Hija de Michael Jackson ignora a la bella Ester Expósito – VIDEO

Se hizo viral un video donde se ve a Paris Jackson, hija del desaparecido Michael Jackson, ignorando a la bella actriz española Ester Expósito durante un desfile de moda. “Ester Expósito, la misma que hace desplantes ahora recibió una dosis letal de indiferencia por parte de Paris Jackson, hija de Michael Jackson”, comentó un usuario en X, antes conocido como Twitter. “Vean la cara de frustración de Ester, buscando aprobación y siendo ignorada”.

Sin duda la ignoro. Durante un desfile de Desigual en España, Expósito y Jackson coincidieron en el lugar. Al llegar, Expósito la saluda y se sienta al lado de ella y esa fue toda la interacción que hubo entre las dos. Pues en las imágenes se ve a Expósito como la busca con la mirada, como queriendo entablar una conversación. Pero la hija del Rey del Pop se mantuvo atenta al desfile.

Muchos internautas han criticado la frialdad de Paris, pero otros atacaron la actriz de Élite por tanto interés de querer hablar con la modelo. Abajo puede el video viral.

Algunos internautas han expresado su pena ajena al ver a Expósito tratar varias veces buscando llamar la atención de Paris.

No se quien fue el genio … pic.twitter.com/GMHIgZgNs8 — neto (@neto880569) June 10, 2024

Otros defienden a Paris y aseguran que no la ignoró. “No creo que Paris haya sido grosera, hay que recordar Esther es Española y que no es que sea la actriz as popular en su país, igual y ni la conoce”, opinó.

Mientras que otros dicen que fue Expósito quien ignoró a Paris.”Hay que ver el vídeo desde el principio . Cuando llegó Esther , Paris le dio la mano e intentó conversar con ella…pero Expósito la dio la espalda”.

Al final, Expósito se encuentra con una amiga y se va de su asiento y Paris sigue disfrutando del desfile.

Por grosera, ni recién le estaba dando la mano para saludarla y ya le había dado la espalda , parís seguro duró " a mi no perra" pic.twitter.com/yMT58sTboS — Peter Schmidt (@PeterSchmidt05) June 10, 2024

Cuando ves éste video, sólo te enfocas en la chica de negro. Y a la otra la ves como una morra random. Luego descubres que la de negro es París Jackson (hija de Michael) y la otra Ester Expósito. La diferencia entre nacer con clase y sólo ser famoso.pic.twitter.com/SJvU2Hz2c5 — El Zombie© (@DimeFred) June 8, 2024