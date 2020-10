Pitbull rompe el silencio sobre su pasado con las drogas: ¿Qué dijo? [VIDEO]

En una reveladora entrevista con la presentadora Stephanie Himonidis para el show “Detrás de la Fama”, Pitbull rompió el silencio sobre lo difícil que fue su juventud antes de dedicarse de lleno a la industria musical, una pasión que logró separarlo del turbio negocio de las drogas.

Al momento de ser cuestionado por ‘Chiquibaby’ sobre si estaba involucrado en el mundo de las drogas en su juventud, Pitbull respondió: “No es que estaba haciendo drogas, yo vendía drogas. Yo vi muchos ‘entrepreneurs’ que empezaron con la cocaína, ¿y qué pasó? Llevaron ese producto o su vida de nada a algo, algunos muertos, algunos en la carcél y algunos muy inteligentes que fueron de negativo a positivo, de una vida ilegal a una vida legal… Y aquí en los Estados Unidos, muchas familias grandes empezaron en las calles.”

Armando Christian Pérez, conocido artísticamente como Pitbull, también se pronunció sobre lo que lo motivó a alejarse del mundo de las drogas: “Un día yo le vendí algo a una persona, no entendiendo lo que es la vida de verdad… Y cuando yo vi lo que le pasó a esa persona yo dije: ‘No, esto no es para mí’.”

Pitbull da detalles de su juventud y las drogas | Premios Billboard 2020 | EntretenimientoVideo oficial de Telemundo Premios Billboard. Mucho antes de lanzarse al mundo de la música, este hijo de inmigrantes anduvo por las calles de Miami vendiendo todo tipo de drogas. SUBSCRIBETE: http://bit.ly/1FZt7LI Billboard: La entrega de premios más prestigiosa de la música latina cuenta con las actuaciones en vivo de los mejores artistas latinos de… 2020-10-19T21:04:41Z

De acuerdo con El Mundo, Pitbull empezó a relacionarse con el mundo de las drogas a los 16 años, por lo que su madre decidió echarlo de su casa para que decidiera qué rumbo tomar con su vida. En la actualidad, el intérprete es uno de los cantantes más exitosos en la industria de la música y con su influencia ha apoyado a diversas organizaciones sin fines de lucro y planteles educativos que ayudan a jóvenes latinos a lograr un futuro prometedor en los Estados Unidos.

En el pasado, el rapero manifestó que la decisión de su madre le dejó una gran lección de vida que quiere enseñar a sus hijos a lo largo de sus etapas de crecimiento: “Mi madre fue y me dijo ‘no quiero verte hasta que averigües qué vas a hacer con tu vida’. Y más que un castigo, me dio la libertad de tomar una decisión y despertar. Esa mujer me convirtió en un hombre. Me enseñó a sobrevivir y eso quiero enseñar a mis niños.”

¿Cuál fue la mejor enseñanza que le dejó a Pitbull su juventud en las calles de Miami?

Pitbull: "La calle me aportó un sexto sentido" | Premios Billboard 2020 | EntretenimientoVideo oficial de Telemundo Premios Billboard. El rapero reconoce que la calle le enseñó a conocer a cada persona que se cruza en su camino, un don que lo ayuda a moverse en la industria de la música. Descarga nuestra App: https://telemundo.app.link/8005Db9UP6 SUBSCRIBETE: http://bit.ly/1FZt7LI Billboard: La entrega de premios más prestigiosa de la música latina… 2020-10-19T21:04:47Z

El rapero estadounidense afirmó que vivir gran parte de su adolescencia involucrado en el negocio de las drogas en las calles de Miami le permitió conocer a profundidad a las personas que rodean su entorno, un don que lo ha ayudado a tomar decisiones sabias en su carrera en la industria musical:

“Yo aplico todo lo que aprendí en la calle, más que lo que me dio a mí fue un sexto sentido de quién es buena persona de verdad… Yo puedo ver sus ojos, cómo me dan sus manos y cómo hablan, eso lo necesitas en la calle para poder sobrevivir. Eso me ha dado a mí el don para poder moverme en la industria de la música y más que nada en la vida.”

¿Cuál es la peor droga para Pitbull?

Pitbull asegura de que la peor droga es la fama | Premios Billboard 2020 | EntretenimientoVideo oficial de Telemundo Premios Billboard. El cantante ha visto a mucha gente cambiar cuando les llega la fama, por eso prefiere tener a su lado a personas con los pies en la tierra y que le hablen claro sobre sus pasos. Descarga nuestra App: https://telemundo.app.link/8005Db9UP6 SUBSCRIBETE: http://bit.ly/1FZt7LI Billboard: La entrega de premios más prestigiosa… 2020-10-19T21:04:54Z

En su entrevista con el show “Detrás de la Fama”, Pitbull confesó que creció rodeado de las peores drogas del mundo, pero que la más letal para cualquier ser humano es la fama por el poder que tiene para cambiar a alguien con facilidad:

“Yo me he criado con todas las drogas de Miami: cocaína, heroína y la piedra, de todo un poco… Pero la droga más mala es la fama. Yo lo he visto en esta industria… De un día a otro, tu conoces a alguien y le entra la fama, y olvídate… Es otra persona. Pero yo les digo también: ‘Muchas gracias por mostrarme quién eres de verdad’.”

Sigue a AhoraMismo en Instagram