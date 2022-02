Película ‘Jackass Forever’ arrasa en taquilla. ¿Qué nos contó su protagonista Johnny Knoxville?

Al parecer el mundo ha recibido suficientes malas noticias, y la taquilla cinematográfica es prueba inequívoca de ello. Es por eso que mientras costosos esfuerzos como ‘Moonfall’, la cinta protagonizada por la súper estrella ganadora del Oscar de la Academia Halle Berry, que revela “el lado oscuro de la luna” y amenaza al planeta con su eventual fin, tuvo un estreno decepcionante, y ‘Jackass Forever’, la cuarta entrega de la hilarante comedia de retos y chistosos desastre ha resultado un éxito sin precedentes y contra todo pronóstico.

“Jackass” nació a comienzo de los años 2000 como parte de una nueva estrategia del entonces canal de videos musicales MTV, que fue incluyendo diferentes programas de televisión que despertaran la atención de una audiencia joven. Aquí, un grupo de jóvenes realizaba bromas y pruebas que rozaban lo temerario y lo escatológico, convirtiéndose en estrellas globales y dando el salto definitivo, y muy exitoso, a la gran pantalla.





“Jackass Forever”: Éxito indiscutible

Contrario al comentario generalizado de especialistas y expertos en la industria del entretenimiento. ‘Jackass Forever’, el nuevo y audaz intento de su creador Johnny Knoxville, hoy un hombre más maduro, arrasó con la taquilla estadounidense en su fin de semana de estreno, alcanzando a recaudar 23,5 millones de dólares, una cifra nada despreciable en tiempos en el que el cine ha sufrido también los embates de la pandemia de COVID-19.

El sitio especializado Box Mojo Office, fue tan contundente al referirse a este éxito, incluso resaltando que ‘Jackass Forever’ habría desplazado a la reina absoluta de la taquilla en Estados Unidos, se trata de ‘Spiderman: No Way Home’, que hasta el momento se habría mantenido cómodamente en el primer lugar, sin otra película que se atreviera a disputárselo.

Una fórmula probada

Y es que, a pesar que existía cierto temor ante una nueva entrega de ‘Jackass’, los antecedentes de la misma en la taquilla de Estados Unidos, debieron ser más que suficiente para tranquilizar a sus productores y creadores. La primera cinta de la serie recaudó 22,8 millones de dólares en su debut en 2002. El episodio más exitoso fue el anterior, “Jackass 3D’s”, que captó 50 millones en 2010. Pero, con un costo de producción de solamente 10 millones de dólares, “Jackass Forever” ya es evidentemente un éxito para el estudio Paramount y un indicativo claro de que muy probablemente la franquicia no termine aquí.

De acuerdo a un artículo de la agencia de noticias AP, publicado por Los Ángeles Times, “Las películas que atraen a una audiencia más joven tienen un potencial de éxito mucho mayor (durante la pandemia)”, dijo Paul Dergarabedian, analista de medios para la firma Comscore. “Y la audiencia masculina joven realmente parece querer ir al cine”. y “Jackass Forever” es evidencia clara de eso.

Johnny Knoxville: Estoy pasando el momento de mi vida con esta nueva “Jackass”

Pudimos conversar con el creador y figura central de la cinta “Jackass Forever”, Johnny Knoxville, sobre la oportunidad de regresar al formato que le dio la fama mundial, y lo mucho que continúa disfrutando reunirse a continuar contando esta historia que continúa siendo una favorita del público: