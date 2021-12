People’s Choice Awards 2021: ¿Quiénes son los artistas y presentadores de los premios?

¡Los “People’s Choice Awards” repletos de estrellas regresan esta noche, transmitiéndose simultáneamente en E! y NBC por primera vez. Los fanáticos han votado en 44 categorías, cubriendo lo mejor en “películas, televisión y música”, según el comunicado de prensa.

“¡Los ‘People’s Choice Awards’ siempre se han centrado en los fanáticos, y este programa se convirtió rápidamente en una visita obligada para el público de todo el mundo en E!”, Dijo Frances Berwick, presidente de Entertainment Networks de NBCUniversal Television & Streaming, en un presione soltar. “Con nuestra nueva estructura, ahora tenemos la oportunidad de extender esa experiencia a NBC, uniendo el poder de nuestro portafolio para celebrar los programas, artistas y estrellas favoritos de todos con nuestra transmisión más grande hasta el momento”.

La ceremonia de 2021 también celebrará íconos de todas las industrias. La ganadora del Oscar, Halle Berry, recibirá el premio “People’s Icon Award”. Dwayne “the Rock” Johnson recibirá el “Premio Campeón del Pueblo”. Kim Kardashian recibirá el “Premio al ícono de la moda”. Christina Aguilera recibirá el “Premio Icono de la Música”.

Pero, ¿quiénes son las celebridades que se presentan y actúan en los “People’s Choice Awards” de 2021? Aquí está lo que necesitas saber:

Presentadores y artistas intérpretes de los ‘People’s Choice Awards’ de 2021

Los “People’s Choice Awards” están provocando “una noche inolvidable de actuaciones imperdibles”. Entre ellos se encuentra Aguilera, homenajeada en 2021. La cantante subirá al escenario “para interpretar un popurrí nunca antes visto de sus canciones más importantes, que culminará con la música de su muy esperado nuevo álbum en español”, anunció NBCUniversal. Anteriormente actuó en la entrega de premios en 2013.

ELLA también está actuando. Ella rendirá homenaje a “la vida y el legado del cantante de R&B Marvin Gaye y el 50 aniversario del lanzamiento de su renombrado disco ‘What’s Going On'”, según un comunicado de prensa.

El cantante de country y entrenador de “The Voice”, Blake Shelton, también actuará.

Los “People’s Choice Awards” también contarán con una lista de presentadores repletos de estrellas. Según NBCUniversal, eso incluye a los artistas Becky G y Cardi B; el actor de “Outer Banks”, Chase Stokes; “Pivoting” está protagonizada por Eliza Coupe, Ginnifer Goodwin y Maggie Q; el actor de “Scream” Jack Quaid; la estrella de “Siwas Dance Pop Revolution”, Jojo Siwa; la actriz de “Orange Is the New Black” y “Live from E!” anfitrión Laverne Cox; la actriz de “Coming 2 America”, Leslie Jones; la estrella de “Free Guy” y “Vacation Friends”, Lil Rel Howery; la estrella de “Riverdale” Lili Reinhart; los comediantes de “The Upshaws” Mike Epps y Wanda Sykes; la estrella de “American Horror Stories”, Paris Jackson; la estrella de “Euphoria” Sydney Sweeney y la estrella de “Black-ish” que fue honrada como el “Icono de la moda” en los “People’s Choice Awards” de 2020, Tracee Ellis Ross.

¿Quién es el anfitrión de los ‘People’s Choice Awards’ de 2021?

Kenan Thompson ha sido elegido como anfitrión de los “People’s Choice Awards” de 2021. El veterano comediante también está nominado este año para “Comedy TV Star” y “Male TV Star” por su trabajo en “Saturday Night Live”. Actualmente también protagoniza su comedia titular de la NBC, “Kenan”.

“¡¡No puedo creer que pueda ser anfitrión de los PCA !! Estoy más que bendecido de haber sido nominado dos veces y ser parte de dos nominaciones más para SNL. ¡Ciertamente buenos tiempos!”, Dijo Thompson en el comunicado de prensa. “¡Felicidades a todos los nominados, ya ganamos!”

Jen Neal, vicepresidenta ejecutiva de eventos en vivo, especiales y E! News para NBCUniversal Entertainment Television and Streaming, compartió su entusiasmo por Thompson. Ella dijo: “La versatilidad y el compromiso de Kenan para crear entretenimiento de calidad que ha provocado risas durante más de tres décadas lo ha convertido en uno de los comediantes más queridos de nuestro tiempo. Estamos ansiosos por darle la bienvenida al escenario de los ‘People’s Choice Awards’, donde su carisma y humor indudablemente harán que los fanáticos se pongan de pie”.

