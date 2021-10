Paulina Rubio se establece como “La Reina” en nuevo tema YO SOY [VIDEO]

La súper estrella global Paulina Rubio regresó más frontal que nunca, con un tema en donde no hay más máscaras, no le debe nada a nadie y se posiciona como la absoluta monarca del pop latino. A lo largo de 40 años de trayectoria musical la cantante, presentadora, empresaria y actriz ha hecho lo que ha querido y ahora confirma su lugar como la reina dorada con su nuevo sencillo y video “Yo Soy”.

Haciendo un llamado a seguirla en el “em-Pau-werment”, Paulina nos entrega esta canción nacida de su propia experiencia y perfeccionada con un dream team de escritores y compositores que incluye a Felipe González, quien ha trabajado con nombres tan importantes como Tini, Lola Índigo, Rauw Alejandro), la colombiana Valentina Rico y el artista venezolano Omar Koonze, además de Andy Clay (Ha*Ash, Thalia, Aitana) y Andrés Castro (ganador de 13 Latin GRAMMY® y 2 GRAMMY®), siendo este último, además, productor del tema, que desde ya promete ser otro éxito en el extenso catálogo de Rubio.

Video de “Yo Soy”





Play



Paulina Rubio – Yo Soy (Video Oficial) Encuentra Yo Soy de Paulina Rubio en tu plataforma favorita › PaulinaRub.lnk.to/YoSoyWz Sigue a Paulina Rubio en › Facebook: facebook.com/paulinarubio/ › Instagram: instagram.com/paulinarubio/ › Twitter: twitter.com/PaulinaRubio Letra 🎵 He pasado tantas cosas en mi vida Di mil vueltas, pero nunca me he mareado Y prefiero la verdad a la mentira Son amigos lo que pienso… 2021-10-15T00:00:11Z

“Yo Soy” contagia fortaleza; con frases como “No debo nada a nadie” o “Porque yo soy lo que quiero ser / Sin aparentar” la cantante habla de ser uno mismo, sin disfraces. Este mensaje se hace presente también en el video oficial de “Yo Soy” donde la Reina Dorada luce un look desenfadado y sensual que hace presente el sello de su ‘em-Pau-werment’, y es que Paulina Rubio no sabe ser de otra forma, no en vano ha cosechado un éxito sostenido que la mantiene al tope con cada tema que estrena, y “Yo Soy” no será la excepción.

‘Yo Soy’ es disfrutar de la vida y darse ese lugar de reinas que todas merecemos, el ‘em-pau-werment’!”, comparte Paulina Rubio y destaca que “Yo Soy” tiene un trasfondo autobiográfico con el que prácticamente cualquiera puede identificarse.

“Como dice la canción ‘A mí nadie me deshace / A mí nadie me gobierna / Porque siempre soy la reina”. Paulina Rubio.

El mensaje de la canción es especial en el contexto actual. Sus palabras, además suenan en consonancia con las convicciones de la Reina Dorada, que el pasado mes de septiembre la coronaron Reina de Pride Latino en Miami Beach donde dio el anuncio de la canción y convocó a los asistentes a compartir su poderoso mensaje.

Y es que Paulina Rubio, en su trayectoria artística, siempre ha sido una mujer que ha llevado su talento a la par con un mensaje, que a veces incomoda, muchas otras enfada, pero que la ha llevado a convertirse en una voz única, esa que defiende causas difíciles, que apoya a los marginados, que siempre tiene algo importante que decir en pro de quienes se sienten aislados.

Es por eso que YO SOY se siente como un grito al universo, una importante proclamación que la lleva de nuevo al tope de las carteleras musicales a nivel global porque, como ya es costumbre, el mundo entero siempre cae rendido ante cada propuesta que ofrece esta pionera musical. El regreso de Paulina Rubio, en tiempos como estos, es bienvenido y aceptado por todos.

¡Te extrañábamos, Paulina!