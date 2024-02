¿Por qué terminaron Peso Pluma y Nicki Nicole?

No pasó mucho tiempo luego de que viéramos en la alfombra roja de los pasados Grammy 2024 a Hassan Emilio Kabande Laija, más conocido como Peso Pluma y a su novia, la también cantante argentina Nicki Nicole posando para las cámaras como una pareja muy enamorada pero que ahora se ve envuelta en un problema de infidelidad.

A través de un video viralizado de estos últimos días en las redes sociales, Peso Pluma quedó muy “malparado” al ser descubierto poniéndole “los cuernos” a Nicki Nicole.

Según El Tiempo, tras asistir al Super Bowl LVIII del pasado 11 de febrero, Peso Pluma fue visto en Las Vegas con otra mujer. Luego del encuentro entre los Kansas City Chiefs y los San Francisco 49ers, el cantante de origen mexicano asistió a una fiesta privada en la que estuvo siempre con una atractiva acompañante. Las imágenes rápidamente se viralizaron y llegaron hasta los ojos Nicki Nicole, novia del cantante mexicano, quien no asistió al encuentro de fútbol americano por cumplir con sus compromisos de trabajo.

“Con mucho dolor sepan que me enteré de la misma forma que ustedes, gracias por el amor que me están haciendo llegar”, compartió la cantante de “Dispara”, quien ya eliminó todas sus fotos con Peso Pluma de su muro de Instagram.

“El respeto es parte necesaria del amor. Lo que se ama, se respeta. Lo que se respeta, se cuida. Cuando no te cuidan y cuando no hay respeto… Yo ahí no me quedo. Yo de ahí me voy”, publicó Nicki Nicole en sus historias de Instagram, el martes 13 de febrero. En el mismo mensaje dejó claro que estaba sorprendida por la infidelidad de parte de Peso Pluma.

Hasta el momento el famoso interprete de corridos mexicanos no se ha pronunciado al respecto.

¿Quien es la mujer con la que pillaron a Peso Pluma?

La mujer que acabó con el noviazgo de esta pareja es Sonia Sahar, una joven influencer que se describe en su perfil de Instagram con más de 30 mil seguidores como una “investigadora privada”. La también modelo OnlyFans, es reconocida en las redes sociales por compartir su estilo de vida, sus viajes y los eventos de la alta sociedad a los que asiste, según InfoBae.

Luego de que explotara la bomba, Sonia publicó en su Instagram una historia en la que pide a sus fans y seguidores no creer todo lo que dicen los medios de comunicación y les pide escuchar la otra parte de la historia.

Escrito en inglés, la influencer expresó: “No creas todo lo que escuchas en los medios. Siempre hay dos lados en una historia” (”Don´t believe everything you hear in the media. There´s always 2 sides to a story”), aseguró InfoBae.

Pese a la publicación, al parecer estos no le perdonan a la bella morena que se halla metido en esta relación, y no dudaron en escribirle varios mensajes de manera despectiva.

“No le llega ni a los talones a Nicki”, “No pueden cambiar a Nicki por ella”, “Rompe hogares” y “Karma”, son algunos de los mensajes que se pueden leer en el último posteo de Saha, según TN.

¿Nicki Nicole también fue infiel?

SDP Noticias publicó que fue el pasado 7 de febrero, cuando las cámaras de El Gordo y La Flaca captaron a Nicki Nicole llegando al aeropuerto de Los Ángeles, California en Estados Unidos.

Aunque el medio no tomó ese ángulo de la nota, los cibernautas notaron algo extraño en el comportamiento de Nicki Nicole, pues aseguran que llegó agarrada de la mano de un hombre que no era Peso Pluma. Y es que, sumado a esta acción, donde más bien se ve un roce de manos de Nicki Nicole con el hombre, fue la reacción que la rapera tuvo cuando vio que una reportera la grababa.

En cuanto vio que había una cámara, Nicki Nicole quitó de manera nerviosa su mano junto a la del hombre y se dedicó a responder los cuestionamientos de la reportera.

Segundos después la argentina presentó a Mati, “el crack”, siendo este su mánager y de quien Nicki Nicole venía aparentemente agarrada de la mano. Lo que causa dudas sobre este señalamiento de infidelidad, es que Nicki Nicole fue recibida en el aeropuerto por Peso Pluma, quien también llevó a su mánager y el equipo de su novia en su camioneta.

