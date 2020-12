¿Cómo celebrará el Papa Francisco su cumpleaños 84?

Jorge Mario Bergoglio, el Papa futbolero, apasionado de la música y amante de la ópera, nació en Buenos Aires, Argentina el 17 de diciembre de 1936, y hoy en su día de cumpleaños número 84 todos esperarían que el Santo Padre celebrara por todo lo alto su aniversario de nacimiento, pero ¡No! El Papa Francisco no tendrá celebraciones oficiales y su agenda laboral transcurrirá el día de hoy de una manera normal con reuniones de trabajo, con algunos miembros de la curia y recibiendo los mensajes de felicitación de todo el mundo.

Es de anotar que este año frente a las restricciones que nos ha impuesto la pandemia del coronavirus de no abrazos, no besos, ni reuniones masivas, harán que el Papa no tenga contacto con sus fieles, como si ocurrió en años anteriores cuando al coincidir su cumpleaños con audiencias u otros actos propios de su trabajo, este fue agasajado con celebraciones y la partición de una torta.

Es de conocimiento para el mundo que el elegido Papa Francisco desde que llegó a la casa de San Pedro en el Vaticano, ha mostrado su compromiso con la humildad y la simplicidad, así como su especial preocupación por los pobres y el planeta. Francisco al momento de presentarle a sus hermanos cardenales, se negó a usar una plataforma para elevarse sobre ellos. Eligió vivir en una pequeña habitación con baño en la casa de huéspedes del Vaticano en lugar del palacio apostólico, y se desplaza por el Vaticano en un Ford Focus y a menudo usa un Fiat para sus giras internacionales en lugar de una limusina extravagante o un todoterreno que consume mucha gasolina.

De ahí que, en el día de hoy, y como lo ha hecho durante los últimos años, el Papa Francisco solo ha pedido que recen por él, mostrando también su deseo por una “vejez”, sede de sabiduría, “tranquila, religiosa, fecunda y gozosa”, tal y como expresó durante la misa con los cardenales el 17 de diciembre de 2016.

Los mensajes de felicitación

En este día tan especial, las felicitaciones no se han hecho esperar. Uno de los primeros en felicitar al Papa fue el primer Ministro del Gobierno italiano, Giuseppe Conte, que en sus redes sociales escribió:

Auguri, Papa Francesco. Seguiamo con il massimo rispetto il tuo impegno per una Chiesa di “prossimità”, sempre costantemente attenta ai bisogni dei più poveri, dei più fragili, dei più piccoli. pic.twitter.com/tTZYFgGHYt — Giuseppe Conte (@GiuseppeConteIT) December 17, 2020

“Mis mejores deseos, Papa Francisco. Seguimos con el mayor respeto su compromiso con una iglesia de proximidad, siempre atenta a las necesidades de los más pobres, los más frágiles, los más pequeños

Así mismo recibió del presidente italiano Sergio Mattarella, una carta de felicitación que destacó que “en estos momentos tristes y trágicos por la pandemia el papa no ha fallado a nadie. Personas de diferentes religiones, o que no profesan ninguna, en momentos de prueba y soledad han podido sentir constantemente el apoyo y el aliento del papa”.

Messaggio del presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella, a Papa Francesco per il suo https://t.co/4etO2bV5KE compleanno @Quirinale – https://t.co/W1nJwpoA0i pic.twitter.com/WkCQuib5iJ — Alessandro Gisotti (@AGisotti) December 17, 2020

Por su parte los pobres de Roma que son asistidos por la Limosnería Apostólica del Vaticano no faltaron con su presente de cumpleaños hacia el papa, obsequiándole un ramo de girasoles para que adornara la capilla de la Casa Santa Marta, donde reside el pontífice.

De hecho, la Oficina de Prensa de la Santa Sede explica que el obsequio de las flores amarillas es ciertamente un gesto sencillo “para recordar la necesidad de orientar siempre la vida hacia el Señor, presente en los más débiles”, haciendo alusión a la propiedad estas flores de girar en dirección a los rayos del sol.

Así mismo el diario del Vaticano, L’Osservatore Romano (LOR), informó que el Papa vive “este día de fiesta como en años anteriores, con las demás personas con las que comparte la residencia en la Casa Santa Marta”. Anunció también que el mensajero de Dios obsequió rosas blancas al dispensario pediátrico donde los voluntarios ya han comenzado el reparto de paquetes de alimentos a las familias más necesitadas, y que en este día el papa también envió cuatro ventiladores pulmonares a Venezuela, destinados a los niños.

Finalmente, sus compañeros del arzobispado dieron sus saludos de felicitación al Santo Padre, quienes le agradecieron por su encíclica Fratelli tutti, en la que les ha “recordado la fuente del amor” que “sostiene una Iglesia que acorta las distancias y se arrodilla, lava y cura las heridas” de los hermanos.

