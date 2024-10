Nuevo parque temático Universal Epic Universe: ¿Cuándo abre sus puertas?

El cuarto parque temático de Universal Orlando Resort, el gran Universal Epic Universe, se inaugurará oficialmente el 22 de mayo de 2025 en Florida.

Así es, el Universal Epic Universe abrirá los portales a cinco mundos sorprendentes que darán vida a aventuras extraordinarias que van más allá de la imaginación de los visitantes.

El nuevo parque de 750 acres, será el más grande de los tres parques temáticos de Universal Orlando. Universal Epic Universe que presenta más de 50 experiencias en cinco mundos temáticos: The Wizarding World of Harry Potter – Ministry of Magic, Super Nintendo World, Cómo entrenar a tu dragón – Isle of Berk, Celestial Park y Dark Universe.

El parque se encuentra por el Universal Helios Grand Hotel del Loews Hotel, una propiedad de 500 habitaciones que ofrecerá “vistas únicas” y contará con una entrada exclusiva al Universal Epic Universe para los huéspedes del hotel.

Sin duda la apertura de Epic Universe transformará a Universal Orlando Resort en un destino de vacaciones de una semana compuesto por cuatro parques temáticos que albergan las experiencias de parques temáticos más innovadoras jamás creadas, 11 hoteles espectaculares que son destinos en sí mismos y más, cambiando para siempre el paisaje del galardonado destino.

“Este es un momento crucial para nuestro destino y estamos encantados de recibir a los visitantes en Epic Universe el próximo año,” dijo Karen Irwin, presidenta y directora de operaciones de Universal Orlando Resort en un comunicado. “¡Con la incorporación de este espectacular nuevo parque temático, nuestros visitantes se embarcarán en una experiencia vacacional inolvidable con una semana de emociones que será nada menos que épica! Nuestro Universo nunca volverá a ser el mismo.”

¿Cuándo se pueden comprar las entradas para el nuevo parque este 2024?

A partir del 22 de octubre, los visitantes podrán comenzar a planificar unas vacaciones épicas para el 2025 en Universal Orlando para disfrutar del parque temático, ya que saldrá a la venta la primera fase de productos y paquetes de entradas que incluyen acceso a Universal Epic Universe. Los productos específicos que se lanzarán en esta primera fase incluyen:

Una variedad de boletos de varios días y paquetes de vacaciones que incluyen entrada de tres, cuatro o cinco días a los parques temáticos de Universal, incluida la entrada de un día a Epic Universe. Estos productos saldrán a la venta el martes 22 de octubre.

Las reservas para Universal Helios Grand Hotel se abrirán el martes 22 de octubre para estadías que comiencen el 22 de mayo de 2025.

Los titulares de pases anuales tienen la oportunidad exclusiva de comprar boletos de un día para Universal Epic Universe antes de que salgan a la venta para el público en general. Los titulares de pases pueden aprovechar esta oportunidad prioritaria a partir del jueves 24 de octubre.

Consulte a continuación para obtener más detalles sobre los productos inclusivos de Universal Epic Universe que estarán disponibles para su compra a partir del 22 de octubre. Los productos de boletos adicionales para Epic Universe, incluidos boletos de un solo día para el público en general, opciones adicionales de boletos de varios días, boletos para residentes de Florida, pases de Universal Express y más, estarán disponibles en una fecha posterior antes de que abra el parque.