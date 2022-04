Pascua 2022: ¿La tienda Whole Foods está abierta o cerrada?

¡Feliz Pascua de Resurrección 2022! Es posible que esté planeando una gran comida para familiares y amigos, o tal vez una búsqueda de huevos de Pascua. Si olvidó comprar algo en la tienda de comestibles que aún necesita recoger, es posible que se pregunte si Whole Foods está abierto o cerrado hoy. Aquí hay un vistazo a los horarios de las tiendas para Semana Santa de 2022.

Algunas tiendas pueden estar abiertas hoy Domingo de Pascua 2022

Las tiendas Whole Foods suelen estar abiertas el día de Pascua, por lo que si necesita pasar por una tienda de comestibles, está de suerte.

De acuerdo con el horario de las tiendas que figura en el sitio web de Whole Foods, el único día festivo en el que las tiendas siempre están cerradas es el día de Navidad. La cadena también puede tener horarios modificados para otros días festivos, como Acción de Gracias, Nochebuena, Nochevieja y Año Nuevo.

Dado que la Pascua no está en esa lista, es probable que su Whole Foods local esté abierto hoy en su horario comercial habitual. Sin embargo, los horarios pueden variar según la ubicación. Visite el localizador de tiendas de Whole Foods aquí para verificar cómo serán las horas en la ubicación cercana a usted.

Muchos Whole Foods están trabajando con servicios de entrega de comestibles, incluido Amazon. Si es miembro Prime, puede obtener gratis a través de Amazon Prime en ubicaciones seleccionadas. Si está interesado en la recogida o entrega de comestibles hoy, vaya aquí para ver si Whole Foods cerca de usted ofrece alguna de las opciones.

Whole Foods tiene muchas ofertas especiales de primavera

Whole Foods ofrece una serie de especiales de Pascua hoy, junto con especiales de primavera durante todo el año. Puede ver las ventas y ofertas semanales en el sitio web de la tienda aquí. Si es miembro de Prime, incluso puede obtener un descuento adicional en los precios de venta, según su tienda local. Carnes, comidas preparadas, jugos, fiambres, untables de frutas, ramos de flores, frutas, incluso pasteles de conejitos en forma de Pascua (si todavía están en stock) podrían estar a la venta hoy, dependiendo de la ubicación.

Whole Foods también tiene un menú de catering de Semana Santa y Pesaj que puede disfrutar. La mayoría de las ubicaciones requieren que los pedidos se realicen antes de Pascua, pero siempre puede consultar con su tienda local para ver si hay alguna opción disponible para usted hoy. Incluso si el catering no está disponible, las tiendas Whole Foods ofrecen muchas opciones de comidas precocinadas dentro de la tienda que puede recoger y llevar a casa con su familia para las vacaciones.

También puede construir una tabla de quesos con los productos que compra en Whole Foods y tenerla lista para su comida hoy. El sitio web de la tienda ofrece un artículo con consejos sobre cómo construir la mejor tabla de quesos de primavera. Ofrece información sobre cómo elegir qué queso usar. Los cuatro tipos de queso recomendados por Whole Foods son un queso suave y complejo, un queso equilibrado y ácido, un queso cremoso y terroso, y un queso rico y fresco.

También puede elegir combinaciones para acompañar el queso, como galletas saladas, fiambres o panes.

Esta es la versión original de Heavy.com

LEER MÁS: Pascua 2022: ¿Whataburger & In-N-Out están abiertos o cerrados?