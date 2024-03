Premios Oscar 2024: Lista completa de ganadores

Los Premios Óscar 2024, que se celebraron la noche del domingo 10 de marzo, desde el icónico Teatro Dolby en Los Ángeles, California, luego de un año complicado para la industria de Hollywood, debido a la larga huelga de actores y guionistas.

La 96ª edición de los Oscar fue presentada por Jimmy Kimmel y transmitida en directo por la cadena norteamericana ABC. Para esta ocasión, la película más nominada fue Oppenheimer que destacó con un total de 14. Seguido de Poor Things con 11 nominaciones y Killers of the Flower Moon con 10.

Debido a esto, Oppenheimer fue la gran vencedora de la noche, tras conseguir siete estatuillas en las categorías: mejor actor de reparto para Robert Downey Jr., mejor montaje, mejor fotografía, mejor banda sonora, mejor dirección, mejor actor protagonista para Cillian Murphy y mejor película.

A continuación la lista completa de ganadores de los Premios Oscar 2024:

Mejor Película

“Oppenheimer”

Actor principal

Cillian Murphy (“Oppenheimer”)

Actriz principal

Emma Stone (“Poor Things”)

Actor en un papel secundario

Robert Downey Jr. (“Oppenheimer”)

Actriz en un papel secundario

Da’Vine Joy Randolph (“The Holdovers”)

Mejor Director

Christopher Nolan (“Oppenheimer”)

Pelicula Animada

“The Boy and the Heron”

Película Internacional

“The Zone of Interest” (Reino Unido)

Diseño de vestuario

“Poor Things”

>Maquillaje y peinado

“Poor Things”

Cortometraje de acción real

“The Wonderful Story of Henry Sugar”

Cortometraje animado

“War Is Over! Inspired by the Music of John & Yoko”

Guión adaptado

“American Fiction” / Cord Jefferson

Guión Original

“Anatomy of a Fall” /Justin Triet, Arthur Harari

Canción Original

“What Was I Made For?” from “Barbie”

Partitura Original

“Oppenheimer”

Documental

“20 Days in Mariupol”

Cortometraje documental

“The Last Repair Shop”

Diseño de producción

“Poor Things”

Edición

“Oppenheimer”

Sonido

“The Zone of Interest”

Efectos visuales

“Godzilla Minus One”

Cinematografía

“Oppenheimer”

