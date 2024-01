Paola Suárez, amiga de Wendy Guevara, fue golpeada por su novio

La influencer Paola Suárez, quien es parte de “Las Perdidas”, y amiga de Wendy Guevara, compartió durante este miércoles 10 de enero de 2024, un video en video por medio de su canal oficial de YouTube en donde dejó ver la agresión ocasionada por su pareja sentimental. Puede ver las imágenes a lo largo de este artículo pero tenga en cuenta que son bastante gráficas.

De acuerdo con las palabras de la ganadora de “La Casa de los Famosos”, Wendy Guevara dijo que estaban en el hospital debido a la brutal golpiza que le propinó el novio de Paola, José de Jesús C, quien horas antes le había pedido matrimonio a la influencer, quien también es conocida como “La Patas”.

Asimismo, por medio de su cuenta oficial de Instagram, “Paolita Suárez”, compartió un fuerte video en donde se ve su rostro con varios hematomas, siendo atendida desde una camilla de hospital, con su cara muy ensangrentada.

“No entiendo porque fue todo esto si sabes que te quiero mucho nos comentaron que Estoy apunto de perder el ojo me quebrante 2 costillas my me agarraste a patadas en el suelo nunca pensé que llegaras a esto y un día antes me avisas pedigo matrimonio 🥺🥺🥺🥺”, escribió Suárez.

Por su parte, Wendy Guevara expresó en el video en vivo que: “Su novio la golpeó, yo la verdad no había querido decir nada… ni Evelyn, ni nadie. Ya sabíamos. No habíamos querido decir nada, por respeto a ella, hasta que ella lo dijera”. Además, aseguró que organizaría una cooperación para cubrir los gastos del hospital.

Porque Wendy Guevara confirmó en un live de instagram que Paolita Suárez está en el hospital tras ser golpeada por su pareja, misma que ayer le había propuesto matrimonio.pic.twitter.com/sYDXSoM678 — ¿Por qué es Tendencia? (@porktendencia) January 11, 2024

“Va a demandar Paola, hermanas, va a poner una denuncia. (…) Queremos decir que hay mucho chisme en los medios y en todo hay un desma***, pero sí va a poner denuncia. Gracias por preocuparse a toda la gente”

A raíz de esto, muchas personas mostraron su indignación por lo sucedido y dejaron sus mensajes de apoyo a Paola.

“NINGUNA MUJER DEBE PASAR POR ESTO!! MUCHA FUERZA A PAOLA ❤️‍🩹 Y A DIFUNDIR LA IMAGEN DE SU AGR3S*R PARA QUE SE HAGA JUSTICIA!!!”, escribió una primera persona.

Otra persona dijo: “Duele el alma verte así!! Nadie merece vivir esto Paola querida! Que pronto te recuperes y jamás tengas que pasar por algo así!! No estás sola!! Mi apoyo para ti! 🙌🏻✨♥️🙏🏻”

“Paola espero que te puedas salir de esta, Esperamos que la justicia se haga a cargo o si no ya sabes que el público lo hará NO ESTÁS SOLA TUS FANS TE AMAMOS ❤️😭”, comentó alguien más.

Finalmente, el joven también dio su versión de lo sucedido ante los medios de comunicación a las afueras del nosocomio donde permanece internada Paola, asegurando que no está prófugo.

“No, yo no me encuentro prófugo yo estoy afuera de Prevención para poner mi demanda contra ella y todo lo que dicen en redes sociales. Por eso yo vengo aquí a dar la cara”, aseguró el joven.

Y añadió: “Los dos andábamos drogados y cuando ella me estaba ahorcando yo la aventé y se cayó, a lado de su cama hay una lámpara y ahí fue donde se pegó en la cara. Porque yo con otra cosa no le pegué. Y de lo que dicen que yo la aventé no es cierto, porque yo ya estaba afuera”.

José De Jesús C. Agresor de Paola Suárez va denunciar a Paola. El comenta que el golpe que tiene Paola en la cara es porque Paola se golpeó con una lámpara que tiene alado de su cama.🙄 Video de: Leon Tok en Facebook

JUSTICIA PARA PAOLITA SUAREZ pic.twitter.com/4exBVeJpen — 𝐦𝐚𝐝s🏎 (@madspinkis) January 11, 2024

