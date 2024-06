Muere “Pato” Levy, hijo de Talina Fernández: ¿Cómo murió el hermano de Mariana Levy?

Patricio “Pato” Levy, el hijo menor de la desaparecida Talina Fernández. falleció inesperadamente este lunes 10 de junio. La muerte del hermano de Mariana Levy sucedió a solo días antes del primer aniversario luctuoso de su madre Talina. “Este lunes falleció el hijo más joven de Talina Fernández, Patricio Levy Fernández, Pato Levy murió dormido”, declaró Mara Patricia Castañeda de Televisa. “Está al lado de su hermana Mariana, de su padre Jorge, y de su mamá, Talina Fernández”.

¿De qué murió Pato Levy?

La triste noticia fue confirmada por el hermano de Pato, Coco Levy, en el canal de YouTube de Gustavo Adolfo Infante. Según Coco, su hermano Pato murió porque enfrentaba un conjunto de enfermedades, y que su salud había comenzado a mermarse desde finales de 2023. “Él tenía una deficiencia cardiaca, una arritmia, tenía también un pulmón medio ponchado y diabetes. Hace tiempo estaba enfermo de muchas cositas, de todas juntas (falleció)”, declaró Coco.

Pato Levy murió la mañana del lunes tras sufrir un paro cardiaco fulminante mientras dormía en su dormitorio.

Pato Levy necesitaba una operación del corazón

El pasado 18 de octubre, Pato había sido hospitalizado de emergencia por insuficiencia cardiaca. En ese tiempo Pato estaba preocupado porque no tenía suficiente dinero para su operación. La única solución que encontró es vender algunos artículos que fueron propiedad de su madre. “Yo me tengo que operar para que mi corazón aguante. Mientras más rápido mejor”, dijo Pato en ese entonces.

El hijo menor de Talina dijo en 2023 que posiblemente su actual estado de salud era el resultado de una aparente mala práctica médica, pues en diciembre de 2022 se sometió a una intervención quirúrgica que no habría quedado del todo bien y: “A partir de ahí me corazón se jodió por hacer un esfuerzo y me dio una arritmia”.

Además la muerte de su madre fue un fuerte golpe para Pato, quien sufrió mucho tras perder a su mamá el pasado 28 de junio de 2023.