su compromiso el lunes por la mañana (tres días después del accidente). Ella me dijo que sabía que el Príncipe Philip y el Príncipe Charles estaban tratando de deshacerse de ella”, dijo él frente al Tribunal Superior mientras estaba en el estrado de los testigos durante una investigación, de acuerdo con Fox News.

Curiosamente, las propias preocupaciones de Diana por su seguridad y bienestar juegan un papel en la persistencia de los rumores sobre su fallecimiento. Como informó The Independent, ella no se sentía segura antes de su trágica muerte y parecía segura de que la iban a matar.

Todos estos sentimientos se expresaron en una carta que ella le dio a un ex mayordomo, Paul Burrell, para que la guardara. La carta expresaba temores de que alguien estuviera “planeando ‘un accidente’ en mi auto”, y que la motivación era “aclarar el camino para que Charles se case”.

5. Cuando ella murió, sus hijos, William y Harry, tenían 15 y 12 años

A la Princesa Diana le sobrevivieron sus dos hijos, el Príncipe William y el Príncipe Harry, que tenían respectivamente 15 y 12 años. Los dos hijos de Diana y su exmarido, el príncipe Carlos, no iban a formar parte del cortejo fúnebre de su madre, pero su abuelo, el príncipe Felipe, los convenció de hacerlo.

“No fue una decisión fácil, y fue una decisión familiar colectiva hacerlo. Fue una de las cosas más difíciles que he hecho. Pero quedamos abrumados por la cantidad de personas que asistieron, fue simplemente increíble. Había ese equilibrio entre el deber y la familia, y eso es lo que teníamos que hacer”, dijo el Príncipe William durante el documental de la BBC, Diana, 7 Days.

“Creo que fue una decisión de grupo. Pero antes de darme cuenta, me encontré con un traje con una corbata negra y una camisa blanca, creo, y yo era parte de eso. Genuinamente, no tengo una opinión sobre si eso estuvo bien o mal. Me alegro de haber sido parte de eso. Mirando hacia atrás ahora, estoy muy contento de haber sido parte de eso”, agregó el Príncipe Harry.

Hasta el día de hoy, los Príncipes William y Harry mantienen la memoria de su madre cerca de sus corazones.

Traducción al español de la nota original de Heavy.com.