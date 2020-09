Adrián Uribe y Thuany Martins anuncian su compromiso: ¿Cuándo es la boda?

Adrián Uribe sorprendió a su novia, la modelo brasileña Thuany Martins, con una sorprendente y romántica propuesta de matrimonio en medio del confinamiento que se vive por la pandemia del Coronavirus. La pareja, quien se encuentra en la dulce espera de su primer hijo juntos, anunciaron la noticia con un emotivo vídeo en sus redes sociales.

En el clip se puede apreciar al actor mexicano arrodillándose ante su novia para proponerle matrimonio en una romántica velada en donde predominaron rosas blancas, fuegos artificiales y un cartel que se iluminaba con la romántica frase: “Cásate conmigo”.

“Claro que sí, sin pensarlo te digo que sí”, afirmó Martins gratamente sorprendida antes de besar y abrazar a su ahora prometido, Adrián Uribe.

El protagonista de la serie “Como tú no hay 2” de Univision, le dedicó unas emotivas palabras a su “futura esposa” en la publicación que realizó en su cuenta oficial en Instagram: “Nunca pensé que me iba a poner tan nervioso. Mi corazón latiendo a mil, feliz, enamorado y plenamente convencido de querer compartir mi vida a tu lado mi amor y construir esa familia que tanto soñamos los dos”.

Los buenos deseos por parte de seguidores y amigos de la pareja no se hicieron esperar en la publicación de Uribe: “Hasta yo lloré muchas felicidades a los dos! Mereces todo lo bonito que está pasando en tu vida @adrianuribe”, “Que bellezaaaaaaa no sabes lo feliz que me siento por uds!! Se merecen ese amor💕”, “Ah como me hiciste llorar kkita!! Es que eres un ser taaaan hermoso!!! FELICIDADES!! Los amo con todo mi corazón”.

Por los momentos, tanto Uribe como Martins no han brindado detalles sobre una posible fecha para su matrimonio o si tienen en mente celebrar la ceremonia en algún paradisíaco lugar de México o Brasil, país de nacimiento de la modelo.

Adrián Uribe y Thuany Martins dieron a conocer de manera pública que sostenían una relación amorosa en el año 2019. La pareja se conoció en el programa televisivo “100 Mexicanos Dijeron”, show en donde Martins se desempeñaba como la modelo que giraba la ruleta de la suerte, de acuerdo con información reseñada por Excelsior.

La modelo brasileña es 19 años menor que Uribe, sin embargo eso no fue impedimento para iniciar una relación con el afamado actor mexicano y ser considerados una de las parejas más queridas en la industria del entretenimiento en tierras aztecas.

Adrián Uribe y Thuany Martins esperan su primer hijo juntos. ¿Cuándo lo anunciaron?

El 31 de mayo de 2020, Adrián Uribe y Thuany Martins sorprendieron a sus seguidores al anunciar de manera sorpresiva que se encontraban en la dulce espera de su primer hijo en común.

En la publicación, el comediante mexicano afirmó que Martins es la mujer que “cambió” su vida después de pasar por un difícil momento en el ámbito personal:

“Hace 2 años pasé la prueba más difícil de mi vida. Un año después llegó la mujer que me cambio la vida. Y ahora los dos estamos esperando una nueva vida! Mi amor @thuanymart gracias por hacerme el hombre más feliz del mundo! #GraciasDios #bebeencamino”, aseguró Uribe.

Adrián Uribe: ¿Con quién estuvo casado anteriormente?

Adrián Uribe estuvo casado con la presentadora de televisión Karla Pineda, con quien procreó a su primogénito Gael García. La pareja estuvo casada por cinco años, pero en el mes de julio de 2008 anunciaron su separación por diferencias irreconciliables a través de un comunicado de prensa.

“Se hizo todo lo posible por seguir juntos, pero no se logró y tomamos esta decisión, que creo que fue lo mejor que pudimos haber hecho por el bien de todos”, afirmó el actor en ese momento en el comunicado de prensa.

De acuerdo con la revista People en Español, la pareja afrontaba una difícil crisis matrimonial a finales del 2007, lo que trajo como consecuencia que su separación se oficializara en el mes de julio de 2008.

