Premios Latin Billboard 2020: Presentaciones musicales confirmadas

🤩 🙌🏽 Great news! #Maluma se presentará en los #Billboards2020 donde cantará y será galardonado con el “Premio Billboard Espíritu de la Esperanza” por su compromiso y labor altruista al frente de su fundación @elartedelossuenos, con la cual apoya a jóvenes en situación vulnerable a cumplir sus sueños.⁠ ⁠ Nos vemos el miércoles 21 de octubre a las 8pm/7C. 🔗 Entérate de todos los detalles en el link en la bio.