Premios Grammys 2021: ¿Quién es el presentador?

Este 14 de marzo de 2021 finalmente se celebraran los premios Grammy 2021, los cuales tuvieron que ser aplazados el pasado 31 de enero 2021, debido a la debido a la pandemia del coronavirus. Así lo aseguró en su momento la organización de la Academia de Grabaciones. Hoy, finalmente la edición número 63º de esta esperada gala se celebrará desde el Staples Center, en Los Ángeles, California, donde la Academia Nacional de las Artes y Ciencias de la Grabación premiará a lo mejor de la música.

La edición 63º de los Grammy será transmitida en Latinoamérica a través de la cadena TNT, que los emitirá tanto en una versión doblada como subtitulada. Lo que respecta a Estados Unidos, podrán ver la gala por medio de la cadena de televisión CBS, o seguir la gala en Grammy.com y en Paramount +, a partir de las las 20:00 horas ET (19:00 horas CT y 17:00 horas PT).

🎶Get ready for Music's Biggest Night by listening to the #GRAMMYs @SIRIUSXM Channel (104).

We are exactly 1️⃣ week away from the 63rd #GRAMMYs, hosted by @Trevornoah! 🎵

✨ Tune in to the 63rd #GRAMMYs, March 14, 2021 on @CBS. Who will you be watching with? pic.twitter.com/ucGMxSFsEC

— Recording Academy / GRAMMYs (@RecordingAcad) March 7, 2021