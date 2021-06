Paulina Sodi es la cara fresca del noticiero Univisión edición fin de semana, ella tiene una gran trayectoria periodística con cinco premios Emmy. Una profesional que además de tener un rostro bello es una mujer muy inteligente y muy preparada.

A lo que algunos se preguntan: ¿Paulina Sodi tiene novio?

Cabe mencionar que en el 2019, Sodi confirmó su relación amorosa con el actor y cantante Héctor Suarez Gomis. Juntos sorprendieron a sus seguidores con la gran noticia durante la fiesta que se realizó para celebrar el fin de la grabación del melodrama Betty en NY como lo indica el portal de Telemundo.

Gomis le daba ‘like’ a sus fotos en el 2020

Esa exactamente fue la última vez que se los vio juntos puesto que desde hace un tiempo acá no se ha mostrado ninguna imagen de ellos en sus redes. Lo que sí sabemos es que Gomis le daba like a muchas de las publicaciones de la periodista en sus redes durante el 2020. Pero desde que empezó el 2021 no se ha visto ningún like por parte de Gomis en las redes de Sodi. Por lo que no se sabe a ciencia cierta si siguen juntos o Sodi está soltera.

La periodista mexicana siempre ha mantenido su vida amorosa lejos de los reflectores. Usualmente, la periodista comparte con sus 90 mil seguidores en Instagram momentos que está trabajando, entre amigos y de sus viajes.

Paulina Sodi se mudo a Estados Unidos en 2013

La presentadora ha tenido una carrera sólida en México y decidió emigrar a los Estados Unidos en busca de nuevas aventuras y lanzarse a la conquistar de un amplio mercado hispano. Sodi es hija de un abogado y una periodista. Ella comenzó su carrera a una temprana edad en su país natal en donde se destacó en su área por mas de 10 años siendo galardonada por su desempeño como periodista. En el 2013 se mudó a Houston incorporándose a Telemundo. Cuatro años después se mudó a Miami para formar parte de Un Nuevo Día, de la misma cadena. Y en junio de este año, se fue con la competencia. Ahora es la copresentadora del Noticiero Fin de Semana de Univisión.

Sodi, sobrina de Thalía, es una mujer luchadora que, aunque lleva un apellido famoso no ha parado de trabajar forjando su historia y su futuro con méritos propios. Ella es culta, elegante y muy guapa digna de la admiración que le tienen muchos de sus fanáticos.

Paulina Sodi podría estar soltera

Por lo pronto no sabemos si Sodi regresó a la soltería, pero lo que se pudo constatar es que Gomis no ha dado “like” o “me gusta” a sus publicaciones en Instagram desde el año pasado. Esto es precisamente lo que está dando pie a especulaciones de que la presentadora pueda estar soltera otra vez.

Si llegamos ha tener noticia sobre la vida amorosa de Paulina Sodi, no dudes en regresar a AhoraMismo.com.