Pedro Fernández conmemora a polémica figura en su día ¿Por qué?

Hoy, 3 de mayo, se conmemora a Jesus Malverde, el legendario personaje mexicano que llegará pronto a la pantalla de la estación hispana Telemundo en la primera Súper Serie™ de época Malverde: El Santo Patrón, protagonizada por el famoso cantante y actor mexicano Pedro Fernández.

Por tal motivo, Fernández estuvo visitando el lugar en donde cientos de Mexicanos le rinden culto a esta figura. ¡No se pierdan el video aquí! En donde el querido intérprete de “La de la mochila azul” aprovechó para conversar un poco sobre su experiencia interpretando a un personaje tan querido, y tan controversial, para todos los mexicanos.

El diario El Clarín, define a Jesus Malverde como “El Santo de los Narcos”, y cuenta en detalle la leyenda que le envuelve y lo pinta como un hombre que durante su niñez y adolescencia recibió toda clase de malos tratos y vejaciones, viviendo en la más profunda pobreza, por lo qué, una vez que creció se dedicó a adentrarse en la selva, en lo más profundo del monte (de ahí su apodo “Mal Verde”) para robar a los hacendados y entregarle los motines a los más pobres bajo la eterna premisa del célebre “Robin Hood”, que “robaba a los ricos para darle a los pobres”.

Es una leyenda cuya veracidad se desconoce en su totalidad, pero que ha acompañado a los oriundos de la región de Culiacán, para quienes “Malverde” es una especie de santo de los desprotegidos.

Telemundo llevará la historia de Jesus Malverde a una Súper Serie

Esta electrizante y anticipada Súper Serie™ relatará la historia jamás contada de una de las figuras mexicanas más icónicas del siglo 19. Una historia original de Luis Zelkowicz (El Señor de los Cielos, El Chema), Malverde: El Santo Patrón es una producción original de Telemundo Global Studios.

Malverde: El Santo Patrón es protagonizada por Pedro Fernández (Hasta que el Dinero nos Separe, El Ganador) junto a un reconocido elenco internacional que incluye a la talentosa actriz mexicana Carolina Miranda (Señora Acero, ¿Quién mató a Sara?) y el reconocido actor mexicano Mark Tacher (La Reina del Sur 2, Papá a toda Madre); también cuenta con la actuación estelar del actor venezolano Alejandro Nones (¿Quién mató a Sara?, La Piloto); el actor mexicano Luis Felipe Tovar (El Recluso, The Mexican) y la actriz cubano-americana Isabella Castillo (El Señor de los Cielos, El Recluso).

El elenco también lo conforman Ivonne Montero, Sofía Castro, Miguel de Miguel, Ramón Medina, Alan Slim, Claudio Roca, Mariaca Semprún, María del Carmen Félix, Adrián Makala, Candela Márquez, Humberto Elizondo, Salvador Sánchez, Lukas Urkijo y Kenneth Lagunes.

¿Cuándo se estrena la historia de Jesús Malverde?

Malverde: El Santo Patrón, la primera Súper Serie™ de época de Telemundo, está pautada para estrenar más adelante este año (2021).