[VIDEO] Pedro Capó estrena su nuevo y personal tema “Day by Day”

El ganador de múltiples Latin GRAMMY®, Pedro Capó, quien se consagró como una estrella mundial gracias a su éxito, “Calma (Remix)”, estrena HOY su nuevo video Day by Day, tema bandera de su reciente producción discográfica MUNAY. El video animado de Day by Day toma inspiración de los elementos de la carátula del álbum creada por el muralista de renombre Alexis Díaz y de la inspiración detrás del álbum, MUNAY, cuyo nombre significa amor en Quechua.

¿Cuál es el significado de Day By Day?

El tema ancla de MUNAY, Day by Day, habla del amor al presente. Tema que ha resonado entre los fanáticos en especial por los tiempos que vivimos. El nuevo video clip fue dirigido por Jampi Miró y Gerardo Cloquell, es una producción de Raúl Cosculluela y Alejandro Pabon para Culture Create.

“Day by Day es mi mantra. Un recordatorio esperanzador de vivir y disfrutar el regalo de estar presente. De todos los aspectos de la vida lo único que tenemos y que puedes controlar es el ahora. Un mensaje de esperanza en momentos donde es muy necesario recordar que tenemos que vivir un día a la vez”, expresó Pedro Capó.

Tras convertirse en una estrella a nivel mundial, Capó nos presenta su producción musical más personal y madura con MUNAY. El amor en todas sus facetas sirve de hilo conductor para la nueva producción cuyo nombre significa amor en quechua la cual debutó en la posición número seis en ventas en el “Latin Pop Album Chart” de Billboard®. Este es el tercer álbum del cantautor en debutar dentro del TOP 10 de las listas de ventas.

Su éxito global “Calma (Remix)” junto a Farruko ha sido certificado Doble Diamante en México, Diamante en Estados Unidos, y Perú; multi-platino en LATAM y Europa. Además, Pedro se alzó con dos Latin GRAMMY® durante la pasada entrega en dos codiciadas categorías, “Canción del Año” y en “Mejor Fusión/Interpretación Urbana” por el éxito mundial “Calma”. Capó alcanzó las dos billones de visualizaciones con “Calma (Remix)”.

Nos dará una probada EN VIVO de Day By Day

Sin parar se encuentra el cantautor quien esta noche se presenta en los Premios Billboards a la Música Latina donde es finalista en seis importantes categorías y marcará el regreso de las ceremonias de premios luego que iniciara la pandemia por Coronavirus. Capó es uno de los artistas confirmados para presentarse en la próxima entrega de los Latin GRAMMY® donde se encuentra nominado en cuatro categorías.