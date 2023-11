Paris Hilton niega que su hijo sufra alguna enfermedad por el tamaño de su cabeza

Paris Hilton compartió una rara foto de su bebé que causó que muchos fanáticos expresaran su preocupación. Decenas de fanáticos notaron que el bebé Phoenix tiene una cabeza grande. Si bien algunas personas realmente cuestionaron si el bebé estaba bien, otras decidieron hacer bromas y publicar comentarios críticos sobre el recién nacido.

“La primera vez de mi precioso bebé ángel Phoenix en Nueva York”, subtituló Hilton en una publicación de Instagram el 19 de octubre de 2023.

Ahora, la hija de la ex estrella de “Real Housewives of Beverly Hills”, Kathy Hilton, se ha pronunciado y ha asegurado al público que su bebé está sano.

Esto es lo que necesita saber:

Paris Hilton dice que su bebé tiene un “cerebro grande”

Hilton le dio la bienvenida a su primer hijo con su esposo Carter Reum de forma privada y silenciosa a través de una madre sustituta. La pareja ni siquiera le dijo a su familia inmediata que estaban esperando un bebé juntos.

“Toda mi vida ha sido tan pública. Nunca he tenido nada para mí. Decidimos que queríamos tener toda esta experiencia para nosotros solos”, dijo la estrella de telerrealidad a Harper’s Bazaar en febrero de 2023.

Hilton solo ha compartido algunas fotos de su hijo desde entonces. Y las fotos más recientes de su hijo no tuvieron la mejor acogida por parte de los fanáticos en las redes sociales.

“¿Tiene encefalitis? No estoy tratando de ser grosero porque no parece normal”, se preguntó una persona.

“¿En qué está pensando?” preguntó alguien más, burlándose de la gran cabeza del bebé.

“Todos ustedes, él tiene muchas cosas en la cabeza, dejen al niño en paz”, decía un tercer comentario.

“Hermoso bebé tiene inflamación cerebral. Esta puede ser una reacción autoinmune. Lleve a su bebé a un pediatra funcional integrador”, sugirió un cuarto usuario de Instagram.

Mientras tanto, Hilton tiene una explicación perfectamente buena de por qué la cabeza de su bebé parece más grande de lo que debería.

“Hay algunas personas enfermas en este mundo. Mi ángel está perfectamente sano. Y sí, por supuesto que ha ido al médico, simplemente tiene un cerebro grande”, escribió (a través de la revista People).

Paris Hilton publicó una respuesta más larga en sus Historias de Instagram

En un esfuerzo por promover la positividad y hablar más sobre la negatividad que rodea las fotos de su bebé, Hilton publicó una declaración extensa en sus Historias de Instagram.

“Al vivir la vida en el centro de atención, los comentarios son inevitables, pero apuntar a mi hijo o a cualquier otra persona es inaceptable. Esto duele mi corazón más profundamente de lo que las palabras pueden describir. He trabajado duro para cultivar un entorno basado en el amor, el respeto y la aceptación, y espero lo mismo a cambio”, escribió.

“Si no publico a mi bebé, la gente asume que no soy una gran madre y si lo publico, hay algunas personas que son crueles y odiosas. Soy una madre trabajadora orgullosa y mi bebé está perfectamente sano, es adorable y angelical. He soñado con ser madre desde que tengo uso de razón. Phoenix es mi mundo y ha sido la mayor bendición de mi vida. Cada día con él es un recordatorio de lo que realmente importa. Es difícil imaginar que haya personas en el mundo que apunten a tal inocencia. Espero que la gente pueda tratarse unos a otros con más amabilidad y empatía”, añadió.

