El influencer Paul Harrell anunció su muerte en YouTube [VER]

Durante las últimas horas se conoció el fallecimiento del influencer y youtuber Paul Harrell, a los 58 años de edad, quien anunció su muerte por medio de un video publicado en su perfil de YouTube, en donde contaba con más de 1,2 millones de seguidores, y en donde compartía contenido sobre técnicas de defensa personal y armas de fuego.

Paul Harrell quien era un veterano del ejército y de la marina de los Estados Unidos, aseguró en su video, que perdió su lucha en contra del cáncer de páncreas en un video pregrabado del mes de diciembre del año 2023.

En el video titulado “Estoy muerto”, publicado el pasado 4 de septiembre por su mánager Brad Nelson, Paul Harrell aprovechó para decirle adiós a sus seguidores, con un mensaje muy calmado y sereno, que dejó a muchos de sus seguidores muy sorprendidos y tristes ante la partida del hombre.

“Si me estás viendo, estoy muerto”, dice Paul Harrell en el video grabación de casi siete minutos de duración, sentando en el tronco de un bosque, utilizando muletas debido a una fractura de cadera, en donde además, dijo que el diagnóstico de su enfermedad fue detectado muy tarde y que dicha enfermedad se esparció más rápido de lo pensado hasta hacer metástasis en sus huesos.

“Detectamos el cáncer a tiempo, pero no tan pronto como pensaba. Se ha propagado más rápido de lo que pensaba. Mi tiempo se está acabando”, dijo.

“Estoy grabando esto y dándole instrucciones a Brad para que lo publique después de mi muerte. Así que, si me están viendo, estoy muerto”, afirmó Paul Harrell.

Y añadió en su declaración:

“Tenía la esperanza de continuar en este formato durante los próximos 10 o incluso 15 años. Incluso cuando me diagnosticaron, esperaba que estuviéramos aquí al menos dos o tres años más, pero resultaron ser solo unos pocos meses más. Me disculpo por eso. Me hace sentir como si hubiera decepcionado a todos”.