ELENCO – “Pasión de Gavilanes 2”: Conoce a los actores y sus personajes [FOTOS]

Hoy, lunes 14 de febrero, Telemundo estrena la segunda temporada de “Pasión de Gavilanes 2”, serie protagonizada por los afamados actores Danna García, Mario Cimarro, Juan Alfonso Baptista, Natasha Klauss, Paola Rey, Zharick León y Kristina Lilley, con la participación especial de Michel Brown y Sergio Goyri.

Pasión de Gavilanes, una de las series dramáticas más populares de Telemundo, cuenta la inolvidable historia de los hermanos Reyes y las hermanas Elizondo, enemigos en un principio, pero, gracias a su amor y pasión, el rencor disipó y ahora conforman una dinastía poderosa e influyente. Sin embargo, después de 20 años, el sorpresivo asesinato del profesor Genaro Carreño, atenta contra la tranquilidad del pueblo de San Marcos y, sobre todo, de los Reyes- Elizondo ya que todo apunta a que los hijos de Juan Reyes (Cimarro) y Norma Elizondo (Garcia) son culpables. Por si fuera poco, las tensiones continúan creciendo con la llegada de Samuel Caballero, un hombre poderoso y cruel que no dudará en hacer lo necesario para recuperar a su hija y a su esposa, Rosario Montes, cuyo regreso a San Marcos ha llamado la atención de todos. Todo esto desencadenará una serie de sucesos desgarradores que, nuevamente, pondrá a prueba el amor y la lealtad de los Reyes-Elizondo.

Filmada completamente en Colombia, Pasión de Gavilanes 2 es una producción original de Telemundo escrita por Julio Jiménez González e Iván Martínez Lozano, y dirigida por Rodrigo Triana, Sergio Osorio y Camilo Vega, con Marcos Santana, Karen Barroeta y Harold Sánchez, de Telemundo, y Clara María Ochoa y Ana Piñeres, de CMO, como productores ejecutivos. La primera temporada de Pasión de Gavilanes se estrenó en el 2003, convirtiéndose en una de las series de mayor éxito para la cadena, con distribución en más de 120 mercados internacionales.

“Pasión de Gavilanes 2” será transmitida de lunes a viernes por Telemundo a las 10:00 PM, Hora del Centro.

Conoce a los actores y a sus personajes de Pasión de Gavilanes 2:

Mario Cimarro es Juan Reyes

Después de casi dos décadas, Juan continúa amando profundamente a Norma, y para él no existe otra mujer más bella e importante que ella, sin dejar de admirar a las hermosas mujeres que conoce de vez en cuando. También siente celos, pues no son pocos los hombres que siguen fijándose en Norma. Su carácter sigue siendo algo explosivo y elemental, aunque ha ganado madurez y control gracias a su responsabilidad de padre y esposo. Con Juan David, su hijo mayor, mantiene una relación muy estrecha, pero no ocurre lo mismo con sus mellizos, Eric y León, quienes han salido rebeldes. No por eso los quiere menos. Todo lo contrario, se preocupa más por ellos y siempre está dispuesto a defenderlos a capa y espada de todos los líos que se buscan con sus aventuras. Se desequilibra bastante cuando inesperadamente los mellizos se ven envueltos en un extraño asesinato, y es entonces cuando debe enfrentarse a la batalla mental que le plantean sus dudas y su amor de padre. La confusa situación se acentúa con la llegada de algunos personajes inquietantes que regresan del pasado, y de otros desconocidos y peligrosos que amenazan la tranquilidad de su entorno familiar y bienestar social. Juan Reyes tendrá que tomar fuerzas del pasado, para proteger a los suyos, y vencer a los poderosos adversarios que han llegado dispuestos a atacar.

Danna García es Norma Elizondo

Al igual que su esposo Juan, se conserva muy bien y con un encanto que en vez de desaparecer aumenta con el paso de los años. Norma es muy activa, y se ocupa no solo de su casa, sino de los asuntos de la hacienda, sin descuidar detalle. Muy despierta, inteligente, con mucha personalidad, y respetuosa con la gente importante y los trabajadores que le sirven. Ama entrañablemente a Juan y a sus tres hijos, a quienes protege y trata de entender. Norma es la amiga y confidente de sus hermanas, quienes muchas veces acuden a buscar su ayuda y sus consejos. Es firme para enfrentar a quienes intentan sobrepasarse, y no se deja llevar por antipatías simples, ni rencores personales. Solo se enfrenta con fuerza cuando es necesario luchar contra un enemigo peligroso.

Juan Alfonso Baptista es Oscar Reyes

Este personaje no ha cambiado mucho a pesar de los años que han transcurrido. Parece simpático por naturaleza, pero no deja su suspicacia, su desenfado, el ego que nunca lo abandona y mucho menos la astucia que mantiene para sacar provecho de sus negocios. Sigue siendo muy amoroso con los que realmente quiere, y abiertamente antipático con aquellos que le caen mal. Es irónico, malicioso, y en algunos casos se pasa de desconfiado con sus seres queridos más cercanos, como su esposa Jimena a quien cela como un Otelo vigilante. Al igual que en otros tiempos, Oscar riñe de vez en cuando con Juan, aunque lo sigue respetando. Interviene demasiado en los asuntos familiares, sobre todo en los que atañen a Eric y León, sus sobrinos favoritos, por quienes siente una devoción de padre, quizás porque él y Jimena no han logrado tener hijos.

Paola Rey es Jimena Elizondo

Continúa bastante linda, tanto que ha servido de modelo para promover el negocio de modas que ha fundado con su esposo Oscar Reyes. Despierta e inteligente y sobre todo muy activa, sigue apegada a su familia. Ama a Oscar y se siente muy unida a él, a pesar de que no han logrado tener hijos. Su sana y natural coquetería, pone a prueba los celos de Oscar, quien en varias ocasiones se equivoca con sus suposiciones y pone en peligro la estabilidad del matrimonio. Jimena es muy equilibrada y sabe enfrentar con buen juicio y prudencia las situaciones difíciles. Su carácter no ha cambiado mucho, es explosiva algunas veces, serena y tierna en otras, atrevida y muy valiente para defender la seguridad de sus seres queridos.

Michel Brown es Franco Reyes

Al igual que sus hermanos, Franco es muy atractivo y fuerte físicamente. Él se casa con Sara Elizondo y tiene dos hijos, Andrés y Gaby. Franco forma una familia armoniosa y un negocio prospero de venta de caballos en el extranjero. Todo era perfección en la vida de Franco Reyes, hasta que, sin ninguna explicación clara, empezó a mostrarse frío y, eventualmente, se distancia de su familia. Sarita llega a pensar que su marido no había olvidado a Rosario Montes y que su extraña ausencia se debía a que estaban juntos. Con la llegada de Rosario a San Marcos, Sarita descarta esas dudas y descubre que Franco no le fue infiel.

Natasha Klauss es Sara Elizondo

La conocimos años atrás como una mujer de carácter recio, capaz de enfrentar los mayores desafíos, pero la pérdida de su esposo ha quebrado su ánimo. Sigue siendo activa y trabajadora, una gran luchadora que se desvela por el bienestar de sus hijos Andrés y Gaby, a quienes trata de comprender y respetar. Desgraciadamente ya no se siente tan segura, y por momentos vacila en sus decisiones más importantes. Se ha vuelto prevenida, algo distante y supremamente desconfiada. Solo reacciona cuando ve que sus hijos son atacados, y es entonces cuando se lanza como una fiera a defenderlos, dispuesta a destrozar al enemigo. En esta nueva etapa conoceremos a una Sara diferente: fría para pensar, resuelta para tomar decisiones e implacable para colocar en su debido lugar a sus adversarios.

Zharick León es Rosario Montes

La sensual cantante regresa a su antiguo campo de acción, después de recorrer el mundo, gozando de los lujos y las extravagancias que ha tenido gracias a su matrimonio con el multimillonario Samuel Caballero. Aburrida de aquella existencia que ahora desprecia, está dispuesta a vivir intensamente la pasión y el desenfreno que se albergan en ella, hasta la última gota. Tanto es su afán que, sin saberlo, desde el primer momento queda atrapada en la trampa de sus deseos, al obsesionarse por Juan David Reyes, de una manera demencial, sin medir alcances ni consecuencias. Por alcanzar el amor de aquel apuesto joven, Rosario comete un sinnúmero de equivocaciones, que la llevarán a enfrentarse hasta con su propia hija Muriel en una lucha inquietante.

Bernardo Flores es Juan David Reyes

Apuesto, fuerte y de un carácter parecido al de su padre Juan. Es inteligente, y no se deja llevar por apariencias. Justo y respetuoso con los trabajadores, ama profundamente a sus familiares, aún a sus hermanos menores con quienes no comparte ciertos comportamientos que le parecen dignos de censura. Trata de llamarlos al orden, pero solo hasta donde sus derechos lo permiten. Juan David es sincero, amoroso, tierno, pero también decidido, recio, contundente en sus principios, noble y tolerante hasta determinados límites. Su relación con Rosario Montes le produce inquietud, le atrae pasionalmente, pero le despierta prevención, sobre todo cuando se enamora de su hija Muriel. Entonces rechaza cualquier intimidad con Rosario, provocando la ira de la obsesionada mujer que se niega a perderlo.

Camila Rojas es Muriel Caballero

Es una joven, muy hermosa, elegante, con una cultura notable y poco frecuente a su edad, que no deja de comportarse como toda muchacha moderna. Su gran reto consiste en ser la hija de un hombre poderoso e imponente, y una mujer de pasiones desbordadas, agresiva y resuelta a enfrentar los mayores desafíos. Muriel tiene algo de aquellos dos seres, y con inteligencia trata de equilibrarse para sacar lo mejor de ellos, y no resultar perjudicada. No se deja engañar fácilmente, ni confía en personas calculadoras y malignas como el mayordomo Pablo Gunter, y tampoco se somete a obedecer completamente a sus severos padres. Es muy intuitiva, y cuando alguien le cae bien, le convierte en su amigo. Cuando se enamora, no duda en demostrar su amor, en disfrutarlo y defenderlo hasta las últimas consecuencias.

Kristina Lilley es Gabriela Acevedo

Después de los tremendos errores cometidos 20 años atrás, se ha entregado al trabajo de su hacienda y a vivir para sus familiares. No deja de ser una señora que se esmera por mantenerse bien, cuidando a Martín su anciano padre, quien debido a sus años requiere muchos cuidados. Después de los dos fracasos matrimoniales que tantas desgracias le trajeron a su vida, no se acostumbra a la soledad.

Sebastián Osorio es Erick Reyes

Es un joven guapo, de mirada penetrante, muy fuerte, provocador y agresivo. De decisiones rápidas, actúa impulsivamente sin medir las consecuencias. En algunas ocasiones nada parece conmoverlo, y en otras demuestra gran sensibilidad. Irónico, sagaz y escrutador, tiene dominio sobre su hermano mellizo, y envidia un poco a Juan David, a quien le busca bronca de vez en cuando. Es tremendamente temerario y se le mide a las situaciones más arriesgadas como si sintiera placer con ello. Quiere mucho a sus papás, especialmente a Norma, pero casi siempre los desobedece. Ama a su bisabuelo Martín, goza con sus historias y cree en sus premoniciones. Muy malicioso y aguerrido. No se separa de su hermano León, siente que su mellizo es una parte suya. Le gustan mucho las mujeres, pero ninguna parece interesarle seriamente, ni siquiera las más lindas, hasta que alguien nuevo aparece en su vida.

Juan Manuel Restrepo es León Reyes

Quiere, respeta y obedece a Erick, aunque en muchas ocasiones no está de acuerdo con él. Trata de seguirle la corriente para no disgustarlo, porque sin él, se siente incompleto. De buena figura, agradable, podría ser un joven muy dulce, si no fuera por la influencia de Erick. Ama a su familia, sobre todo a Norma y a sus tías Jimena y Sara. León siempre será un aliado de Erick.

Jerónimo Cantillo es Andrés Reyes

Muchacho culto, alegre e inteligente que ha estudiado música en el exterior y quiere seguir la carrera de compositor. Es muy talentoso, de cierta manera distinguido y formal. Un muchacho bastante guapo que atrae a jóvenes hermosas como Muriel, quien en un comienzo se interesa por él, hasta comprobar que solo puede aspirar a su amistad. Él ocupa el cargo destacado como director artístico y musical de los espectáculos que se presentan en el bar Alcalá, el negocio de Rosario Montes.

Andrés es juicioso, nada agresivo, es serio y respetuoso, y amistoso cuando la ocasión lo amerita. Pero también tiene su carácter fuerte que demuestra con las personas que le generan desconfianza.

Yare Santana es Gaby Reyes

Una joven bonita, inquieta e inteligente quien estudia lenguas modernas. Se lleva muy bien con toda su familia y se interesa mucho por la situación social y económica de la gente que conoce. Quizás por esto, se vuelve amiga de Nino Barcha, un atractivo joven que no pertenece a su grupo de estudios, y conoce accidentalmente en extrañas circunstancias. Se enamora de él a pesar de saber que forma parte de una banda de delincuentes que azotan la ciudad de san Marcos. Trata de ayudarlo para liberarlo del núcleo peligroso en que se desenvuelve, pero su buena acción solo le trae problemas y angustias.

Es decidida, valiente, sincera, justa y solidaria con quien lo necesita. Gaby no se intimida ante el peligro, sabe enfrentarse, quizás con una confianza desmedida que en cualquier momento puede fallarle, por su juventud e inexperiencia.

Germán Quintero es Martín Acevedo

Con una edad bastante avanzada, sigue reducido a la silla de ruedas y se nota más incapacitado. Sus lagunas mentales y su falta de coordinación son cada vez más notables y frecuentes, sin embargo, sus fallas lo convierten en un personaje especial que navega en un mundo de fantasía de monstruos, de duendes y alucinaciones que a veces resultan proféticas para terror o admiración de propios y extraños. La manera peculiar de expresar sus pensamientos refleja cierta poesía y una sabiduría que pasma. Es ocasiones su memoria es prodigiosa, pues recuerda hechos lejanos con lujo de detalles. Además, conoce perfectamente a todos sus bisnietos a quienes adora, al igual que ellos lo adoran a él. Su carácter sigue igual o más irreverente, resultando divertido y más boqui-suelto que nunca.

Sergio Goyri es Samuel Caballero

Personaje antagónico de apariencia imponente, de buena presencia, voz fuerte y tono seguro que denota la severidad y el dominio que emplea para hacerse respetar. Es multimillonario, gracias a herencias familiares y a la fortuna que ha amasado con su enorme prestigio como cirujano plástico. Cualquiera diría que este señor lo tiene todo para ser exitoso y feliz, pero el demonio de su desmedida soberbia lo ha convertido en un ser cruel e inflexible.

Boris Schoemann es Pablo Gunter

Más que un empleado, es un cómplice de sus patrones, a quienes está dispuesto a complacer, valiéndose de los ardides y de las mañas propias que ha perfeccionado a lo largo de su carrera. Impredecible, solapado, irónico, calculador profesional, capaz de simular entrega y amistad, para asestar el golpe mortal en el momento menos pensado. Este señor es tan siniestro como la oscura mirada que esconde sus más despreciables intenciones.

Constanza Hernández es Panchita López

Continúa cantando y bailando en los bares donde se presenta. Es incondicional de Rosario y le ayuda con la instalación del Bar Alcalá. Consejera, amiga que escucha los comentarios privados de Rosario, quien no parece guardar secretos con ella. Panchita no es mala persona, es muy activa, divertida y servicial, incapaz de hacerle daño a nadie por gusto o por dinero. Su falta, si puede calificarse así, es ser alcahueta de Rosario.

Alejandro López es Demetrio Jurado

Hacendado que vive en una región vecina a San Marcos. Conserva mucho el buen porte que debió lucir cuando era más joven. En apariencia este señor goza de una buena fortuna y tiene su vida completamente ordenada y asegurada. Aparenta ser amable, encantador, honrado a carta cabal, de sanas costumbres, respetuoso y, en fin, un dechado de virtudes que está muy lejos de ser, pues en un tipo depravado, corrupto y racista. Para lograr sus intenciones no duda en sembrar cizaña, indisponer e intrigar contra gente inocente.

Katherine Porto es Romina Clemente

Mujer modesta y bonita. Su linda figura contrasta con su desagradable carácter, pues desde muy joven cometió muchos errores llevada por la ambición de lograr dinero fácil. Romina es un personaje destinado a hacerse odiar, pues ni siquiera responde con su deber de buena madre.

Jacobo Montalvo es Duván Clemente

Un niño hermoso pero marcado por la amargura que le genera su abusiva madre, quien lo maltrata y lo utiliza sus objetivos. Duván es inteligente, pero se ve obligado a mentir y a secundar las malas acciones de Romina. Con el paso del tiempo Duván entiende la verdad y enfrenta la desmedida perversidad de su madre.

Valeria Caicedo es Sibila

Hermosa joven, delicada e inofensiva como una flor, es un personaje especial que se roba la ternura y el cariño de quienes le conocen, especialmente de Erick Reyes, quien se enamora de ella a primera vista. Un personaje especial, que inspira solidaridad y afecto.

Albín Duarte (Ángel de Miguel)

Hacendado, hombre de negocios e importante jurado internacional en asuntos de caballos de paso fino. Podemos decir que se trata de todo un galán, pues es dueño de una excelente figura, muy atractivo, muy viril y capaz de derretir a las mujeres que lo conocen, sin siquiera proponérselo.

Jonathan Bedoya es Nino Barcha

Muchacho atractivo que proviene de los barrios pobres, a donde desgraciadamente llegó con su familia. Ha perdido a sus padres y solo le queda su abuelo, quien se encuentra enfermo. Se ve obligado a responder por él, y también por Sibila y su hermanito de cinco años. Obligado por las circunstancias, Nino forma parte de una banda de atracadores que incursionan en San Marcos. Huyendo de la policía, conoce accidentalmente a Gaby Reyes, con quien hace una gran amistad. Al comienzo trata de ocultarle su verdad, sin conseguirlo pues la joven la intuye. Nino no es un muchacho malo, y si bien se ve obligado a cometer delitos, es incapaz de atentar contra la vida de alguien. A la vez se siente culpable de exponer a Gaby al peligro, y se niega a aceptar el apoyo que ella le ofrece. Pero los problemas llegan inevitablemente, y no podrá huir del amor que siente por la hermosa Gaby, como tampoco podrá dejar de la pandilla.