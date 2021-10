ELENCO – “Parientes a la Fuerza”: Conoce a los actores y sus personajes

A partir de este martes 26 de octubre, Telemundo transmitirá la serie “Parientes a la Fuerza”, protagonizada por Bárbara de Regil, Guy Ecker y Michel Duval. El melodrama será transmitido de lunes a viernes a las 9:00 PM, Hora del Este.

Producida por 11:11 Films & TV para Telemundo, “Parientes a la Fuerza” se centra en George Cruz (Ecker), un famoso guionista Hollywoodense de 50 años que sufre una crisis de la mediana edad bajo la sombra de su único éxito, el fallecimiento de su madre y la traición de su esposa Leticia (Chantal Andere). Su frustración, soledad y sentimiento de fracaso, aunado al último deseo de su madre, lo llevan al otro lado de la frontera en México donde conoce a Carmen Jurado (de Regil), una bella cantante mexicana que se convierte en su musa, su estrella y su gran amor.

El elenco estelar de la serie está integrado por estrellas de renombre como Carmen Aub, Lisa Owen, Salvador Zerboni, Antonio de la Vega, Alejandro Ávila y Mauricio Garza.





Play



Parientes a la Fuerza: tráiler oficial | Telemundo Video oficial de Telemundo. El martes 26 de octubre a las 9pm-8c llega a Telemundo Parientes a la Fuerza. Parientes A La Fuerza: Parientes a la Fuerza es una historia que transcurre en Los Ángeles y se centra en George Cruz (Ecker), un famoso guionista Hollywoodense de 50 años que sufre una crisis de mediana… 2021-09-25T14:59:52Z

Conoce a los actores y personajes de la telenovela “Parientes a la Fuerza” de Telemundo:

Guy Ecker es George

George es un impaciente, impulsivo y atractivo escritor. Es esposo de Leticia y padre de los mellizos, Tommy y Paz y también de Andy, hijo de su primera esposa, de quien se hizo cargo cuando ella murió. Gracias a su comedia “Tacos y tiros”, George llegó a la fama en Hollywood, sin embargo, no se siente realizado. En una celebración de cumpleaños no deseada vive el peor momento de su vida: un año más viejo, con las cenizas de su madre en frente y la infidelidad de su mujer. Es por esto por lo que piensa quitarse la vida una vez cumplido el último deseo de su madre, pero el destino y Doña Lupe deciden lo contrario. George, conoce a Carmen, su verdadero amor. Con ella recupera su inspiración, sus sueños y hasta sus raíces. Viven un romance contra todo pronóstico, no solo por la diferencia de edad, sino por todos los obstáculos que deberán superar en este mundo de la fama y el dinero que supone Beverly Hills.

Bárbara de Regil es Carmen

Carmen es curiosa, encantadora y cantante. Su sueño es ser una cantante famosa. Su mayor tesoro es su familia. Perdió a su padre cuando era una niña y tuvo que ayudar a su mamá con la crianza de sus hermanitos. Luego de un fracaso sentimental, ella visita la iglesia e implora por una señal y la vida la sorprende cuando intenta salvar a George, pero es ella quien resbala al vacío, él la toma en sus brazos y al final ambos terminan rescatándose. A partir de ese momento, George, se convierte en su “creador de sueños” y ella en la protagonista de su película y de su vida. Pero hay una enorme brecha entre los dos. Carmen sueña con ser mamá y George no quiere ser padre. Carmen se concentra en su carrera como actriz, saca su primer disco que es todo un éxito y le ofrecen rodar en México. Ahí, en su tierra, más madura y segura, se vuelven a encontrar con en el set, y el amor renace. Carmen y George se convierten en los felices padres de una bebita y se vuelven a casar por todo lo alto.

Michel Duval es Andy

Andy es un viajero, sensible, crítico al extremo y actor. Es el hijo adoptivo de George, a su madre la perdió siendo un niño. Andy, pasó por la casa de George, el internado, la habitación de huéspedes de su mejor amigo de la prepa, Emiliano; y su único hogar, la casa de Lupita, su abuela adoptiva, donde aprendió a ser mexicano. Andy lo tiene todo: Presencia, talento, carisma, pero sobre todo está comprometido con su decisión de tener una carrera de actor sin usar la fama de George ni su apellido, por eso en lo laboral prefiere que lo llamen Andy Panetta. Es un hombre que huye de sus sentimientos. La racionalidad gobierna su vida porque de esa manera puede vivir sin dolor, miedo o tristeza. Su último viaje fue idea de mamá Lupe, quien lo obligó a viajar para que no la viera morir. Andy audiciona junto a Carmen para la película de George, sin saber que ella es la prometida de su padre. Este encuentro transformará su vida, lo pondrá en contacto con sus emociones y lo hará enfrentar su miedo a vivir y sentir.

Chantal Andere es Leticia

Leticia es una hermosa, codiciosa, y seductora exmodelo. Ex esposa de George y madre de Tommy y Paz. Está convencida de que en Hollywood el talento se mide por la cantidad de ceros que tienes en tu cuenta y ella necesita ser la más “talentosa”. Se separa de George y renuncia a su patrimonio, segura de que obtendrá más de su nuevo esposo. Sin embargo, el padre de Robert deja todo su dinero a una fundación. En la lectura del testamento a Robert le da un ACV que lo deja cuadripléjico. Leticia, en bancarrota y atada a un Robert en silla de ruedas, tratará de ocultar su situación económica mientras lucha por reconquistar a su exmarido. Plan que se verá afectado por la aparición de Carmen, la nueva esposa de George, y de Juancho Hernández, el tío de Carmen, un mafioso apostador, que encenderá sus más bajos deseos. Leticia se debatirá entre sus dos más poderosos instintos: La ambición de recuperar su fortuna y la tentación de una pasión desenfrenada.

Carmen Aub es Clío

Clío es presumida y famosa, es la actriz del momento. De las que envía a su mánager a revisar su camper antes de firmar el contrato, en cada rodaje pide una dieta particular y un coach espiritual. No graba si no ha revisado cada escena del guión. Sin embargo, su aparición en una película prácticamente garantiza el éxito de taquilla. Hollywood le parece frívolo y vacío. Clío es una víctima de Kurt, quien desde pequeña le ha dado unas “vitaminas” misteriosas que la han ayudado a soportar las extensas jornadas de grabación, pero también le han desencadenado un problema mental. Clío quiere una relación con Andy que pueda publicar en las redes para hacerse ver como una actriz excéntrica y diferente, que prefiere huir de los famosos y salir del brazo del actorcito desconocido. Este juego peligroso se convertirá en una alocada y apasionada historia de amor que al final llevará a Clío y Andy en el altar.

Antonio de la Vega es Robert

Rober es delgado, elegante, presumido, altanero, compra todos los lujos que puede. Vecino de George y amante de Leticia desde hace 2 años. Leticia y Robert se casan con la mirada puesta en la herencia que está por recibir. Pero su padre le deja todo a una iglesia. Robert sufrirá un accidente cerebrovascular y quedará paralítico, confinado a una silla de ruedas. Con la familia de Carmen en la casa de George, Robert encontrará un nuevo sentido a vivir. Mamá Rosa, consciente de que todos deben ayudar en casa, le asignará tareas que él pueda realizar. Lo ponen de espantapájaros, degustador de salsas, vigilante del portón, portero en los partidos de fútbol. Estas tareas acompañadas del amor de Rocco y su naciente amor por Yuliana Hernández, le darán un color a su vida que nunca antes había experimentado. Gracias a todo esto, Robert se irá recuperando poco a poco, hasta lograr hablar de nuevo y mover algunas de sus extremidades.

Salvador Zerboni es Juancho

Juancho es tramposo, pero noble; pícaro, pero enamorado. Es el hermano menor de Margarita y tío de Carmen. Creció en un mundo en el que para tener dinero había que ser mafioso. Luego de una corta carrera criminal como apostador y desarrollador de negocios torcidos, Juancho pasó 5 años en prisión. Ahora que está libre, lucha por mantenerse al margen de esa vida, pero el pasado siempre regresa con fuerza y le cobra favores y dineros que él les debe. Sin que su familia sepa de sus deudas y para protegerlos, Juancho convencerá a todos de viajar a Los Ángeles. Juancho tiene un talento oculto que lo convertirá en el lector de las historias de George y su asesor más brillante. Iniciará a escondidas una relación de rechazo y atracción mutua que muchos llamarían “tóxica” con Leticia. Recibirá desprecio por parte de ella, pero solo como chispa de inicio de una relación que encenderá la pasión de ambos.

Mauricio Garza es Tommy

Tommy es el hijo de George y Leticia y el mellizo de Paz. Frívolo, ingenuo, inocente, sensible (aunque él no, lo sepa), metrosexual. Siente una tremenda indiferencia hacia su papá. Está hecho a la medida de su mamá y de su hermana. Es fashionista. Cree fervientemente en su “excelente” gusto. Amante de las redes sociales y todo lo que se traduce en seguidores. Ha viajado a países de primer mundo y a desfiles de moda. Apuesta con su hermana el amor de Lara y cuando la conoce queda fascinado por su folklore y el amor que ella tiene por las costumbres mexicanas, pero lo que más le impacta es la inmensa cantidad de seguidores en sus redes sociales, solo por hablar de México y sus tradiciones. Cuando Lara descubre las intenciones de Tommy, se aleja totalmente de él. Tommy se arrepiente y hace lo posible para que lo perdone, incluyendo una serenata con mariachis, pero Lara lo olvidará para siempre el amor que pudo haber vivido con él.

Ana Pau es Lara

Si no fuera porque Carmen le roba el aliento a quien se le ponga enfrente, Lara sería deslumbrante. Es hermana de Carmen y vive constantemente en su sombra. Tiene grandes sueños, se quiere comer al mundo y vive de la aprobación de los demás. Vive discutiendo con Carmen, pero con el tiempo se darán cuenta que son incondicionales la una con la otra. Para Lara no hay cosa más importante que la familia, aún así, mira hacia afuera pues tiene un enorme deseo de encajar. Esto le traerá problemas cuando conozca a los mellizos de George, pues su química con Tommy la pondrá en un lugar incómodo con Paz. Lara siempre está subiendo su vida a redes sociales, cosa que le brindará una probadita de fama cuando se vuelvan virales sus posts sobre su familia y la aventura para llegar a Los Ángeles. Su cuenta es @CorazonMexicano.

Roberta Damián es Paz

Paz es hija de George y Leticia, melliza de Tommy. Es orgullosa, fría, caprichosa y berrinchuda. Una pequeña mujer fatal. No entiende de emociones que la hagan sentir vulnerable. Habla “spanglish” como primera lengua. Es una pequeña copia de su mamá. Solo le interesa lo que dictan las redes sociales. En su vida no existe la idea de sacrificio o esfuerzo para merecer todos los lujos que obtiene sin problema de su padre. Por encima de ella no hay nadie. Aprovechará su look de chica rica de Beverly Hills para impresionar y manipular a Lara y Pedro. A Pedro lo humilla y lo maltrata. Un día lo ve defendiéndola a golpes y le nace un deseo incontrolable por él. Cuando Pedro se cansa de esa relación tóxica y la deja, ella lo valora aún más, pero su naturaleza orgullosa no le permitirá aceptar que se equivocó al tratarlo así. Por más que esté perdidamente enamorada de Pedro, nunca lo aceptará, incluso llevando su hijo en el vientre.

Toño Valdés️️️ es Pedro

Protector, impulsivo, pero bonachón. Pedro fue el sándwich entre Carmen y Lara por muchos años, antes de que llegara Rocco a la jugada. Siempre fue el “hombrecito” de la casa, y se tomó muy a pecho su rol con sus hermanas, pero por más que intente intimidar a los pretendientes, no puede esconder su bondad. Quiere seguir los pasos de su padre y convertirse en un gran luchador, así que siempre está entrenando, de ello dan fe sus grandes músculos. Es muy aferrado a su tierra, pero no podría estar lejos de los suyos, así que no tiene de otra más que seguirlos en la aventura a Los Ángeles. En L.A. finalmente tendrá la posibilidad de desarrollar su carrera como luchador, pero siguiendo las tradiciones mexicanas. Vivirá en choque constante con Paz, con quien parece no tener nada en común, pero como dicen por allí: Los opuestos se atraen.