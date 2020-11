¿Quiénes son los presentadores de los Latin Grammy 2020?

Este jueves en la noche a partir de las 9:00 pm se celebrarán la edición número 21 de los Latin Grammy Music Awards 2020, un evento que se llevará a cabo desde la ciudad de Miami, Estados Unidos, en un año particularmente difícil debido a la pandemia del coronavirus. Bajo el lema “La música nos humaniza”, será una gala bastante especial en donde los artistas no podrán reunirse en un solo lugar, pero harán sus respectivas presentaciones desde varias ciudades del mundo, para enviar sus mensajes de solidaridad en tiempos difíciles y ponernos a gozar con sus grandes actuaciones.

Para este año los Latin Grammy contarán con la participación de Yalitza Aparicio y la actriz Ana Brenda como conductoras de la noche, quienes estarñan junto al junto al cantante Víctor Manuelle, en una ceremonia que como muchas se realizará a distancia. El anuncio de ambas presentadoras se da luego de que Roselyn Sánchez anunciara que no podría estar como anfitriona tras fracturarse un pie al sufrir una caída en su casa.

“Lamentamos confirmar que Roselyn Sánchez no conducirá la 21ra entrega anual del Latin Grammy. Le enviamos muchos cariños a Roselyn y le deseamos una pronta recuperación”. dijo la Academia en un comunicado. “

¿Qué pasó con Carlos Rivera?

En principio, la academia había anunciado que el cantante Carlos Rivera iba a conducir la gala de esta noche en compañía de Yalitza Aparicio y Ana Brenda, pero a último momento fue el propio cantante quien informó a través de su redes sociales por medio de un comunicado, que descartaba su participación en esta ceremonia, debido a que una persona bastante cercana a su equipo de trabajo había dado positivo por Covid-19. A pesar, de que Carlos Rivera dio negativo en un prueba realiza, prefirió tomar precaución en este aspecto, y retirarse formalmente, por su seguridad y la de sus compañeras de escenario.

“Desgraciadamente ayer una persona muy cercana de mi equipo dio positivo por coronavirus(…) En esta ocasión a pesar de que yo di negativo, no puedo poner en riesgo a nadie, especialmente a mis compañeras Ana Brenda y Yalitza ni a todo el equipo que nos rodea, producción, músicos (…) Me da mucha tristeza no poder estar, pero lo más importante es cuidarnos y sobre todo cuidar a los demás y en un acto de responsabilidad no puedo estar ahí y tengo que seguir los protocolos establecidos (…) Le deseo todo lo mejor a mi querido Víctor Manuelle que se quedará en mi lugar y le mando un saludo y un abrazo a los tres, los estaré viendo apoyándolos mucho”, aseguró el artista.

¿Quién es Yalitza Aparicio?

Yalitza Aparicio es una actriz y modelo mexicana, originaria de Oaxaza, quien brilló por su protagónico en la película Roma, de Alfonso Cuarón. Ella será una de las encargadas de conducir los Latin Grammy, en una prueba de fuego esta noche, ya que es la primera vez que será la presentadora de una premiación tan importante.

“Me siento muy agradecida por la oportunidad, esto no es sólo un nombramiento más, es un sueño que yo nunca había pensado. Estar aquí a lado de muchos artistas, aunque a algunos no los he podido ver por las cuestiones de la sana distancia, sí he estado cerca de Carlos Rivera y de Ana Brenda, quienes me han ayudado muchísimo”, comentó.

Hace pocas horas, publicó una fotografía desde la ciudad de Miami acompañada por un mensaje de seguridad para una noche tan importante. “Respiremos, que hoy nos toca conducir los Latin GRAMMYs”, fue el mensaje con el que la actriz acompañó la imagen.

Ana Brenda Contreras ya está lista

Por su parte, la actriz Ana Brenda ha compartido todos los detalles a traves de cuenta de Instagram, en donde se le puede ver muy emocionada por presentar esta noche los Latin Grammys en Miami. Ella ha dejado ver por medio de las historias de Instagram los espacios del evento, su camerino y como ha vivido la preparación horas previas al show.

“En la carrera de todo artista es un antes y después conducir @latingrammys, me siento completamente honrada y agradecida con la academia @recordingacademypor esta oportunidad”. Escribió la artista.

Victor Manuelle entró al ‘crew’ a última hora

Luego de que se descarta la participación de Carlos Rivera, otro importante cantante ocupara su lugar esta noche, y estará acompañando a las dos bellas presentadoras en una noche especial. El cantante, además, de ser el presentador, formará parte de un tributo musical en honor a Héctor Lavoe y está nominado en la categoría Mejor Álbum de Salsa.

“Bueno, de sorpresa en sorpresa. Vine a los Latin Grammys para una nominación y una presentación y anoche me informan que hubo una situación que si puedo ser el Host (presentador) de emergencia” a ensayar unas horas y que papá Dios me ayude jajajaja ehhhhh”, compartió el artista en sus redes sociales.

De esta manera, todo esta listo para una noche de gala, en donde los artistas latinoamericanos auguran llevarse bastante cantidad de premios.

