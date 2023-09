¿Cartel mexicano amenazó de muerte a Peso Pluma?

El cantante de corrido tumbados de origen mexicano, Peso Pluma, quien ha ganado una fama mundial indiscutible con su música y el sonido tan característico de su voz, recibió una amenaza por parte delCartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), así lo reportaron varios medios de prensa local, de acuerdo con Los Ángeles Times.

Hassan Emilio Kabande Laija, mejor conocido como Peso Pluma, y nacido en Zapopan, México y quien estuvo presente durante la noche del martes 12 de septiembre en los MTV music awards 2023, se llevó la sorpresa de que tres mantas firmadas por dicho cartel aparecieran en El Mirador, en Playas de Tijuana, Baja California, ciudad donde tiene programada una presentación para el 14 de octubre.

En las mantas, se lee: “Esto va para ti Peso Pluma. Abstente de presentarte el día 14 de octubre porque será tu última presentación. Esto por irrespetuoso y lengua suelta HPM. Te presentas y te vamos a partir toda tu madre. Atte. CJNG”.

Compa, qué le parece esa manta 😫 Al polémico #PesoPluma lo amenazaron a través de una narcomanta presuntamente firmada por el CJNG, en la que se advierte que le harán daño si se presenta en #Tijuana. pic.twitter.com/ONCgLlBrjI — Periódico Central Hidalgo (@CentralHidalgo1) September 12, 2023

Dicha presentación, la cual ya tiene la boletería agotada, será en el Estadio Caliente, recinto que tiene una capacidad para 27,333, en el marco de su gira Doble P México Tour.

A raíz de esto, de acuerdo con Telemundo, las autoridades locales tienen a una persona detenida, de la cual se desconoce su identidad.

De igual manera, Edgar Mendoza, fiscal regional en Tijuana, confirmó que al presunto culpable se le acusa de terrorismo y portación de sustancias psicotrópicas.

“Tenemos conocimiento de la localización de dichas mantas y ya se iniciaron las investigaciones; hay una persona detenida bajo el delito de terrorismo, no tanto por el contenido, sino por el temor que infunde en la sociedad y desconocemos esa información (si el detenido pertenecen al grupo criminal que firma las mantas)”, dijo Mendoza, en declaraciones citadas por Latin US.

Amenazan de muerte al cantante mexicano Peso Pluma y le dicen que no cante en Tijuana. 👉🏼Las 'narcomantas' con el aviso estaban firmadas por el Cártel de Jalisco Nueva Generación. pic.twitter.com/LUoxuwEE3M — Noticias Telemundo (@TelemundoNews) September 13, 2023

Por aparte, la alcaldesa de Tijuana, Montserrat Caballero, también se pronunció al respecto en una conferencia de prensa, asegurando que se debe esperar a que se lleve a cabo la investigación en torno a los mensajes de amenaza y la detención del sujeto no identificado.

“Nosotros vamos a tener la misma seguridad en los conciertos, Guardia Nacional, estado y municipio, su seguridad personal ya depende de él. Si hubiera un riesgo para alguien sí se cancelaría, pero en este momento no tenemos determinado que exista un riesgo. No sabemos si son del crimen organizado o no, porque también pudo ser algún ciudadano que no le guste esta música, sin embargo, la investigación ya está en la fiscalía y con esa investigación en mano consideraremos en próximos días si continuamos con el concierto o no, por seguridad del cantante, pero, sobre todo, de los tijuanenses”, apuntó Caballero.

Ademñas, la alcaldesa aseguró que por ahora ningún representante del cantante se ha puesto en contacto con la ciudad para indagar sobre lo sucedido.

Finalmente, cabe resaltar, que Peso Pluma no es el único que ha tenido este tipo de problemas, pues varios cantantes del mismo género musical, han tenido problemas con diversos grupos de delincuentes en México, debido a que en varias de sus letras son frecuentemente nombrados.

