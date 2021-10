Lo Mejor de Ti con Chiquis Rivera: Primer Capítulo

La cantante Chiquis Rivera, estrenó este jueves el programa Lo Mejor de Ti con Chiquis Rivera por el canal de televisión Universo de la cadena NBC. Durante la emisión del primer capítulo, la hija de la fallecida cantante Jenni Rivera, mostró dos emotivas historias: Naybi, una joven de 18 años que se ha descuidado mucho a sí misma debido a sus problemas económicos y a la enfermedad de su madre, y Antonio, un joven que se niega a madurar.

MIRA EL CAPÍTULO COMPLETO AQUÍ Para acceder debes bajar la aplicación UNIVERSO NOW.

“Detrás de cada rostro hay una historia y en cada historia una oportunidad. Con un equipo de expertos daremos consejos útiles y accesibles. Vamos a transformar vidas desde adentro hacia afuera”, señaló Chiquis, quien además de ser la conductora ha debutado como productora ejecutiva del show.

La artista confesó que mucho de lo que le transmite a sus invitados son procesos que ella ha tenido que aprender por las difíciles situaciones que le ha tocado vivir.

“Se trata de transformar empezando desde el corazón hacia afuera. Con todo lo que he tenido que vivir en mi vida yo también he tomado sesiones de terapia y tengo un life couch, pero el cambio debe comenzar en el corazón y en la mente, y dejar el pasado atrás. Muchas personas han de pensar “ella sale en la televisión, es cantante y no tiene días tristes”, y no es así, yo he vivido muchas cosas. Yo pensaba que me amaba y me quería, pero realmente no lo aprendí bien hasta hace 2 años y hay días que son difíciles. El amor propio es muy importante”, afirmó en entrevista con Telemundo.

LEE CHIQUIS RIVERA FUE MADRE A LOS 10 AÑOS

La conductora no pudo contener las lágrimas tras ser consultada por el legado que dejó en su vida su madre, la cantante Jenni Rivera. “Ya estos días son tan difíciles para mí, después del 2 de octubre me pongo tan emocional porque pienso tanto en ella. Mi mamá me dejó muchas lecciones, lo mejor es que me ayudó a sentirme bien en mi propia piel y, a pesar de lo que me ha pasado, a no hacerme víctima”.

Lo Mejor de Ti con Chiquis Rivera cuenta con un equipo de diversos profesionales, que se encargan de mejorar la apariencia de los nominados, devolverles la confianza en sí mismos y darles herramientas para triunfar en la vida, descubriendo la mejor versión de sí mismos. “Sentirte bien, vivir saludable y verte increíble por dentro y por fuera. Con la actitud correcta la transformación real es posible”, señala la artista de 36 años.

MIRA LAS CANDENTES FOTOS DE CHIQUIS RIVERA

En entrevista con el programa Hoy día de Telemundo, Reading Pantaleón, estilista del show, señaló que ser parte de este proyecto ha sido lo máximo. “Trabajar con Chiquis ha sido un sueño hecho realidad. Ella es una dulzura de persona”, afirmó tras entregar algunos detalles de su trabajo. “Siempre hay un detonante emocional que nos hace empezar a descuidarnos, y cuando llegan a nosotros los ayudamos en distintas áreas, desde una life coach, luego con el tema del vestuario, maquillaje, peluquería y demás, para ayudarlos a salir de algún momento difícil en su vida”, explicó.

El estilista afirmó que ha sido muy enriquecedora la experiencia. “Llegamos con la idea de que vamos a darles a estas personas una ayuda y al final de cada episodio lo impresionante ha sido poder nosotros aprender de ellos. Por ejemplo, conocemos el caso de una señora que tuvo que huir de México para salvar su vida. Cuando te encuentras con eso uno dice “a mi no me ha pasado nada”.

En recientes declaraciones, Chiquis reveló lo valioso que es su equipo de trabajo en este nuevo desafío. “Hay una energía muy bonita entre todos nosotros y no entendemos, todos tenemos la misma misión que es sacar lo mejor de las personas”, recalcó. El programa se emitirá todos los jueves por NBC Universo 9 PM 8 CENTRO.