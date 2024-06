Peso Pluma se fractura el pie durante un concierto [VIDEO]

Durante las últimas horas, se conoció que el cantante mexicano, Peso Pluma, terminó en el hospital, luego de un desafortunado accidente que sufrió en su más reciente presentación.

El cantante de corridos tumbados mexicanos de 24 años de edad se encontraba dando una presentación durante un concierto en Nueva York, en lo que era su su debut en el Governors Ball, y hasta allí, todo iba muy bien. El público estaba muy contento y animado con la presentación del interprete de “Ella baila sola” y el mismo artista se veía muy animado, corriendo y saltando por el escenario.

Durante su show, el domingo 9 de junio, quedó captado como el artista da un mal paso y comienza a cojear por el escenario, y aunque Hassan Emilio Kabande Laija, nombre real de Peso Pluma, trató de seguir con su presentación como todo un profesional, no pudo evitar el dolor que sentía y en su rostro quedó reflejado lo incomodo que se sentía. A pesar de esto, el artista continuó con su presentación, sin apoyar el pie en la tarima.

Tras finalizado el concierto y horas después del mismo, el mismo Peso Plumo compartió por medio de su cuenta de Instagram, con sus más de 14 millones de seguidores, que se encontraba en el hospital, debido a que se había confirmado que tenía una fractura.

“Gracias Nueva York, fue muy loco”, dijo en una primera historia.

Y luego puso otra diciendo: “¿Pie roto? No me importa un c*****. Fractura confirmada. ❤️‍🔥❤️‍🔥❤️‍🔥❤️‍🔥 LOS AMOOOOOO!”

Finalmente, en los videos que han circulado en las redes sociales, quedó evidenciado el momento en el que Peso Plumo sufrió su fractura.

“Me acabo de torcer el p*** tobillo bien c*****”, dijo en el video. Luego un asistente le acercó con una silla para que se siguiera cantando sentado, pero él la aventó y dijo: “Aleja esa p*** silla”.

